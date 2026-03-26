Válka s Íránem může ochromit 55 % světové populace
26. 3. 2026
Hovoříme o indickém subkontinentu, Číně, Japonsku, obou Koreách a členských státech Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN).
Vzhledem k tomu, že válka USA a Izraele proti Íránu nepolevuje, představuje hrozba eskalace závažné ekonomické, politické a geopolitické riziko nejen na Blízkém východě, ale také v nejhustěji osídlené a nejdynamičtější oblasti světa: ve východní, jihovýchodní a jižní Asii, píší Karthik Sankaran a Sarang Shidore.
„Yuxiho kruh“, pojmenovaný podle čínského města v jeho středu, má poloměr přibližně 2 500 mil a zahrnuje asi 55 % světové populace – indický subkontinent, Čínu, Japonsko, obě Koreje a všechny členské státy Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN). V posledních čtyřech desetiletích těžil tento region z růstu HDP o přibližně 5 % ročně, poháněného industrializací, obchodem, zemědělskou produktivitou a urbanizací. To vedlo k mimořádnému zvýšení blahobytu a posunu ekonomické geografie světa směrem od severoatlantické oblasti.
Všechny tyto úspěchy však mohou být vážně ohroženy aktuálními událostmi v Perském zálivu.
Podle Mezinárodní energetické agentury směřuje 80 % z 20 milionů barelů ropy a ropných produktů, které denně procházejí Hormuzským průlivem, do Asie. Mezi hlavními asijskými ekonomikami je závislost na ropě proudící přes Hormuz celkově vysoká, ale některé státy jsou ještě zranitelnější než jiné.
Čína i Indie disponují velkými zásobami domácího uhlí (a zvyšují produkci z obnovitelných zdrojů), takže dovoz ropy a plynu představuje méně než polovinu celkové energetické spotřeby těchto dvou nejlidnatějších zemí světa. I tak však přibližně 50 % tohoto dovozu v obou případech pochází z Perského zálivu, přičemž většina prochází Hormuzským průlivem. Thajsko také získává asi polovinu své ropy z této oblasti.
Tento podíl je mnohem vyšší u klíčových spojenců Washingtonu ve východní Asii. Japonsko i Jižní Korea se spoléhají na Perský záliv téměř u veškeré své energetické potřeby. Filipíny rovněž dovážejí více než 90 % veškeré své ropy z tohoto regionu.
Růst cen ropy bude mít na tyto země neúměrný dopad. Již došlo k výraznému skoku v cenách termínových kontraktů; referenční ropa Brent se v době psaní tohoto článku prodává za 109 dolarů za barel. To je však stále hluboko pod cenou 155 dolarů za barel ropy z Dubaje nebo Ománu, která lépe odráží to, co asijští kupci skutečně platí.
Samotné ceny nezachycují rozsah potenciálních narušení, která se budou šířit mnoha kanály jak na makroekonomické, tak na lidské úrovni. Pokud krize přetrvá, hrozí, že zvrátí desetiletí vývoje. Inflační šok způsobený cenami ropy zasáhne domácnosti, zmenší vládní rozpočty (skrze zvýšené dotace) a sníží schopnost centrálních bank tlumit dopady snižováním úrokových sazeb.
Lidské náklady mohou být ještě závažnější. Například většina indických venkovských domácností se dlouho spoléhala na dřevo nebo sušený trus jako palivo pro vaření, což zhoršovalo odlesňování i respirační onemocnění. Úspěšné úsilí nahradit tato paliva zkapalněným ropným plynem (LPG) přineslo ovoce, ale tento pokrok je nyní ohrožen válkou. Indická vláda reagovala přesměrováním LPG z restaurací do domácností a upřednostněním tankerů s tímto palivem, což je strategie podpořená dohodou s Íránem o zajištění bezpečného průjezdu lodí.
Dopad války na globální dodávky hnojiv může být rovněž fatální. Energetická náročnost výroby dusíkatých hnojiv znamená, že Blízký východ je klíčovým zdrojem – přibližně 30 % světových hnojiv prochází Hormuzským průlivem. Ceny močoviny vzrostly od začátku konfliktu o třetinu, což ohrožuje příjmy zemědělců i zásobování potravinami.
Organizace OSN pro výživu a zemědělství poukazuje na to, že Bangladéš je obzvláště zranitelný, neboť 55 % jeho dusíkatých hnojiv pochází z Perského zálivu. Situace se drasticky zhorší, pokud narušení dodávek potrvá do začátku období setí v Indii, Thajsku a Vietnamu.
Potenciální dopad na příjmy z remitencí (převodů peněz) je dalším zdrojem nestability. Indie má v této oblasti zhruba 9 milionů pracovníků, kteří loni poslali domů asi 50 miliard dolarů. Pákistán je však ohrožen mnohem více, protože převody z Perského zálivu tvoří více než polovinu jeho celkových devizových příjmů. Tato čísla naznačují nebezpečí krizí platební bilance, které se přelijí do domácí politiky.
Velká část rozvojové Asie trpí přetrvávající nerovností. V posledních měsících se v regionu znovu rozhořely staré konflikty, například mezi Indií a Pákistánem či Thajskem a Kambodžou. Vlna protestů mládeže v posledních dvou letech svrhla vlády v Nepálu a Bangladéši a zpochybnila lídry v Indonésii a na Filipínách. Za takto napjatých podmínek by velký ekonomický šok mohl snadno vést k novým turbulencím.
Kromě domácí politiky má Pyrrhovo vítězství Spojených států a Izraele na Blízkém východě také geopolitické důsledky. Vnímání Washingtonu jako garanta bezpečnosti utrpělo značnou ránu. Útok na Írán přinesl rizika pro blízké partnery USA v Perském zálivu, kteří nebyli o tomto rozhodnutí konzultováni, čímž byli vystaveni íránským protiúderům.
Jižní Korea pocítila přímý dopad na svou bezpečnost kvůli přesunu kapacit protivzdušné obrany THAAD do Perského zálivu. Z dlouhodobého hlediska válka s Íránem motivuje její vládu k dalšímu vyvažování mezi Washingtonem a Pekingem.
Indie se nachází mezi svou rostoucí vstřícností vůči Izraeli a tvrdou lekcí o zásadním významu Perského zálivu pro svou ekonomickou bezpečnost. Nové Dillí bude nuceno přeformulovat svou politiku a pravděpodobně se stane aktivnějším členem skupiny BRICS, aby se postavilo proti americko-izraelské agresi.
Celý text v angličtině ZDE
