Libanon: Lidé zůstávají odříznuti od lékařské péče. Vysídlený je každý pátý obyvatel
25. 3. 2026
· Útoky izraelských sil zintenzivnily od 2. března 2026. Za tu dobu vyhnaly z domovů více než milion lidí. Data libanonského ministerstva zdravotnictví ukazují, že zatím bylo zabito přes tisíc lidí, 12 % z nich byly děti.
· Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo v Libanonu k 23. březnu hlášeno přes 60 útoků na zdravotnická zařízení. Zemřelo při nich 40 zdravotníků, přes 90 jich bylo zraněno.
· Zdravotnický personál a pacienti se museli evakuovat z pěti nemocnic. Dalších více jak 50 zařízení primární zdravotní péče po celé zemi svůj provoz rovněž muselo ukončit. To vše dále omezuje přístup obyvatel k lékařské péči.
· Lékaři bez hranic v zemi spustili krizovou intervenci v podobě 15 mobilních klinik, které doprovází i týmy psychologů. Organizace také podporuje nemocnice v zasažených oblastech – daruje zdravotnický materiál, zajišťuje palivo nebo distribuuje vodu a potraviny.
„Nestihl jsem si nic vzít a nemám kam jít. Už jsem skoro porazil rakovinu, měl jsem naději. Teď nocuju ve stanu uprostřed parku a nevím, kde seženu další dávku svých léků a jak budu vůbec v léčbě pokračovat," říká 56letý pacient s leukémií, který se obrátil na jednu z mobilních klinik Lékařů bez hranic.
Kromě poskytování primární zdravotní péče Lékaři bez hranic doporučují pacienty na specializovaná pracoviště a zajišťují podporu těm, kteří potřebují pokračovat v léčbě v některých částech Bejrútu, v oblasti pohoří Libanon, guvernorátech Jižní a Severní Libanon a Akkar. I tak ale přístup k dlouhodobé péči pro léčbu chronických nemocí zůstává omezený.
Prostor pro přežití se zmenšuje
Kombinace pozemních útoků a opakovaných leteckých úderů na civilní infrastrukturu, jako jsou mosty na jihu Libanonu, izolují velká města a řadu vesnic od zbytku země. Příkazy k evakuaci pokrývají již 14 % území, vysídlený je každý pátý obyvatel. I v oblastech mimo vyznačené „evakuační" zóny, včetně částí Bejrútu a jižních oblastí, žijí lidé pod bezprostřední hrozbou opakujících se leteckých a dronových útoků.
Mnoho lidí bylo nuceno pod hrozbou palby odejít. Tito lidé za sebou museli zanechat většinu svého majetku a nyní žijí v přeplněných nouzových přístřeších nebo provizorních lokalitách s omezeným soukromím a základními službami. Jiní se naopak buď sami rozhodli ve svých domovech zůstat, nebo k tomu byli donuceni například kvůli svému zdravotnímu stavu. To jim značně ztěžuje přístup k lékařské péči stejně tak, jako to ztěžuje zdravotníkům dostat se k nim.
Přetížené nemocnice
Některá zdravotnická zařízení jsou na hranici svých kapacit.
„Personál nemocnice ve městě Nabatíja, který se rozhodl nadále péči
poskytovat, nemá jinou možnost, něž současně v nemocnici přebývat, aby
se vyhnul cestování autem a zbytečně neriskoval," vysvětluje Luna
Hammad, koordinátorka zdravotnických aktivit Lékařů bez hranic. Právě
tato nemocnice je momentálně jednou z těch, které přijímají nejvíce
zraněných. „Zdravotníci jsou už po celé týdny pod obrovským tlakem, mají
strach
a minimální odpočinek, zatímco dál přijímají velké množství pacientů."
Týmy Lékařů bez hranic se tlak na zdravotnický systém snaží zmírnit. Od 2. března ošetřily téměř 7 tisíc lidí, poskytují konzultace v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a provozují linku psychologické pomoci. Distribuovaly také okolo 11 tisíc dek a 9 tisíc matrací, 8 tisíc hygienických balíků a pomáhají s distribucí pitné vody a zprovozněním hygienického zázemí v ubytovnách.
Lékaři bez hranic vyzývají k ochraně civilistů i zdravotníků a k ukončení opatření, které lidem znemožňují přístup ke zdravotní péči.
