Rusko zahájilo novou vlnu útoků na civilní oblasti po celé Ukrajině
24. 3. 2026
čas čtení 4 minuty
Zdá se, že Moskva zintenzivňuje jarní ofenzívu, zatímco panují obavy, že mezinárodní pozornost upřená na válku v Íránu zvyšuje zranitelnost Kyjeva
Rusko zahájilo novou vlnu raketových a dronových útoků na civilní oblasti po celé Ukrajině, při nichž zahynulo nejméně pět lidí. Zdá se, že Moskva zintenzivňuje jarní ofenzívu, jejímž cílem je zlomit ukrajinský odpor podél frontové linie.
Moskva přes noc vystřelila téměř 400 dronů dlouhého doletu a 23 řízených střel, uvedlo ukrajinské letectvo, což představuje jeden z největších útoků za poslední týdny po relativním klidu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že palba způsobila škody v 11 regionech, a znovu vyzval spojence, aby Kyjevu naléhavě dodali více munice pro protivzdušnou obranu. Opakovaně uváděl, že Ukrajina, která je závislá na USA v oblasti systémů schopných zachytit balistické střely, čelí hrozícímu nedostatku, jelikož pozornost Washingtonu zůstává soustředěna na americko-izraelský konflikt s Íránem.
Sousední Moldavsko rovněž uvedlo, že klíčové elektrické vedení spojující zemi s Evropou bylo poškozeno při nočních ruských útocích, a vyzvalo občany, aby omezili spotřebu elektřiny během špičky.
Po zimě, během níž došlo k rozsáhlým výpadkům elektřiny a topení, se Ukrajina připravuje na nový ruský útok. Moskevská válka na vyčerpání se obvykle na jaře s zlepšujícími se povětrnostními podmínkami zintenzivňuje. Ruské síly, které převyšují počet ukrajinských vojáků zhruba v poměru tři ku jedné, se snaží dosáhnout postupu na východní a jižní frontě.
Ruské jednotky pokračovaly během zimy v pomalém postupu ve východní Doněcké oblasti a ze severu a východu se přibližovaly ke klíčovému městu Slovjansk. Drží pozice asi 20 km od jeho okrajů. Analytici z otevřených zdrojů také hlásí ruské zisky poblíž Zaliznyčne v Záporožské oblasti.
Kreml přesunul na frontu těžkou techniku a další vojáky, uvedl v pondělí večer Institut pro studium války.
Michael Kofman, analytik z Carnegie Endowment ve Washingtonu DC, řekl: „Obvykle se kolem dubna objevuje ruská vlna mechanizovaných útoků, které se opět ukážou jako nákladné a neúčinné.“
Uvedl, že ukrajinská obrana byla „optimalizována pro porážku mechanizovaných útoků“, přičemž se nyní velká část bojů soustředí na potlačení nebo vytlačení nepřátelských jednotek dronů.
Ukrajina letos zaznamenala na bojišti také výrazný posun, když dobyla zpět velké území v jižním Záporoží, kde dříve postupovaly ruské síly. Podle vojenských analytiků byl únor prvním měsícem od roku 2023, ve kterém Kyjev získal zpět více území, než ztratil.
Protiútok podpořilo únorové rozhodnutí Elona Muska odříznout ruským silám přístup k internetovému připojení Starlink, čímž narušil klíčovou komunikační linku pro vojáky.
Ukrajina se však stále nachází v nejisté situaci, přičemž velká část světové pozornosti se soustřeďuje na válku na Blízkém východě, což vyvolává obavy, že by mohly dojít americké protiletadlové střely Patriot, které tvoří páteř protivzdušné obrany země.
Ukrajinská a americká delegace vedly o víkendu na Floridě dvoudenní rozhovory s cílem najít cestu k ukončení ruské invaze v plném rozsahu, ale o žádném průlomu nepřišly zprávy. Klíčovým sporným bodem zůstává Donbas. Moskva chce, aby se ho Kyjev zcela vzdal.
„Měli jsme podrobnou diskusi o výsledcích setkání ve Spojených státech. Je příznačné, že zatímco naši vyjednavači podávali zprávy, Rusko vypustilo proti Ukrajině novou vlnu dronů ‚shahed‘,“ napsal Zelenskyj v úterý na X.
„Geopolitická situace se kvůli válce s Íránem zkomplikovala a to bohužel dodává Rusku odvahu.“
Důvěryhodný zpravodajský server Ukrainska Pravda informoval, že USA během jednání na Floridě vyvíjely na Ukrajinu tlak, aby stáhla své jednotky z Doněcké oblasti, s tím, že Washington by se jinak mohl stáhnout z mírových jednání a přesunout svou pozornost více k vojenské operaci v Íránu.
Zelenskyj opakovaně prohlásil, že jakákoli diskuse o dobrovolném stažení by byla možná pouze v případě, že by Ukrajina nejprve obdržela pevné bezpečnostní záruky ze Západu.
Kreml, který těží z nečekaného ekonomického zisku způsobeného prudkým nárůstem globálních cen energií, minulý týden uvedl, že rozhovory mezi Washingtonem, Moskvou a Kyjevem o ukončení války na Ukrajině jsou kvůli konfliktu v Íránu v „situační pauze“.
Zdroj v angličtině ZDE
119
Diskuse