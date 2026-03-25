Channel 4 News: Izrael v Libanonu vyvraždil dva teenagery, zdravotnické dobrovolníky
25. 3. 2026
Hrozné, srdcervoucí, nepřijatelné. Právě jsme se vrátili z pohřbu dvou mladých dobrovolných záchranářů v jižním Libanonu – zahynuli při přímém izraelském útoku… jednomu z nich bylo teprve 16 let. Podle svědků byli zabiti, když měli na sobě kompletní výstroj zdravotníků – vraceli se z místa předchozího útoku. Úmyslné útoky na zdravotníky jsou válečným zločinem, ale Izrael jich zde v posledních týdnech zabil desítky (a v roce 2024 a v Gaze ještě mnohem více).Při izraelském leteckém útoku v blízkosti stanového tábora v Gaze zahynula ve středu nejméně jedna osoba a dalších sedm bylo zraněno. Svědci uvedli, že izraelská armáda před útokem vyslala varovné výzvy, v nichž je žádala, aby oblast opustili. Zatím není jasné, co bylo cílem izraelské armády.Moderátor v Jeruzalémě, Channel 4 News, středa 25. března 2026, 19 hodin:
Izrael pokračuje v proměně Libanonu v tragédii, zatímco Írán a USA si
vyměňují rakety.. Dobrý večer z Jeruzaléma. Izraelská
invaze do jižního Libanonu je brutální vedlejší událostí, která může
snadno přetrvat válku s Íránem. Hlavní událost, která nadále pustoší
světovou ekonomiku a udržuje trhy na pokraji nervového zhroucení. Írán i
USA nyní vypracovaly své seznamy požadavků, ale je těžké je vnímat jako
základ pro skutečná mírová jednání. Mezitím dnes večer Bílý dům
pohrozil, že rozpoutá peklo, zatímco Írán pokračuje v tom, že způsobuje
své vlastní peklo na globálních energetických trzích. Může prezident
Trump nyní uzavřít dohodu s tím samým režimem, který se před pouhými 26
dny chystal svrhnout pomocí drtivé síly?
Americká válka v Íránu byla ohromujícím vojenským triumfem. Alespoň to před krátkou dobou prohlásil Bílý dům. Pokud by tomu tak bylo, dalo by se očekávat, že Íránská islámská republika bude spěchat k jednacímu stolu, zejména poté, co jí byl prostřednictvím zprostředkovatelů předložen podrobný mírový návrh USA.
Ale v posledních několika minutách íránský ministr zahraničí prohlásil, že USA nesplnily své válečné cíle, včetně rychlého vítězství a změny režimu. A znovu trval na tom, že s USA neprobíhají žádné rozhovory. Írán zavedl výpadek internetu, ale ne pro sebe. Na sociálních médiích se stále šíří jásot příznivců režimu. Takto to vypadalo včera večer ve městě Natanz. Jedná se o hlasitou menšinu v Íránu, skutečné stoupence Islámské republiky, kteří vyrazili do ulic na protest proti nočním útokům Ameriky a Izraele.
Zpráva o Trumpově mírovém návrhu pro ně je pouze potvrzením, že vyhrávají svou válku na vyčerpání proti nepříteli, kterého nazývají velkým a malým Satanem.
Teherán včera v noci, ale déšť balistických střel zdá se jen utvrzuje Írán v jeho odhodlání. Dnes řada veřejných odmítnutí samotné myšlenky jednání.
Mluvčí íránské armády: Úroveň vaší vnitřní neshody dosáhla bodu, kdy jednáte sami se sebou? Z vašich investic v této oblasti nezůstane ani stopa. Už nikdy neuvidíte dřívější ceny ropy a energie. Ne, dokud nepochopíte, že stabilitu v této oblasti zaručují pouze silné ruce našich ozbrojených sil.
Trump:
Mimochodem, jak víte, v Íránu máme obrovský úspěch. Měli jsme ho ve Venezuele a teď ho máme v Íránu. Nemají už žádné námořnictvo. Nemají žádné letectvo. Nemají žádné protiletadlové vybavení, žádný radar, žádné vůdce. Vůdci jsou všichni pryč. Nikdo neví, s kým mluvit.
