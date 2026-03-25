Americký televizní satirik Jon Stewart znovu, docela zoufale, o Trumpovi
25. 3. 2026
čas čtení 15 minut
Můžete si ve videu zvolit české titulky, ale níže je překlad:
Vítejte v pořadu Daily Show. Jmenuji se Jon Stewart. Páni, dnes večer pro vás máme parádní vysílání. Vím, co jsem řekl.
Dnes večer pro vás máme skvělou show. Dnes večer tu bude bývalý poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan. A jako všichni lidé s nuancovaným porozuměním složité geopolitické situaci na Blízkém východě už nepracuje ve vládě. Má podcast. Je v mužské sféře. Ale než se k tomu dostaneme, dámy a pánové, doufám, že jste měli příjemný víkend a odpočinuli jste si. Protože závratná a chaotická jízda na kolotoči, kterou je Amerika Donalda Trumpa, pokračuje v sjezdu z kopce Shitshow Hill, Totální Bordel. Venku je to šílenství. Fronty na bezpečnostní kontrolu na amerických letištích jsou nyní delší než vaše samotná cesta. Eskalující hrozby na Blízkém východě, letadla narážejí do kamionů.
Ale naštěstí, navzdory všemu, co se v naší zemi děje špatně, je náš neohrožený vůdce naprosto klidný. Svět se kolem něj rozpadá, hlavně kvůli jeho činům. Přesto si dokázal o víkendu párkrát zahrát golf a pařit v Mar-a-Lago.
Trump: "Nevěděl jsem, že tu dnes budu. Měl bych vést válku."
Víte, opravdu si myslím, že čím méně se všichni bavíme, tím lépe se mu daří. Živí se naším utrpením? Dělá ho to silnějším? Abych byl spravedlivý, to byl zase víkend. Dnes je samozřejmě pondělí. Jediný den pracovního týdne. Je čas se soustředit a pustit se do vážné práce na ukončení této války.
Prezident Trump právě přijíždí do Elvisova Gracelandu, kde si udělal malou odbočku.
Elvis měl dva černé pásy osmého stupně v karate. Jeden byl v Kenpo, a o to tady šlo. Byl opravdu dobrý, nebo to bylo jen... Vlastně byl opravdu dobrý.
Začal trénovat.
Trump: Porazil bych ho v souboji?
O kterém Elvisovi mluvíme? Elvisovi z 50. let? Ne. O Elvisovi ze 70. let? Pořád ne. Je neuvěřitelné, jak je Donald Trump odtržený od chaosu, který sám způsobuje americkému lidu. Ale jsem rád, že sis mohl užít golf a návštěvu Gracelandu, zatímco my všichni šílíme.
Různé televizní zprávy: Prezident Trump stanovil termín pro otevření Hormuzského průlivu do pondělní noci, jinak, jak říká, „zničí íránské elektrárny“.
Írán se ani nehne a říká, že pokud budou elektrárny napadeny, Írán zaútočí na elektrárny sousedních zemí.
Situace se každý den vyhrocuje a konec není v dohledu.Odpočítávání běží směrem k pondělnímu večeru.
Ach, pondělí, máme spoustu času na čekání! Jestli jsem tady, to musí znamenat... Ale hle, dnes Trump odstranil meč Donalda Cleese, který sám visel nad našimi hlavami.
Prezident před chvílí zveřejnil, že se nyní rozhodl, cituji, odložit veškeré vojenské údery na íránské elektrárny.
Prezident tvrdí, že USA o víkendu s Íránem vyjednávaly, a označil tyto rozhovory za hloubkové, podrobné a konstruktivní.
No, asi nás čeká o něco méně akce a o něco více rozhovorů. To je pravda.Chlapci, dva, tři, čtyři.
O něco méně rozhovorů.
To je bohužel vše, co dostaneme kvůli rozpočtovým omezením. Ale víte co?
Udělejte krok zpět. Víte, je to dobrá zpráva. Je to úleva pro všechny. Je to pokrok. A musíme oslavovat vítězství, víte, tímto způsobem.
Je to jako náš přítel Punch. (Odkaz na materiál z předchozího pořadu, o mladém šimpanzovi, jehož opustila matka, a tak se objímal s plyšovou šimpanzicí.) Pamatujete si na našeho přítele Punche. Jo, souhlasím. O Punchovi jsme se bavili už dříve. No, dobré zprávy.
