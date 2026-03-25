Haaretz: Izraelská armáda tvrdí, že malého chlapečka nemučila. Zranění mu prý způsobil šrapnel
25. 3. 2026
Izraelská armáda zadržovala dítě z Gazy asi deset hodin, než ho předala Červenému kříži
Izraelská armáda tvrdila, že otec použil batole jako lidský štít, když se přibližoval k vojákům v blízkosti Žluté linie, a že oba utrpěli lehká zranění od střepin; rodina však uvedla, že dítě bylo během zadržení týráno a že jeho otec trpí duševní poruchou, ale dítěti neublížil
Palestinské dítě ve věku asi jednoho roku z pásma Gazy bylo zadrženo vojáky IDF na přibližně deset hodin, než bylo předáno Červenému kříži.
Izraelská armáda tvrdila, že otec batolete ho použil jako lidský štít při přibližování se k izraelským vojákům. Později během výslechu přiznal, že se zúčastnil útoku ze 7. října na izraelské osady poblíž Gazy. Rodina sděluje, že otcův duševní stav je nestabilní.
Ve čtvrtek ráno opustil Osama Abu Nasser svůj domov v uprchlickém táboře Maghazi ve střední Gaze a šel se svým synem směrem k žluté linii oddělující oblasti pod kontrolou IDF od těch pod kontrolou Hamásu. Poté, co se přiblížil k tam umístěným jednotkám, vojáci na něj zahájili palbu a zranili ho. Byl zadržen a zůstává ve vazbě.
Na záběrech natočených vojáky je vidět dítě zabalené do termální deky. Video také ukazuje vojenského lékaře, který předává informace o stavu dítěte zástupci Červeného kříže.
Otec Abu Nassera řekl deníku Haaretz, že jeho syn nedávno prodělal psychický kolaps. „Můj syn Osama je normální člověk, ale v poslední době procházel obtížným psychickým stavem. Během asi deseti dnů se jeho stav zhoršil – nespal, byl napjatý, rozbíjel věci doma a byl ve velmi špatném stavu. Snažili jsme se mu pomoci a dali jsme mu sedativa, aby mohl spát, ale jeho stav se nezlepšil.“
Řekl, že rodina ten den Abu Nassera povzbuzovala, aby šel ven. „Mysleli jsme si, že mu krátká procházka prospěje – že vezme dítě, půjde se na chvíli projít, něco koupí a vrátí se. Ale místo toho, aby šel na západ k pobřeží, otočil se na východ směrem k žluté linii, zřejmě v důsledku svého duševního stavu a zmatení.“
Podle otce svědci uvedli, že Abu Nasser působil dezorientovaně. „Nechápal, co se kolem něj děje. Byl zmatený a nereagoval. Nesnažil se nikomu ublížit, jen šel s dítětem. Pak ho zatkli.“
IDF uvedla, že vojáci „zaznamenali podezřelého, který se k nim blížil s neidentifikovaným předmětem v náručí, který se později ukázal být batoletem.“ Podle armády Abu Nasser pokračoval v postupu navzdory opakovaným výzvám, aby se zastavil a odešel, a dostal se do vzdálenosti několika desítek metrů od vojáků. „V souladu s tím byly provedeny varovné výstřely po stranách silnice, aby se od něj vzdálil. Střelba neměla za cíl zasáhnout, ale přimět podezřelého, aby se zastavil a odešel,“ uvedla armáda.
Dítě bylo s poraněními předáno Červenému kříži. Izraelská armáda uvedla, že „zřejmě střepiny z výstřelů způsobily Abu Nasserovi i batoleti lehká zranění.“
Doplnila, že Abu Nasser se během výslechu identifikoval jako člen Hamásu a přiznal, že vstoupil na izraelské území během útoku 7. října. Podle armády uvedl, že vzal svého syna s sebou, aby mu nebylo ublíženo, když se přiblíží k vojákům.
Naproti tomu tvrzení šířená na palestinských sociálních sítích naznačují, že dítě bylo vojáky týráno. Dědeček odmítl verzi IDF a řekl: „Jsem si jistý, že dítěti ublížili, aby na něj vyvinuli nátlak.“
Izraelská lidskoprávní organizace HaMoked – Centrum pro obranu jednotlivce, která kontaktovala rodinu, uvedla, že podle matky batolete „kolem 20:30 toho dne rodina obdržela hovor od Červeného kříže a byla požádána, aby přišla na trh Maghazi a převzala dítě. Když si ho vyzvedli, všimli si krvavých skvrn na oblečení dítěte.“
Zástupce Červeného kříže rodině sdělil, že krev patří otci, ale matka a babička uvedly, že na nohou dítěte viděly řezné rány a zranění.
Armáda obvinění popřela s tím, že „tvrzení, že IDF batole týrala, jsou nepravdivá a bezdůvodná. Naopak, batole bylo teroristou z Hamásu přivedeno do nebezpečné oblasti, aby bylo použito jako lidský štít.“
„Poté, co byl předán jednotkám IDF, byl ošetřen a zůstal pod plným dohledem vojenského lékaře, dokud nebyl při první příležitosti předán Červenému kříži,“ uvedla armáda.