Moderátor: A ten poslední bod není nic, čím by se dalo chlubit, pokud se snažíte vyjednávat se svým nepřítelem, stejně jako zaměňování Íránu s Venezuelou. Svržení Islámské republiky s minimálním rozruchem bylo stejně fantaskní jako všechno falešné zlato v Oválné pracovně. Stejně tak je i Trumpův seznam přání předán režimu, s nímž se nyní musí smířit. Americký návrh o 15 bodech zatím nebyl zveřejněn. Pákistánští zprostředkovatelé říkají, že zahrnuje budoucnost íránského jaderného programu, včetně monitorování ze strany MAAE a omezení íránských konvenčních raket. Na stole je také uvolnění amerických sankcí, stejně jako záruky přístupu pro lodní dopravu přes nesmírně důležitý Hormuzský průliv. Ale i Írán zvýšil své požadavky, stejně fantaskní jako toto propagandistické video s AI verzí Arashe Lučištníka, íránského Jánošíka.
Uznání jeho přirozeného právního nároku na Hormuzský průliv, konec války proti Íránu a všem jeho zástupcům, zaručené válečné reparace od Ameriky, konkrétní záruky, že nedojde k obnovení nepřátelských akcí, a konec agrese ze strany nepřítele.
To se nestane. Kdo potřebuje falešné bombardování, když je ho každou noc spousta toho skutečného ze všech stran? Ale co Amerika předvádí v vojenské síle, to jí chybí ve strategickém myšlení, podle jednoho z předních izraelských expertů na Írán.
Změkčila je válka proti režimu, při které Američané a Izraelci zlikvidovali 20 000 cílů, nebo je ztvrdila? Nebo možná obojí?
Izraelský expert: Bohužel je to zocelilo. Teď je to zázračné, že? Vzhledem k palebné síle Izraele a USA. Řekněme, že z operačního hlediska máme úspěchy. Máme významné úspěchy, zejména pokud jde o budování sil, rozvoj konvenčních sil Íránu a oslabení syrského vedení, čímž vzniká problém s velením a kontrolou. Ale, a to je velké ale, strategicky si Íránci myslí, že vyhrávají, neprohrávají, protože využívají své astrometrické schopnosti. Rakety, drony, kontrolu nad úzkým hrdlem mezinárodní ekonomiky, tedy průlivy. Z jejich hlediska tedy vyhrávají válku na vyčerpání, neprohrávají. A pokud válka zítra skončí s tímto režimem u moci, pak se strategicky ocitneme v mnohem horší pozici, než jsme byli před válkou, navzdory všem operačním úspěchům."
Moderátor: Írán vystřeluje řízené střely na USS Abraham Lincoln. David ukazuje prostředníček americkému Goliášovi. Na tomto válečném poli se odehrává dlouhotrvající hra, která hledá svůj konec. Zprávy tvrdí, že USA se chystají vyslat další vojáky na Blízký východ. Pojďme si nyní poslechnout nejnovější informace od Kierana Moodleyho ve Washingtonu. Kierane, co víme o těchto nasazeních?
Reportér:
Ano, Matte. Minulý týden ve Washingtonu šlo hlavně o slova, ne o činy. Sledovali jsme Donalda Trumpa a jeho proud myšlenek ohledně této války. Ale co se týče vojáků, došlo k akci. Pentagon uvádí, že za posledních 24 hodin míří na Blízký východ více než 2 000 výsadkářů. To je navíc k mariňákům, kteří tam již směřují. Velkou otázkou tedy je, co má americká administrativa v úmyslu? Co plánují? Právě jsem tuto otázku položil kongresmanovi Jamie Raskinovi na Kapitolu a on řekl, že se obává možné pozemní invaze.
"Donald Trump vedl kampaň proti nekonečným válkám, válkám za změnu režimu a válkám na Blízkém východě a proti vysílání amerických vojáků do těchto válek. Vypadá to tedy jako úplný obrat od všeho, co slíbil americkému lidu."
Myslíte si tedy, že se vydá cestou diplomacie, nebo cestou eskalace, nebo je znepokojující, že nevíte, kterou z nich zvolí?
