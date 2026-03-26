České recenze na film Hlas Hind Rajab
26. 3. 2026
Pozn. red. Hind Rajab byla pětiletá holčička, která v Gaze uvízla v autě s Izraelem zastřelenými příbuznými, když se rodina snažila ujet před izraelskou sřelbou. Nějakou dobu mezi mrtvými v autě zoufale telefonovala mobilem zdravotníkům, "Prosím, přijeďte mě zachránit." Izraelská armáda ji pak zavraždila střelbou asi pěti set střelných ran do automobilu, v němž se holčička nacházela. Předtím povolila zdravotníkům, aby pro Hind přijeli, ale když přijeli, tak je v sanitce vyvraždila.
Dan Přibáň:
České recenze na film Hlas Hind Rajab jsou svébytný literární útvar.
Ta snaha neříci, kdo je ve filmu ten špatný, ve filmu o tom, jak Izrael rozstřílel auto s rodinou, načež se poslední přeživší, pětiletá zoufalá holčička, snaží dovolat pomoci, ale záchranáři nemohou vypravit sanitku, protože to Izrael odmítá povolit a když to konečně povolí, sanitku i malou Hind rozstřílí. Ta snaha českých recenzentů je až komická.
Je to ale smích přes skřípění zubů.
Film, který na hranici dokumentu rekonstruuje strašlivý zločin, je v Česku popisován tak, aby nezaznělo, že se stal strašlivý zločin a kdo je za něj zodpovědný.
Chtěl bych vidět tímto stylem psané recenze na Schindlerův seznam nebo Deník Anne Frankové, jak se recenzenti zoufale snaží neříci, že nacisti jsou vrazi.