Má opičák Punch přítelkyni? Punch byl spatřen, jak se muchluje s opicí. Támhle jsou, objímají se, líbají a láskyplně si spolu hrají.
Fantastické. Je to opravdu hezké. I když, hej, poslouchej, holka, upřímně. Vím, na co myslíš, ale holka, ty ho nespravíš. Punchi, vážně, jestli se díváš, mám z tebe radost. Ale malá rada: předmanželskou smlouvu. Teď jsi slavný a nechceš přece skončit tak, že se tvé jmění rozdělí na polovinu. Asi to není úplně polovina.
Ale zpátky k eskalaci, proboha, musím to opravdu dělat? Ale zpátky k Íránu. Eskalující napětí na Blízkém východě. Musím pochválit prezidenta za to, že ustoupil od propasti eskalace a zapojil Írán do produktivních rozhovorů.
Televize: "Írán reagoval ve státních médiích, že žádná jednání neprobíhají."
Teď jsme v nepříjemné situaci, komu věřit. Normálně bychom v této situaci asi všichni měli sklon do jisté míry nedůvěřovat prohlášením pocházejícím z tohoto teokratického a zkorumpovaného režimu. Ne, Írán. Mluvím o Íránu. S ironií, jen chci... Írán, měli bychom sklon Íránu nedůvěřovat. Tak dejme našemu prezidentovi prospěch z pochyb a ponořme se do toho trochu hlouběji. Pane prezidente, říkáte, že vedeme rozhovory s Íránem. S kým jste mluvil?
Trump: "S někým z vrcholu."
S někým z vrcholu, nebo s tím nejvyšším? Ten neurčitý nebo určitý člen v angličtině tady dělá opravdu obrovský rozdíl. Jako když řeknete, "ten chlap", nebo "nějaký chlap". Víte, je to trochu složité.
Trump: "Vyhladili jsme, vyhladili jsme všechny."
Takže někdo z nižší úrovně. který byl povýšen do vyššího echelonu, někdo
spodní, který je nyní vrcholný, všestranný, ale nepřestávejte. Nebo vám roztrhnu vaši plyšovou opici na půl. Takže mluvíte s nějakým chlapem, ale ne s tím vrcholným, ne s nejvyšším vůdcem.
Trump: "Ne, ne s nejvyšším vůdcem, ale s lidmi, kteří to zřejmě řídí."
Znovu. Řídí to, nebo to zřejmě řídí? To je velký rozdíl.
Hele, kde je naše auto?
Ale, dal jsem ho tomu nějakému chlápkovi, co vypadal jako parkovací služba. Měl sako, stál u obrubníku, vypadal jako šéf, a auto si vzal.
Co tě vedlo k tomu, že to byl šéf, když jsi s ním mluvil?
Trump: "Pan Witkoff a pan Kushner je měli, ty rozhovory."
Takže vy jste s nimi ani nemluvil. Vaši lidi, kteří upřímně řečeno nevypadají jako šéfové, mluví s jejich zdánlivě poněkud šéfovským chlapem. Jsou si Jared a Steve jistí, že je to vůbec skutečná osoba, se kterou mluví? Jen ze zvědavosti, požádal ten íránský šéf někdy o jejich čísla sociálního zabezpečení? Nebo o dárkové karty Target? Nejmenuje se ten jejich šéf náhodou Ali Baba Booey? Protože to zní jako kravina. Možná, když nám to vysvětlíte podrobněji, bude to působit reálněji.
Reportérka: Říkal jste, že s Íránem je teď mnoho bodů, na kterých se shodneme.
Trump: "Mnoho.":
Jon Stewart: Co, můžete nám ukázat fotky?
Trump: "Mnoho, asi 15 bodů. 15 bodů."
Jon Stewart: Asi 15. Nebo 15! Do prdele! Proč tohle sakra musíme dělat? Co to děláme?
Vážně, asi 15 nebo 15? Jen pokračujte. Jaký je první bod?
Trump: "No, nebudou mít jaderné zbraně. To je bod číslo jedna. To je bod číslo jedna, dva a tři."