"Může vůbec někdo předpovědět, co Donald Trump udělá?"
Reportér: Ano, analytici se zde ptají, zda Donald Trump tak nějak improvizuje za pochodu a zda jsme nyní u metody cukru a biče. Půjde cestou vyjednávání, nebo cestou nějaké pozemní invaze, aby se pokusil obsadit Hormuzský průliv? A to by byla významná eskalace. Právě k tomuto bodu se dnes vyjádřila tisková mluvčí Bílého domu Caroline Levittová_:
"Není třeba dalších obětí a ničení. Pokud však Írán nepřijme realitu současné situace, pokud nepochopí, že byl vojensky poražen a že tomu tak bude i nadále, prezident Trump zajistí, že bude zasažen tvrději, než kdy předtím. Prezident Trump neblufuje a je připraven rozpoutat peklo. Írán by neměl znovu špatně kalkulovat."
Moderátor: A co ten 15bodový plán?
Reportér: Ano, nejsme si jisti všemi 15 body a Caroline Levittová varovala před jakýmikoli domněnkami, ale zdá se, že panuje shoda v tom, že jde o to, aby Írán souhlasil s demontáží celého jaderného programu a s otevřením Hormuzského průlivu. Írán to označil za přehnané a vydal své vlastní požadavky. Zdá se tedy, že před případnými rozhovory dostáváme od obou stran úvodní salvu maximalistických požadavků. Na straně USA je opravdu těžké vědět, co se tu děje.
Myslím tím, že pokud říkáte, že otevřete Hormuzský průliv, který byl otevřený už dříve, znamená to, že se vracíme k otázce, proč jsme se do tohoto konfliktu vůbec zapletli. Americká komunikace byla zmatená a chaotická. A pokud je vaše sdělení o tom, proč jste šli do války, nejednoznačné a zmatené, pak bude i to, jak tento konflikt ukončíte, nejednoznačné a zmatené.
Moderátor: Ale vy jste byl velmi jasný. To byl Kieran Modley, Washington, opravdu moc děkuji. No, předtím jsem mluvil s cem, bývalým zástupcem zvláštního vyslance USA pro Írán, který nyní působí na Kolumbijské univerzitě. Zeptal jsem se ho nejprve, zda je Írán nyní v silnější pozici díky tomu, že kontroluje Hormuzský průliv.
Richard Nephew:
Myslím, že v silnější pozici možná jsou, ale vím, že oni sami věří, že v silnější pozici jsou. Myslím, že Íránci vnímají signály přicházející z Washingtonu, zejména pokud jde o mezinárodní prodej ropy, jako obrovský projev slabosti ze strany Spojených států. Myslím si tedy, že z íránského pohledu si myslí, že pokud nevyhrávají, tak si rozhodně drží svou pozici, a to ovlivňuje jejich přístup k jakémukoli druhu vyjednávání.
Moderátor: A pokud byste byl v pozici, kdy byste mohl radit Trumpově administrativě při těchto jednáních s Íránci, co byste Trumpovi řekl, aby udělal, aby dosáhl dohody?
Richard Nephew: No, myslím, že bych začal tím, že přestanu vysílat signály slabosti, že? Nakonec, ať už si o konfliktu a jeho vzniku myslím cokoli, realita je taková, že Spojené státy se nyní pokoušejí vnutit Íráncům řadu radikálních řešení z amerického pohledu, aby zabránily Íránu v získání jaderných zbraní, omezily jeho raketový program a omezily podporu jeho spojencům. Pokud se chcete pokusit dosáhnout nějaké dohody s Íránem, musíte přestat Íráncům dávat najevo, že jejich strategie vítězí. A to neděláte, pokud prodlužujete výjimky ze sankcí, které Íráncům umožňují prodávat ropu. Myslím, že druhou věcí by bylo mít mnohem přísnější požadavky na jakékoli příměří a být konkrétnější.
Moderátor: Dobře, a myslíte si, že vyslání 5 000 amerických vojáků do regionu pomůže soustředit íránské síly, nebo to bude mít opačný účinek?
