Krize na Blízkém východě: Trump tvrdí, že Írán a USA „chtějí uzavřít dohodu“, Teherán však označuje tvrzení o jednáních za „fake news"“
24. 3. 2026
Izrael podniká nové útoky na Teherán, zatímco Trump pozastavil útoky na íránská energetická zařízení
Předseda íránského parlamentu obviňuje Trumpa z „falešných zpráv“ ohledně jednání mezi USA a Íránem
Předseda íránského parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf v pondělí prohlásil, že s USA „neproběhla žádná jednání“, poté co americký prezident Donald Trump oznámil, že jednání probíhají.
„S USA se nekonala žádná jednání a falešné zprávy se používají k manipulaci s finančními a ropnými trhy a k úniku z bažiny, ve které uvízly USA a Izrael,“ uvedl Ghalibaf v příspěvku na X.
Stalo se tak poté, co americký prezident Trump v pondělí oznámil „velmi dobré“ rozhovory s neidentifikovaným íránským představitelem poté, co náhle odložil plány na útok na elektrárny Islámské republiky.
Novinový server Axios s odvoláním na nejmenovaného izraelského představitele označil Trumpova partnera v rozhovorech za Ghalibafa.
Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaeil Baqaei uvedl, že byly přijaty zprávy od „některých spřátelených zemí naznačující žádost USA o jednání zaměřená na ukončení války“, podle oficiální agentury IRNA.
Smotrich vyzývá Izrael k anexi jižního Libanonu
Izrael by měl z tohoto konfliktu vyjít s „novou“ hranicí s Libanonem začínající u řeky Litani, uvedl izraelský ministr financí z krajní pravice v dosud nejvýraznější veřejné výzvě vysokého člena izraelské vlády k zabrání libanonského území.
Bezalel Smotrich v pondělním rozhovoru pro izraelské rádio řekl, že izraelské bombardování Libanonu „musí skončit zcela odlišnou realitou“, která zahrnuje „změnu izraelských hranic“.
Řeka Litani je klíčová vodní cesta protínající jižní Libanon, asi 30 km od současné hranice s Izraelem.
Izrael tvrdí, že jeho údery a vpád jsou namířeny proti Hizballáhu poté, co tato ozbrojená skupina vystřelila rakety na izraelské území, aby pomstila vraždu nejvyššího íránského vůdce při počátečních úderech, které 28. února odstartovaly americko-izraelskou válku proti Íránu.
Ale spolu s pokračujícím bombardováním hustě osídlených jižních předměstí Bejrútu izraelská armáda (IDF) při svém pozemním útoku na jižní Libanon zničila mosty, zbořila domy a zaútočila na další civilní infrastrukturu, čímž vyhnala z domovů přes 1,2 milionu Libanonců a zabila nejméně 1 039 lidí – včetně nejméně 118 dětí.
Libanonští představitelé vyjádřili obavy, že nedávné izraelské útoky na klíčové mosty se zdají být zaměřeny na izolaci jihu od Bejrútu a dalších částí země – a naznačují, že izraelská armáda se připravuje na zintenzivnění pozemních operací.
Smrtící útoky Izraele na obytné budovy a další civilní infrastrukturu mohou představovat válečné zločiny, uvedla OSN.
Donald Trump uvedl, že hrozící údery USA na íránské elektrárny byly odloženy po „velmi dobrých a produktivních“ jednáních s Íránem o „úplném a totálním ukončení našich nepřátelských akcí“ na Blízkém východě. Poté, co cena ropy dosáhla čtyřletého maxima, po Trumpových komentářích dramaticky poklesla.
Slovinsko se stalo první zemí EU, která zavedla přídělový systém na pohonné hmoty
Slovinsko se stalo prvním členským státem EU, který zavedl přídělový systém na pohonné hmoty ve snaze vypořádat se s narušením dodávek způsobeným americko-izraelskou válkou proti Íránu a odvetnými opatřeními Teheránu vůči jeho spojencům v Perském zálivu, informuje BBC.
Ve Slovinsku vedl prudký nárůst cen pohonných hmot k „palivové turistice“, kdy řidiči ze sousedních zemí, jako je Rakousko, využívají nižších, regulovaných cen. V rámci nových opatření, která Slovinsko zavádí, budou mít soukromí motoristé omezený odběr na maximálně 50 litrů pohonných hmot denně. Podniky a zemědělci budou mít mezitím k dispozici štědřejší limit 200 litrů.
Překvapivé rozhovory USA s roztříštěným íránským vedením nabízejí nejistou cestu z konfliktu
Neoficiální rozhovory mezi zvláštním vyslancem Donalda Trumpa, Stevem Witkoffem, a íránským ministrem zahraničí Abbasem Araghčim nebyly tajemstvím v tom smyslu, že egyptské ministerstvo zahraničí na Twitteru oznámilo, že rozhovory probíhají v neděli, 24 hodin před Trumpovým pondělním termínem pro zahájení útoků na íránskou energetickou infrastrukturu.
Chaos kolem tohoto procesu je však takový, že diskuse – o nichž se předpokládá, že zdaleka nedosahují úrovně vyjednávání – mohly trvat déle než do neděle, přičemž se, jak je tomu často, více než jeden zprostředkovatel tlačí o titul hlavního mírotvůrce.
