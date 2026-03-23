Krize na Blízkém východě: Trump odkládá vojenské údery na íránské elektrárny o pět dní
23. 3. 2026
Írán vyhrožuje zničením vodárenských a energetických zařízení na Blízkém východě, pokud USA zaútočí na elektrárny
Trump odkládá útoky na íránské elektrárny o pět dní
Americký prezident Donald Trump uvedl, že nařídil ministerstvu obrany odložit všechny letecké údery proti íránským elektrárnám a energetické infrastruktuře o pět dní. To závisí na „úspěchu“ probíhajících „setkání a diskusí“, uvedl v příspěvku na Truth Social.
Trump uvedl, že během posledních dvou dnů vedly Washington a Teherán „velmi dobré a produktivní rozhovory ohledně úplného a definitivní ukončení našich nepřátelských akcí na Blízkém východě“. Teherán uvedl, že žádné rozhovory se nekonajíi.
Trump v sobotu prohlásil, že dává Íránu 48 hodin – do pondělní půlnoci GMT – na otevření Hormuzského průlivu, této životně důležité námořní cesty, kterou Írán fakticky blokuje a kterou prochází přibližně pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu.
Teherán uvedl, že pokud USA Trumpovu hrozbu splní, „nezvratně zničí“ klíčovou infrastrukturu po celém Blízkém východě, včetně životně důležitých vodovodních systémů.
Írán rovněž prohlásil, že zaútočí na elektrárny ve všech oblastech, které dodávají elektřinu americkým základnám, „stejně jako na ekonomickou, průmyslovou a energetickou infrastrukturu, v níž mají Američané podíly“.
Krátce předtím, než Donald Trump zveřejnil své prohlášení na Truth Social, napsal ománský ministr zahraničí Badr Albusaidi na X, že jeho země „intenzivně pracuje“ na „zajištění bezpečného průjezdu“ Hormuzským průlivem.
„Ať už je váš názor na Írán jakýkoli, tuto válku nezpůsobili oni. Již nyní to způsobuje rozsáhlé ekonomické problémy a obávám se, že se ještě výrazně zhorší, pokud válka bude pokračovat,“ napsal Albusaidi, který zprostředkovával poslední jaderná jednání mezi Íránem a USA.
Ze všech zemí Perského zálivu byl Omán, který často zprostředkovával jednání mezi USA a Íránem, nejhlasitější a veřejně nejaktivnější v pokusech zastavit útok USA na Írán.
Ve středečním článku v časopise The Economist Albusaidi uvedl, že „nezákonná“ válka USA a Izraele proti Íránu je „závažným omylem“, který ohrožuje ekonomiky Perského zálivu.
Řekl: „Toto není válka Ameriky a neexistuje žádný pravděpodobný scénář, ve kterém by Izrael i Amerika dosáhly toho, co od ní očekávají.“
Akciové trhy náhle prudce rostou poté, co Donald Trump prohlásil, že Teherán a Washington vedly „velmi dobré a produktivní rozhovory“ o ukončení americko-izraelské války proti Íránu.
Mezi Íránem a USA nedošlo k „žádnému přímému ani nepřímému“ kontaktu
Íránská agentura Fars, která je napojena na Íránské revoluční gardy (IRGC), citovala zdroj, podle kterého mezi Íránem a Donaldem Trumpem nedošlo k „žádnému přímému ani nepřímému“ kontaktu, což je v rozporu s právě vydaným prohlášením amerického prezidenta.
Anonymní zdroj uvedl, že Trump „ustoupil“, když se dozvěděl, že Írán by se zaměřil na elektrárny v „západní Asii“.
Z Trumpova prohlášení není jasné, jak by se Írán a USA mohly dohodnout na „úplném a totálním řešení“ ukončení americko-izraelské války. Trump dříve uvedl, že jeho cílem je změna režimu, a vyzval „íránský lid, aby si vzal svou zemi zpět“.
Cíle se však v průběhu konfliktu, který nikdy neměl jasné cíle a který měl po celém světě, včetně USA, kde ceny benzínu prudce vzrostly, obrovské ekonomické dopady, měnily.
Íránská vláda zůstává u moci navzdory tomu, že USA a Izrael zavraždily vysoké představitele, včetně bývalého nejvyššího vůdce Alího Chameneího, jehož nahradil jeho syn Mojtaba.
Analytici tvrdí, že pro Trumpa neexistuje jasná cesta ven, jehož meze moci byly prověřeny pokračující schopností Íránu kontrolovat Hormuzský průliv.