Richard Nephew: Možná ano, ale myslím si, že Íránci jsou stále velmi zvědaví, co ty jednotky budou dělat a jaká pro ně může být zranitelnost. A myslím si, že z jejich pohledu se dívají na tuto situaci a říkají si: „No, tyhle síly možná dorazí, ale nejsme si jisti, co budou dělat. A my si myslíme, že je můžeme zadržet, rozhodně dokud se s tím USA politicky potýkají.“
Moderátor: A z íránského pohledu, nebo spíše z našeho pohledu, jsou Íránci se svými maximalistickými podmínkami, jak jsme je právě slyšeli, zde neupřímní?
Richard Nephew: Rozhodně. Podívejte, íránský pohled je v tuto chvíli motivován také tím, že se snaží ukázat, že si myslí, že vyhrávají, aby tak přesvědčili Spojené státy, aby ustoupily, zejména v konfliktu, který je vnímán jako vůči nim naprosto nepřiměřený. A myslím si, že íránský přístup k tomu všemu spočívá v tom, myslet ve velkém, být velcí, jednat ve velkém a zakrývat skutečnost, že existují extrémní zranitelnosti. Ukončení konfliktu neznamená konec bojů, které Islámská republika bude muset podstoupit, zejména proto, že má obyvatelstvo, které se nyní musí pokusit o obnovu uprostřed ekonomické devastace a politické nejistoty. Íránci tedy v tuto chvíli... Neblufují, ale rozhodně hrají velmi slabou kartu silně. A myslím si, že to je jeden z důvodů, proč se rozhodli přijít s velmi velkými požadavky, aby se pokusili Spojeným státům ukázat: „Nebojíme se vás“, i když v hloubi duše, myslím, slabost svého systému cítí.
Moderátor: Na závěr ještě krátce k jedné obtížné otázce: „hodiny soudného dne“, které nastavil Trump a poté o 5 dní odložil, by podle mě měly v pátek večer odpočítat. Jak si myslíte, že tento víkend dopadne? Dojde k eskalaci, nebo k dohodě s režimem, který je ještě méně přijatelný než předtím, ale Američané nemají jinou možnost, než s ním uzavřít dohodu?
Richard Nephew: No, jeden můj kolega poznamenal, že válka se odehrává pouze o víkendech, když jsou trhy zavřené. A tak by se mohlo stát, že o víkendu uvidíme zintenzivnění jak rétoriky, tak vojenských akcí předtím, než se v pondělí trhy znovu otevřou, a že z ekonomického hlediska existuje pocit rizika. Myslím si však, že je pravděpodobnější, že Spojené státy v této chvíli pravděpodobně budou i nadále odkládat útoky na elektrárny v Íránu, a to jak kvůli riziku, které by z toho vyplynulo pro arabské státy v Perském zálivu a jejich dodávky energie, tak i kvůli obavám, které vyjadřují představitelé íránské opozice. To ale neznamená, že válka skončí. Byl bych velmi překvapen, kdyby se o víkendu podařilo uzavřít nějakou dlouhodobou a trvalou dohodu. Existuje možnost příměří, ale myslím, že by bylo křehké a s velmi nízkou konkrétností ohledně toho, co by mohlo vést k obnovení nepřátelských akcí. A to je pro nás všechny nejistá situace.
Moderátor: Izrael tvrdí, že od začátku nejnovější eskalace nepřátelských akcí zabil v Libanonu 700 členů Hizballáhu, přičemž bombarduje klíčové silnice a mosty ve snaze izolovat jih. Izrael již prohlásil, že oblast mezi jeho současnou hranicí s Libanonem a řekou Litani by měla být kontrolována IDF jako součást jejich kampaně proti Hizballáhu. Náš zahraniční korespondent Secunder Kermani se právě nachází těsně za touto oblastí v Nabat v jihovýchodním Libanonu a poslal nám tuto reportáž.
Reportér: Obětování a mučednictví jsou pevně zakořeněny v šíitské muslimské společnosti, která truchlí za dva mladé záchranáře, kteří se stali terčem izraelského útoku. Recitace připomíná smrt pravnuka proroka Mohameda. Tragédie jeho zabití se nám děje právě teď, dnes, skandují. Je to tragédie, kterou by žádný rodič neměl zažít. Už na tebe nebudu přísný, říká Muhammad, otec jedné z obětí. Můžeš spát déle. Vstávej, kdy chceš.
