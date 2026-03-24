Izraelci mučili chlapečka v Gaze. Kdy tuto reportáž odvysílá Česká televize?
24. 3. 2026
20. března byl Jawad se svým otcem Osamou Abu Nassarem v Al Maghazi. Svědci tvrdí, že byli zadrženi krátce poté, co se přiblížili k takzvané žluté demarkační linii Izraele.
Toto je oblast, kde byl Osama Abu Nassar naposledy viděn, jak nese svého syna. Jsou zde rozmístěny izraelské jednotky. Spěchali jsme k němu, ale dostali jsme se pod palbu tanků. Byl zadržen izraelskými vojáky za tím kopcem spolu se svým dítětem, zatímco pozemní síly na nás střílely, aby nás zatlačily zpět.
Po celé hodiny neměla jeho rodina žádné informace o tom, kde se nacházejí. O deset hodin později přišel telefonát od Červeného kříže s žádostí, aby si rodina dítě vyzvedla. Jawad byl vrácen sám. Byl převezen do nemocnice Al-Aqsa, kde lékařské týmy zdokumentovaly známky týrání.
Osama Abu Nassar je nyní v izraelském vězení. Jawad je dalším dítětem v Gaze, které vyrůstá v realitě, kde se s brutalitou setkává již v raném věku a která zanechává trvalé následky.
Toto je lékařská zpráva o Jawadovi. Lékaři zaznamenali poranění kolem obou kolen, která odpovídají popáleninám od cigaret. Zpráva také klasifikuje tento případ jako týrání dítěte neznámými osobami. Pro rodiny v Gaze nejsou ani ti nejmladší chráněni před brutalitou izraelské armády. A tento případ zdůrazňuje naléhavé problémy, kterým děti v Gaze čelí každý den.