Chci věřit, že je to skutečné, ale není možné, aby vaše 15bodová dohoda, bod jedna, dva a tři, byla o tom, že nebudou mít jaderné zbraně – zaprvé, to z toho hned na začátku dělá 13bodovou dohodu. A není možné, že byste jeli do Íránu a řekli: „Dobře, bod číslo jedna, žádné jaderné zbraně, a bod číslo dva, to samé. Bod číslo tři, viz bod číslo dva.“ Tomu máme věřit.
Trump: "Nikdy nebudou mít jaderné zbraně. Oni s tím souhlasili."
Podívejte, Donald Trump je bezpochyby jedním z nejvýznamnějších lhářů, jaké tato země kdy vyprodukovala. Je to náš nejvyšší zavádějící vůdce. Ale chaos, který tato velmi reálná válka vytváří, nás nutí zpochybňovat i jeho schopnosti zkreslovat realitu. Vraťme se v čase, úplně zpátky, nevím, třeba do června, kdy Izrael a Spojené státy poprvé bombardovaly íránský jaderný program.
Trump: "Zničili jsme jaderný potenciál Íránu, zcela jsme ho vyhladili. Byl zničen tak, jak to nikdo předtím neviděl. Řekl bych, že je to trvalý úder. To místo je pod zemí. To místo je zničeno. Nikdy nebudou mít jaderné zbraně.
Nikdy, Trvale zničeny."
Trump: Promiňte, Caitlin Collinsová, máte otázku?
Loni v létě jste svými údery zničili jejich jaderná zařízení. Jak tedy můžete tvrdit, že to teď představuje bezprostřední hrozbu?
Trump: "No, zasáhli jsme je tak tvrdě, že jsme je zničili. Ale to neznamená, že s tím správným vybavením se tam nedá prokopat a dostat se k tomu.
Vlastně si myslím, že to to přesně znamená."
Jon Stewart: Panebože. Tak konec. (Vyndá slovník)
To je, co. Je to tak otravné. Je to tak neuvěřitelně otravné. A je to tady. "Slovo ´obliterate´, zničit, znamená úplně zničit, že vůbec nic nezbude."
Tady v tom slovníku se nic neříká o tom, že jsme to úplně zničili, pokud nemají lopaty.
Mimochodem, jaderná otázka stranou, otevírají vůbec Hormuzský průliv? Není to to, co vás k tomu apokalyptickému ultimátu vůbec přimělo?
Trump: "To by se otevřelo velmi brzy, pokud to vyjde."
Reportérka: Jak brzy? A kdo to bude kontrolovat? Bude Írán stále schopen kontrolovat tok ropy?
Trump: Bude to společná kontrola.
Kým?
Trump: Možná já, možná já.
Chcete Spojené státy.
Trump: Aby to byli – já a ajatolláh, ať už je to kdokoli.
Jon Stewart: Film již brzy. Od Skydance, Paramount Brothers, Amazon Comcast. Dva zapřisáhlí nepřátelé odloží své rozdíly. Trump a Ajatolláh.
A naučí se. A naučí se, že v lásce a válce je ropa svatá.
Otevře jim otevření srdce? Premiéra na Paramountu, plus, plus, minus, děleno. A už to zrušili. Ježíši. Co to...
Aha, možná to spustí s ajatolláhem, jako dva mostní trollové. Kdokoli chce dopravit ropu na moře, musí mi odpovědět na tyto tři hádanky. Nenávidím... tady je to, co nenávidím. Nesnáším, jak s těmito otázkami, které mají pro naši zemi velký význam a důsledky, zachází s takovou zatracenou lehkostí. "Možná to zkusím."
Že jo, ty malý smraďochu?
"Pobíhal jsem kolem. Nemůžeš mě prostě sníst lžičkou?"
Mezitím tady v Americe ani nepotřebujeme válku, aby se zhoršila naše vlastní infrastruktura. Naše letiště se hroutí úplně sama od sebe.
Zprávy Fox News: Na amerických letištích propukl chaos.
Tahle fronta v Atlantě ukazuje lidi, kteří se kolem půlnoci seřadili na lety odlétající dnes ráno.
"Jsem tu už skoro dvě hodiny."
"Tři a půl hodiny na to."