Jeho syn se jmenoval Jude a bylo mu teprve 16 let. Zabit byl také 22letý Ali, oba byli dobrovolníky v místní záchranné službě v jižním městě Nabatee.
Izrael v této válce zabil desítky záchranářů. Je to vzorec, který jsme u nich viděli v Gaze. Viděli jsme je to dělat tady před dvěma lety. Teď se to děje znovu.
Otec šestnáctiletého Judeho je šéfem záchranářské charity. Francouzští novináři ho včera natočili, jak spěchal na místo smrti svého vlastního syna. Jude byl zabit při návratu z místa předchozího izraelského útoku.
Muhammad nám dnes slíbil, že bude ve své práci pokračovat.
"Právě jsem tady pochoval svého syna Judeho. Ali je pro mě jako můj syn. Teď, když vím, že tu odpočívají, vrátím se k naší práci. Jsem zodpovědný za 50 mužů. Jedou, když jim to řeknu. Můj syn vyjeů ven, protože jsem mu to řekl. Jeho čas nadešel, ale já jsem stále zodpovědný za ostatní a nenechám je v tom. Zůstanu s nimi až do konce války. Buď padneme jako mučedníci, nebo přežijeme a zvítězíme."
Náhlý zvuk výbuchu. Připomínka, že tato válka zdaleka neskončila.
To byl zvuk palby.
Nedaleko odtud.
Všichni teď odcházejí.
Projíždíme ruinami města, z nichž velká část je proměněna v trosky. Izraelská armáda neodpověděla na naše otázky ohledně útoků na záchranáře. Tvrdí, aniž by poskytla důkazy, že Hizballáh využívá sanitky k přepravě bojovníků a zbraní. Velká část obyvatelstva odtud uprchla, ale nemocnice stále fungují. Personál spí uvnitř budovy kvůli vlastní bezpečnosti. A stále přijímají pacienty.
Tato syrská rodina říká, že nemá kam jinam jít. Jejich dům zasáhla izraelská raketa, která nikdy nevybuchla.
"Moje tchyně byla celá od krve. Děti byly rozptýlené všude kolem. Byly tak vyděšené a my jsme jen prosili týmy civilní obrany, aby nás zachránily."
Zdravotníci zde vědí, jakým rizikům čelí. I když je jejich záměrné napadání válečným zločinem a není vidět konec krveprolití, jejich práce zde je stejně důležitá jako nebezpečná.
No, nyní jsme v jižním městě Tyre, z něhož izraelská armáda nařídila všem evakuaci. Je z velké části prázdné, ale podle toho, co jsme viděli, zde stále zůstává i poměrně dost civilistů. Nad hlavami je také neustále slyšet hluk izraelských letadel. Izraelský ministr obrany prohlásil, že plánuje obsadit celé území jižně od řeky Litani a přeměnit ho na bezpečnostní zónu, dokud bude považovat Hizballáh za hrozbu. To by teoreticky mohlo znamenat, že se izraelské jednotky pokusí převzít kontrolu nad tímto městem.
Znamenalo by to také velmi vážné boje na zemi v oblasti, kde je veřejná podpora Hizballáhu stále velmi vysoká. Lidé zde Hizballáh vnímají jako odbojovou organizaci. Současný vůdce Hizballáhu dnes v prohlášení uvedl, že skupina bude pokračovat v boji, a to i přes kritiku ze strany ostatních v Libanonu, kteří ji obviňují z toho, že vtahuje zemi do války, do které se nechtějí zapojit.
Moderátor: Secundere, moc děkuji za informace z Libanonu. V Gaze byl při izraelském leteckém útoku zabit nejméně jeden člověk. Útok poblíž uprchlického tábora v centrální části města Deir el-Ballah v Gaze si vyžádal také nejméně sedm zraněných.
Izraelské obranné síly předem vydaly evakuační rozkaz, ale neuvedly žádný důvod pro útok v Gaze, kde by v současné době mělo platit příměří.
