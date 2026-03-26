Důsledky útoku USA a Izraele na Írán
26. 3. 2026
Existuje nějaký dlouhodobý strategický cíl, jehož by mělo být dosaženo neustálým bombardováním íránských měst ze strany Izraele? Během více než 24 dnů tohoto útoku se USA, ať už záměrně či ne, podařilo zničit dívčí školu a zabít 170 žáků ve věku od osmi do dvanácti let a jejich učitele, píše Hugh J. Curran.
Amerika je posedlá bezpečnostními potřebami a po celém světě vybudovala přes 800 zařízení a základen, z nichž devatenáct se nachází na Blízkém východě. Právě ty jsou terčem Íránu, který se snaží zabránit bombardovacím kampaním ze strany Izraele a USA.
Většina těchto základen byla vybudována po vzniku Islámské republiky v roce 1979, kdy desítky tisíc Íránců odešly se šáhem a staly se uprchlíky v USA. V nedávném průzkumu se více než polovina z těchto asi 400 000 íránsko-amerických občanů vyslovila pro diplomatické řešení současné války, zatímco menšina podporovala izraelsko-americké bombardování.
Jedním z výsledků bombardovací kampaně proti Íránu, označené jako „Operace Epic Fury“, je to, že většině lodí není povoleno proplout Hormuzským průlivem, což nyní ovlivňuje ceny ropy a zemního plynu v globálním měřítku.
Ani vojenští velitelé, ani americký Kongres nebyli schopni pochopit nebo varovat Trumpa před katastrofickými důsledky, které mohou vyplynout z bombardování Íránu. Smrt civilistů a zničení infrastruktury země jsou hrozné, ale zamezení velké části dodávek ropy a LNG, které tvoří 20 % globálních dodávek ropy, bude mít celosvětové důsledky, když ceny plynu budou dále stoupat a dojde k výpadkům elektřiny, stejně jako ke zvýšení cen potravin.
Již není pochyb o tom, že izraelští vůdci, zejména premiér Benjamin Netanjahu, přesvědčili Trumpa, aby se pustil do této závažné války. Je bolestivým paradoxem, že Izrael současně útočí na Libanon a spoléhá se přitom na svou „Dahiehskou doktrínu“, strategii rozsáhlého ničení civilní infrastruktury s cílem vyvinout tlak na vlády nepřátelské vůči Izraeli. Logika spočívá v tom, že smrt a zničení civilního obyvatelstva jej donutí prosit o mír. Většinou se však stane pravý opak a ti, kteří trpí bombardováním, se ještě více zatvrdí, jak se to děje v Íránu.
Útoky na Libanon vyhnaly z domovů 800 000 lidí, bombardování způsobilo vážné škody na 439 zdravotnických zařízeních, přičemž bylo zabito přes 1000 civilistů a 2500 jich bylo zraněno; zároveň americko-izraelské bombardování Íránu zabilo odhadem 1500 lidí a 21 000 jich zranilo.
Podle izraelské zprávy se v centru Tel Avivu shromáždily „stovky“ demonstrantů proti válce s Íránem, což je první hromadná akce v rámci vlny protestů, které by mohly vést k ukončení „nekonečných válek“ vlády. Vůdce protestu Uri Weltman uvedl, že „Netanjahuovi nestačí, že už podruhé čelíme íránským raketám – chce, abychom se už počtvrté zapletli do nekonečné války v Libanonu.“
Další izraelský novinář, Yossi Verter, napsal: „Premiér Netanjahu a jeho spojenci jsou … mnohem nebezpečnější než jakýkoli vražedný režim nebo teroristické organizace. Proti nim je třeba bojovat … prostřednictvím tvrdohlavého trvání na dodržování zákona, norem a základních hodnot.“
„Aliance pro mír na Blízkém východě“ (ALLMEP), složená z více než 200 organizací a stovek tisíc Palestinců a Izraelců, usilovně pracuje na míru. Tyto grassrootové skupiny představují morální a etické srdce Izraele a Palestiny. Právě díky jejich úsilí dojde k uzdravení vztahů mezi různými frakcemi poté, co Netanjahu a jeho stoupenci vyčerpají své sebezničující mise.
Mezitím uvidíme, jak izraelské vedení utrpí mnohem větší škody (morální i materiální) než ti, které se snaží bombardováním donutit k podrobení. Podle studie Telavivské univerzity opustilo v letech 2023–2024 zemi 100 000 nejvzdělanějších izraelských odborníků, včetně 500 lékařů a 633 doktorandů, kteří si možná uvědomili, že pouze spolupráce a přátelství jim umožní pracovat na maximum, a ne věčně militarizovaná společnost.