"Možná to nestihneme."
"Můj let právě nastupuje."
"Ach ne."
Jon Stewart: Ach ne. To by měla být nová vlajka levice „Don't tread on me“. Ach ne. Američtí cestující jsou tak vystresovaní. Jakou neuvěřitelně nekontroverzní americkou bezpečnostní agenturu bychom mohli nasadit, aby... ach, jste daleko přede mnou. Myslím, že publikum právě hromadně zvolalo: „Ach ne!“ Jakou agenturu bychom mohli nasadit na naše letiště, aby ulehčila cestujícím cestu?
Televize: Dnes ráno Trumpova administrativa nasazuje agenty ICE, aby pomohli úředníkům TSA...
Ach ne.
Posíláme agenty ICE, aby uklidnili situaci. Dává to perfektní smysl. Je to tak trochu jako když uklidňujeme naše psy během bouřky dekou s ohňostrojem.
Jsi v pořádku, Rusty.
Žádné obavy. Naše neuvěřitelně kompetentní vláda přesně ví, jak tito agenti ICE mohou pomoci zmírnit ty neuvěřitelně dlouhé fronty u TSA, že? Ministr dopravy Sean Duffy:
"Máme agenty ICE, kteří jsou vycvičení a mohou poskytnout pomoc agentům. Obsluhují stejný typ bezpečnostních přístrojů na jižní hranici."
Oh, skvělé. No, to bude opravdu užitečné, pokud je to pravda. Je to pravda? Šéf ICE:
"ICE není vycvičená na rentgeny a na prohlížení rentgenů, aby zjistila, jestli tam není, víte, něco nebezpečného, ne zavazadla. To si nedělám srandu, a my to dělat nebudeme."
Jon Stewart: ICE není vyškoleno na rentgeny. Žádné překvapení, ve skutečnosti se nezdá, že by byli vyškoleni na cokoliv. A mimochodem, kdo to sakra? Upřímně, kdo to sakra? Kdo si myslel, že je dobrý nápad poslat nejvýbušnější agenturu Ameriky do nejděsivějšího prostředí Ameriky?
Co to byl za nápad? To byl ten milý člověk z letiště.
Trump: "To byl můj nápad."
Co vás to proboha popadlo, že jste to udělal?
Trump: "Bylo to jako ta kancelářská sponka. Znáte ten příběh o kancelářské sponce?"
Kolik let ještě bude trvat tahle sračka? Pokračujte.
Trump: Před 182 lety objevil jeden muž kancelářskou sponku. Bylo to tak jednoduché. A každý, kdo se na ni podíval, si řekl: „Proč to nenapadlo mě?“ ICE byl můj nápad.
Právě teď v Íránu si říkají: „Mluvíme s nejvyšším šéfem?“
Protože si nemyslím... Nemyslím si, že je to nejvyšší šéf.
Jo, mluvili jsme o vyjednávání o jaderném programu, a on najednou začal mluvit o sponkách na papír. Proč jsem bombardoval Írán? No, znáš příběh o 2000 spláchnutí modré? No, po staletí lidé káleli do obyčejné vody. A pak jednoho dne někdo řekl: „Co kdyby to bylo modré?“ A proto jsem bombardoval Írán. Je to tak hloupé.
Mezitím my ostatní trpíme pod vládou Donalda Trumpa, která se vyznačuje poruchou pozornosti a vládnutím podle momentální nálady. A zatímco Amerika, a vlastně celý svět, musí bezmocně čelit turbulencím, které Trump způsobuje, jeho administrativa, a to si nedělám srandu, měla tento víkend vzkaz pro všechny, kteří trpí.
"Myslím, že vzhledem k tomu, co bylo provedeno prezidentu Trumpovi a jeho rodině, je pro nás nemožné pochopit, čím si prošel. Všichni bychom měli mít trochu empatie k tomu, co bylo provedeno jemu a jeho rodině.
Myslím, že musíme prezidentovi nabídnout milost."
Potřebuje milost. Vlastně, možná ho nechte žít v zemi milosti, v Elvisově Gracelandu. Kde může prožít svůj život kladením důležitých otázek.
Trump: "Je s Elvisem zacházeno lépe než se mnou?"
Je mrtvý, pane.
171
Diskuse