Francie: Islámský učenec Tariq Ramadan dostal 18 let za znásilnění
27. 3. 2026
Pařížský soud odsoudil švýcarského islámského učence Tariqa Ramadana v nepřítomnosti k 18 letům vězení za znásilnění tří žen.
Ve středu večer byl bývalý profesor Oxfordské univerzity shledán vinným ve všech třech bodech obžaloby, které se odehrály mezi lety 2009 a 2016.
Ramadan neustále popírá obvinění předložená francouzskému soudu, ale později přiznal, že měl kontakt s těmito ženami.
Co víme o rozsudku proti Ramadanovi?
Na třiašedesátiletého muže byl vydán zatykač, uvedla předsedající soudkyně Corinne Goetzmann, protože rozsudek nemůže být vykonán až do zatčení Ramadana ve Francii.
Soud také zakázal učenci znovu vkročit na francouzské území po skončení trestu.
Protože však Švýcarsko nevydává své občany do jiných zemí, není jasné, jak bude známý akademik postaven před spravedlnost.
V roce 2024 byl Ramadan odsouzen v samostatném případu znásilnění a sexuálního napadení ve Švýcarsku.
Následující rok švýcarský nejvyšší soud zamítl Ramadanovo odvolání proti tomuto rozhodnutí. Potvrdil trest tří let vězení, z nichž dva roky byly podmíněné.
Tento měsíc se osobně nedostavil k pařížskému procesu, přičemž jeho právníci uvedli jako důvod nepřítomnosti "zhoršení" roztroušené sklerózy, které vyžadovalo hospitalizaci v Ženevě ve Švýcarsku. Tento nárok však byl soudem nařízen lékařským posouzením zamítnut.
Kdo je Tariq Ramadan?
Než se během vrcholu hnutí "Me Too" objevila obvinění ze sexuálního napadení, byl Ramadan profesorem současných islámských studií v Oxfordu a hostujícími pozicemi na univerzitách v Kataru a Maroku.
Je vnukem Hassana al-Banny, který spoluzaložil Muslimské bratrstvo v Egyptě ve 20. letech 20. století.
Kritici obviňují učence z prosazování zvláště konzervativní a politické interpretace islámu. Popírá jakoukoli vazbu na extremistická islámská hnutí.
