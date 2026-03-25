Rusko: Kampaň za vstup do dronových vojsk začíná už v mateřských školách
25. 3. 2026
Od listopadu 2025 je Věrstce známo, že se konají setkání s příběhy o službě v těchto jednotkách po celé zemi. Například otec jednoho z dětí v mateřské škole Lastočka ve městě Rodniki v Ivanovské oblasti, který slouží v jednotkách bezpilotních systémů, dětem řekl, "jaké jednotky jsou a proč jsou potřeba". A podle místních úřadů "se vojáka s velkým zájmem vyptávali". Navíc místní správa uvedla v publikaci adresu místa, kde se podepisovaly smlouvy.
V prosinci loňského roku přišel další válečný veterán do mateřské školky Malyška v Jessentuki a vysvětlil "jak drony fungují, jaké úkoly vykonávají a jakou roli hrají v moderních operacích". V únoru 2026 se armáda dvakrát setkala se žáky mateřské školy v Pskově. Během akcí byly děti informovány o "nové větvi armády" a také jim bylo dovoleno dotýkat se dronu, ovládacího panelu, termovizního zaměřovače a vysílačky, a vysvětleno, že armáda chrání zařízení pomocí "barbecue" – domácí sítě z UAV vyrobených z armatury. Na to děti četly básně a předávaly dopisy a suvenýry účastníkům "SVO".
Od listopadu 2025 do března 2026 se v různých mateřských školách konalo nejméně 13 dalších setkání, na kterých byli žáci informováni o bezpilotních letounech mimo bezpečnostní kontext. V osmi z nich byly dětem ukazovány skutečné drony a jejich součástky. Akce se konala dokonce v mateřské škole č. 17 "Ogoňok" v Južno-Sachalinsku, kam chodí děti s postižením. Na některých setkáních byly děti svěřeny k ovládání dronů samostatně a také byly školeny k pilotování na simulátorech UAV.
V listopadu 2025 Ministerstvo obrany Ruské federace oznámilo vznik jednotek bezpilotních systémů v ozbrojených silách Ruské federace, do kterých začali být aktivně nabíráni studenti univerzit a technických škol. V rámci náborové kampaně jsou mladí lidé, zejména ti, kteří zaostávají ve studiu, vyzváni, aby se stali operátory dronů. Hned během přednášek začali být studenti "informováni" o možnosti uzavření roční smlouvy se "zaručeným propuštěním" a odchodem do služby 20 km od bojů na Ukrajině. Takové akce se konaly na nejméně 200 univerzitách a vysokých školách po celém Rusku, včetně hlavních univerzit v zemi – Moskevské státní univerzity a Petrohradské státní univerzity.

Diskuse