Například náčelník pákistánské armády Asim Munir hovořil s Trumpem v neděli, zatímco pákistánský premiér Muhammad Shehbaz Sharif vedl v pondělí rozhovory s íránským prezidentem Masoudem Pezeškianem. Je možné, že Pákistán by se mohl stát místem dalších rozhovorů, kterých by se tentokrát zúčastnil i viceprezident JD Vance, který je v soukromí skeptický ohledně války. Keir Starmer, britský premiér, měl pravdu, když varoval, aby se nespoléhalo na brzké ukončení konfliktu.
Trump trvá na tom, že to byli Íránci, kdo požádal o rozhovory, a jejich pozornost upoutala Trumpova hrozba zničení elektrárny v hodnotě 10 miliard dolarů. Teherán zpočátku popřel, že by k jakýmkoli rozhovorům došlo, ať už přímo či nepřímo, a uvedl:
Mezi Teheránem a Washingtonem neprobíhají vůbec žádná jednání. Prohlášení prezidenta Spojených států spadají do rámce snahy o snížení cen energie a získání času na realizaci jeho vojenských plánů.
Íránské politické vedení se nachází v chaosu kvůli škodám způsobeným izraelskou vražednou kampaní. Mezi přeživšími má Pezeškian své silné stránky jako sjednocující osobnost s integritou, ale v jaderných jednáních je mimo svou ligu a armáda mu plně nedůvěřuje. Ali Larijani, bývalý tajemník Nejvyšší rady národní bezpečnosti a v posledních 12 měsících politické pojivo Íránu, byl právě pohřben. Nový nejvyšší vůdce byl pravděpodobně v kómatu a rozhodně nebyl na očích. Z politického hlediska tak zůstal převážně Mohammad-Bagher Ghalibaf, předseda parlamentu a oddaný stoupenec Islámské revoluční gardy.
Postupně se však mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaei otevřel. Mluvčí řekl:
V uplynulých dnech dorazily prostřednictvím některých spřátelených zemí zprávy naznačující žádost Ameriky o jednání s cílem ukončit válku, na které bylo reagováno přiměřeně a v souladu s principiálními postoji země – postoj Íránu ohledně Hormuzského průlivu a podmínky pro ukončení vnucené války se nezměnily.
Pákistán je připraven hostit americko-íránská jednání, sdělil mluvčí ministerstva zahraničí CNN poté, co Teherán označil tvrzení Donalda Trumpa, že režim chce uzavřít dohodu o ukončení nepřátelských akcí, za „falešné zprávy“.
Vysílací společnost cituje Tahira Hussaina Andrabiho, který v pondělí uvedl, že „pokud se obě strany dohodnou, Pákistán je vždy připraven hostit jednání“.
Jeho komentář přišel po protichůdných prohlášeních amerického prezidenta a íránského vedení z dřívějšího dne.
Trump tvrdil, že v uplynulém dni proběhly rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem, v nichž se obě strany shodly na „hlavních bodech“, což podle všeho odvrátilo potenciálně závažné eskalaci konfliktu.
Teherán toto tvrzení popřel; Trump v něm také spekuloval, že by brzy mohla být uzavřena dohoda o ukončení války. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí uvedl, že od zahájení bombardovací kampaně před 24 dny se s USA nekonala žádná jednání.
Britský torpédoborec HMS Dragon dorazil do východního Středomoří
HMS Dragon dorazil do východního Středomoří, tři týdny poté, co íránský dron zasáhl britskou základnu RAF Akrotiri na Kypru, uvedl britský ministr obrany.
Torpédoborec typu 45 začne od pondělní noci s „operační integrací do kyperské obrany“, sdělil John Healey poslancům.
Britská vláda čelila kritice za pomalé nasazení válečné lodi do regionu poté, co Řecko a Francie po útoku podnikly kroky k vyslání dodatečné námořní podpory na Kypr.
Izrael provádí další údery na předměstí Bejrútu
Izraelský útok zasáhl v pondělí jižní předměstí Bejrútu, informovala státní média podle agentury Agence France-Presse, několik hodin poté, co izraelská armáda vydala rozkaz k evakuaci obyvatel této oblasti.
Živý přenos AFPTV ukázal oblak kouře nad hustě osídlenými jižními předměstími, která jsou považována za baštu Hizballáhu a od páteční noci nebyla zasažena.
Zatímco izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že americký prezident Donald Trump vidí šanci na dohodu s Íránem, zároveň řekl, že Izrael bude pokračovat v útocích proti Íránu a Libanonu.
Netanjahu v pondělním videoprohlášení řekl: „Budeme chránit naše životně důležité zájmy za jakýchkoli okolností,“ a dodal: „Zároveň pokračujeme v útocích jak v Íránu, tak v Libanonu.“
Netanjahu říká, že Trump vidí šanci na dohodu s Íránem
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondělí uvedl, že hovořil s Donaldem Trumpem, který vidí šanci na dosažení dohody s Íránem.
Trump věřil, že existuje možnost „využít mohutných úspěchů dosažených IDF (Izraelskými obrannými silami) a americkou armádou k tomu, aby se cíle války promítly do dohody – dohody, která zachová naše životně důležité zájmy,“ prohlásil Netanjahu ve videoprohlášení zveřejněném jeho kanceláří.
Izraelská armáda tvrdí, že zasáhla bezpečnostní velitelství íránské IRGC
Izraelské obranné síly tvrdí, že zasáhly hlavní bezpečnostní velitelství íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) v rámci „vlny úderů, která byla před krátkou dobou dokončena v samém srdci Teheránu“.
„Ústředí bylo IRGC využíváno k synchronizaci činností jednotek a k provádění situačních hodnocení. Bylo také odpovědné za řízení praporů Basij,“ uvedly IDF ve svém prohlášení.
