Digitalizace stavebního řízení je odložena do roku 2030
24. 3. 2026 / Boris Cvek
Nikdy jsem se nedozvěděl, proč minulá vláda odsunula termín dokončení digitalizace stavebního řízení na rok 2028 (původní termín, na kterém Fialova vláda trvala ještě v létě 2024, bylo léto 2024). Pomůže mi v tom sobotní demonstrace na Letné? Chtějí to vědět ti, kdo demonstrovali v sobotu na Letné? Nerezignovali na tyto zásadní otázky, na demokracii? Podle mě ano. Realita je jim naprosto ukradená.
Stavební řízení se v Česku právě hroutí, narůstají stížnosti na nefunkčnost stavebních úřadů, a to uprostřed drastické krize bydlení a nejnižší porodnosti od dob Marie Terezie. Mělo by nás to znepokojovat?
Jen tak mimochodem jsem se v Radiožurnálu v pondělí v pořadu Kulatý stůl dozvěděl, že současná vláda odsunula digitalizaci stavebního řízení do roku 2030. Proč proboha? Co se děje? První místopředseda ODS nám sdělil, že když se za minulé vlády stavební řízení digitalizovalo, piráti to zpackali. Opravdu? Co se vlastně stalo?
Nevíme. Tak zásadní věc a nevíme. Prostě nevíme. Můžeme demonstrovat, ale nevíme. To se týká prakticky všeho důležitého v tomto státě od stavby dálnic přes obranu po téměř dvě stě tisíc dětí bez pediatra nebo těžce postižené bez adekvátních služeb státu. Můžeme se ale dočíst, že policie právě provádí ve Fotbalové asociaci České republiky největší zásah v celé historii této organizace nebo že Vinohradská nemocnice omylem poslala miliony člověku souzenému za podvod. A taky, že „všechno je jinak“, čili zákon o financování neziskovek podle premiéra prostě bude.
Co naopak bylo v pondělním pořadu Radiožurnálu naprosto jasné, je neshoda politiků na novém stavebním zákoně. Digitalizace už téma nebyla. Ta vlastně už nikoho nezajímá. Proč 2030? To přece bude už nové volební období. Daleko. Roky jsme přitom museli poslouchat od politiků a expertů, jak je digitalizace zásadní. Ale o digitalizaci se v tom pondělním pořadu nemluvilo.
Tématem bylo vzájemné obviňování. Poslanec ANO došel tak daleko, že obvinil starosty z toho, že si přejí zneužívat současný stav stavebního řízení ke korupci – a architekti prý také vydělávají na jeho nefunkčnosti. Co takhle si zademonstrovat? Proti komu a pro koho?
