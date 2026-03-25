SBU oznámila odhalení maďarského zpravodajského důstojníka, který vedl síť agentů v Zakarpatské oblasti

Lídři EU vyloučili Maďarsko z tajných jednání
25. 3. 2026Země EU omezují účast Maďarska na důvěrných jednáních, protože se obávají, že zástupci Budapešti by mohli předat data Rusku.
Podle SBU mluvíme o kariérním zpravodajském důstojníkovi Zoltánu Andrem. Podle speciální služby to byl on, kdo koordinoval práci agentů, které SBU zadržela loni. Podle vyšetřování členové sítě shromáždili informace o obraně regionu, sociálněpolitických náladách a pravděpodobné reakci místních obyvatel v případě nasazení maďarských vojsk.
SBU tvrdí, že Andre pořádal schůzky agentů v Maďarsku s jedním z najatých informátorů z Podkarpatska. Podle vyšetřování pracoval v letech 2016–2020 v Gruzii pod diplomatickým krytím a od roku 2021, podle vyšetřování, zahájil průzkumné a subverzivní aktivity proti Ukrajině.
Podle SBU Andre v roce 2021 naverboval bývalého vojáka z okresu Beregovo a na podzim 2024 ho aktivoval a nařídil mu shromažďovat data o polohách obranných sil, zejména o pozicích protivzdušné obrany na západní Ukrajině. Podle vyšetřování měl agent také hledat nové kandidáty k náboru mezi armádou a příslušníky bezpečnostních složek.
Speciální služba také uvedla, že Andre může využít schopnosti maďarských diplomatických misí v Zakarpatsku ke sběru osobních údajů místních obyvatel, kteří žádali o maďarské občanství. Pro nábor podle SBU nabídl peníze a další výhody.
Mezi obžalovanými v případu je podle vyšetřování také bývalý smluvní voják bojové brigády Ozbrojených sil Ukrajiny, který byl zadržen spolu s dalším agentem. Kromě toho SBU uvádí, že Andre se pokusil zapojit dalšího ukrajinského vojáka do spolupráce a sliboval mu dodávky drog místo peněz.
Nyní kontrarozvědka pokračuje v identifikaci všech členů této agenturní sítě.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