Proč by íránská hrozba zničení vodárenských zařízení mohla znamenat katastrofu pro země Perského zálivu
Odsolovací zařízení jsou považována za jednu z nejcitlivějších částí civilní infrastruktury v Perském zálivu. Plní jednoduchou, ale zásadní roli: přeměňují mořskou vodu na pitnou tím, že z ní odstraňují sůl a další minerály. Dnes se to většinou děje procesem zvaným reverzní osmóza.
Tyto závody jsou naprosto nezbytné pro přežití zemí Perského zálivu, které jsou sice malé, ale mají rozlehlá kosmopolitní města a průmysl a leží v suchém pouštním prostředí. Tyto země mají velmi málo srážek, málo jezer nebo řek a jen malý přísun přírodních pramenů sladké vody.
Lidé žijící v oblasti Perského zálivu jsou závislí na pouhých několika odsolovacích zařízeních, která jim dodávají většinu vody, což z nich v jakémkoli konfliktu činí vysoce strategický a významný cíl. Tato zařízení se nacházejí na pobřeží, přímo naproti Íránu přes Perský záliv, což z nich dělá snadný cíl pro íránský útok.
Vyřazení těchto zařízení z provozu by mělo významný dopad na civilní obyvatelstvo a mohlo by být účinným způsobem, jak způsobit utrpení v zemi bez přímých útoků na civilisty.
Bylo by to také zničující pro průmysl, který se rovněž spoléhá na vodu z těchto zařízení. Klíčová energetická odvětví v Perském zálivu, včetně ropy a plynu, jsou úzce propojena s odsolováním vody.
„Žádné hodnocení“ nenaznačuje, že by Spojené království bylo terčem íránských raket, říká Keir Starmer
Britský premiér Keir Starmer uvedl, že neexistuje „žádné hodnocení“, podle kterého by Spojené království bylo terčem íránských raket, poté co izraelské obranné síly (IDF) v sobotu prohlásily, že Teherán disponuje zbraněmi s dosahem až 4 000 km.
IDF také uvedly, že íránský režim představuje „globální hrozbu“, a tvrdily, že íránské rakety „mohou zasáhnout Londýn, Paříž nebo Berlín“, aniž by však předložily jakékoli důkazy na podporu svého tvrzení.
Prohlášení IDF bylo vydáno poté, co se ve čtvrtek v noci a v pátek ráno Írán pokusil o útok na společnou britsko-americkou základnu na ostrově Diego Garcia – v souostroví Chagos. Diego Garcia leží asi 3 800 km od Íránu a nachází se zde letecká základna schopná pojmout americké bombardéry s dlouhým doletem.
Na otázku, zda se Spojené království nachází v dosahu íránských raket, Starmer dnes ráno médiím řekl:
Neustále provádíme hodnocení, abychom zajistili naši bezpečnost, a žádné z nich neukazuje, že bychom byli tímto způsobem vůbec terčem útoku.
Ale samozřejmě je mou povinností zajistit, aby britské zájmy a životy Britů byly vždy na prvním místě.
Potřebujeme zde deeskalaci, a proto jsme minulý týden vydali prohlášení řady zemí o tom, co musíme udělat ohledně Hormuzského průlivu, což samozřejmě vyžaduje pečlivou koordinaci a proveditelný plán.
Je však velmi důležité, abychom bránili naše zájmy a životy Britů, aniž bychom se nechali vtáhnout do války, a to je jasná hranice, kterou jsem stanovil.
Íránská raketa by musela urazit zhruba 2 700 mil, aby dosáhla Londýna. Vzhledem k pokračujícímu eskalování války Spojené království potvrdilo, že povoluje využití britských vojenských základen k úderům na íránské odpalovací rampy, které míří na obchodní lodě v Hormuzském průlivu, jak zde píší moji kolegové. Dříve byly britské základny využívány pouze k úderům na íránská místa, která ohrožovala britské spojence a zájmy v zemích Perského zálivu.
Podle skupiny NetBlocks, která monitoruje internet, trvá výpadek internetu v Íránu již 24. den. Ve svém příspěvku uvedla:
Je to již 24. den výpadku internetu v Íránu, přičemž tato opatření trvají již 552 hodin a patří k nejzávažnějším, jaké kdy byly v jakékoli zemi zaznamenány.
Mezinárodní připojení zůstává pro širokou veřejnost nedostupné, zatímco úřady udržují selektivní seznam povolených adres pro globální přístup.
„Whitelisting“ umožňuje některým úředníkům a institucím pokračovat v přístupu k internetu, zatímco je blokován pro širokou veřejnost.
