Channel 4 News: Zaváhal Trump?
24. 3. 2026
Takže podle Donalda Trumpa je Írán po odložení hrozby zaútočit na elektrárny nyní připraven uzavřít dohodu. Trump prohlásil, že "jsme odstranili vše, co bylo třeba odstranit". Írán mezitím popřel, že by se nějaké rozhovory konaly, a trval na tom, že má nad Hormuzským průlivem stále plnou kontrolu. Zatímco zprávy z Izraele a izraelská média tvrdí, že zprostředkující země se snaží v nejbližších dnech zorganizovat summit mezi USA a Íránem. Abychom tomu všemu porozuměli – a je toho hodně k pochopení – je tu naše americká redaktorka Anushka Astana.
Reportérka: Včera se Donald Trump chlubil, že smetl Írán z mapy, a vyhrožoval, že zničí jeho elektrárny. A dnes, ve stínu letadla Air Force One, tohle.
Trump: Jsme na pokraji reálné možnosti uzavření dohody. A myslím, že kdybych byl sázkař, vsadil bych na to. Ale znovu, nic nezaručuji. Oni tu dohodu chtějí opravdu moc.
Reportérka: No, to bylo nečekané. Dohoda, řekl Trump, který se probudil ve svém sídle na Floridě. A z Mar-a-Lago nám to sdělil v 7:23 ráno. Trump na Truth Social napsal, že s potěšením oznamuje, že USA a Írán vedly během dvou dnů hloubkové, podrobné a konstruktivní rozhovory a že nyní odloží ty hrozící údery na energetickou infrastrukturu o pět dní. Jako tak často to bylo napsáno křičícími velkými písmeny. Ale jak se hýbou trhy. Akcie nahoru. Ceny ropy dolů. Poté, co Trump prohlásil, že jeho vyjednavači, Jared Kushner a Steve Witkoff, hovořili s vysokým íránským úředníkem, později pojmenovaným jako tento muž, předseda íránského parlamentu Mohammad-Bagher Ghalibaf. Řekl, že to jsou falešné zprávy, protože Íránci rozhovory popřeli.
Trump: 15 bodů. 15 bodů.
Ale Trump řekl, že to je počet bodů, na kterých se dokázali dohodnout. Kdo by tedy kontroloval Hormuzský průliv?
Trump: Bude kontrolován společně.
Kým?
Trump: Možná mnou. Možná mnou. Mnou a ajatolláhem, ať už je to kdokoli.
Trump řekl, že nyní našel členy íránského režimu, kteří jsou velmi spolehliví, velmi respektovaní a rozumní.
Trump: Dáme tomu pět dní. Uvidíme, jak to půjde. A pokud to půjde dobře, nakonec to vyřešíme. Jinak budeme prostě dál bombardovat, co to dá.
Reportérka: Prezident mluvil pouze o cílech v energetické infrastruktuře, přičemž americká armáda včera zveřejnila další snímky z generálních úderů a Izrael dnes zasáhl Teherán. Pokračuje palba, jejíž lidské náklady se odhalují den za dnem.
Občasné zázraky, jako nalezení tohoto přeživšího hluboko pod troskami, jsou jen chvilkovým oddechem od tragické reality války. Íránci ze své strany uvedli, že došlo k americké žádosti o jednání, přičemž zprávy naznačují, že nedůvěřují Witkoffovi a místo toho chtějí jednat s viceprezidentem J.D. Vancem, známým svými protiválečnými názory.
Víme jen to, že Írán není ochoten vrátit se ke status quo. Alan Ayre, který pomáhal vyjednávat íránskou dohodu z roku 2015, tvrdí, že tato válka v budoucnu jen posílí odhodlání Íránu.
Myslíte si, že Donald Trump bude litovat svého rozhodnutí jít do války v Íránu?
Alan Ayre: Člověk by doufal, že toho bude litovat, protože způsobil vážné a trvalé škody na národních zájmech USA, nemluvě o energetické infrastruktuře, na které je svět do budoucna závislý, nejen na ropě, plynu, ale i na LNG, hnojivech, heliu. Na všech těchto věcech. O tom, jak vážná je tato mise.
Reportérka: Někteří si myslí, že je to všechno umění vyjednávání. Jiní to vidí jako další „taco moment“. Trump vždycky zbaběle couvá. Ve skutečnosti, nesvalil dnes na akci v Memphisu vinu na někoho jiného?
Trump Hegsethovi: Pete, myslím, že jsi byl první, kdo se ozval. A řekl jsi: „Jdeme do toho.“ Protože jim to nemůžeš dovolit. Jadernou zbraň.
Reportérka: Trump naznačil, že ho jeho ministr obrany tlačil do konfliktu, který vedl k praktickému zablokování jedné z nejdůležitějších vodních cest na světě, což vyvolalo obavy, že to dusí nejen globální dodávky ropy, ale i popularitu prezidenta doma.
Podívejte, jedna opravdu zajímavá věc je, co si o tom myslí Izraelci? Benjamin Netanjahu už dlouho dává jasně najevo, že nechce dohodu s Íránem. Důrazně se stavěl proti dohodě, kterou vyjednal Barack Obama v roce 2015. Teď promluvil, když jsme šli do vysílání, a řekl, že Trump věří, že je to šance využít úspěchy jak izraelské armády, tak americké armády k realizaci svých válečných cílů. Zní to tedy jako podpora, ale myslím, že si asi dobře uvědomuje, že v tuto chvíli není moudré nesouhlasit s Donaldem Trumpem. Ale když se zamyslíme nad tím, co se bude dít teď, vyjednavač, se kterým jsem tam mluvil, tvrdil, že k žádným rozhovorům vlastně nedošlo. Američané oslovili Íránce a nyní možná vstoupíme do vyjednávání. A realita je taková, že všichni mají různé červené čáry. A on si myslí, že červené čáry mezi Íránem a USA jsou stále dost daleko od sebe. Například Írán bude chtít i po tom všem nadále mít kontrolu nad Hormuzským průlivem. Také chtějí, aby USA opustily vojenské základny v regionu. Argument tedy zní: ano, možná Íránci vstoupí do jednání. To ale nutně neznamená, že se přiblíží tomu, co nakonec chtějí. A pokud si myslíte, že červené čáry mezi Íránem a USA jsou daleko od sebe, tak mezi Íránem a Izraelem jsou ještě dál. Ať už Benjamin Netanjahu právě teď říká cokoli, bude to velmi obtížná cesta vpřed.
Moderátor: Anushko ve Washingtonu, D.C., moc děkuji. Dnes došlo na finančních trzích k divokým výkyvům, ceny ropy se propadly na základě náznaku míru, ale poté opět vzrostly, jakmile se objevily pochybnosti. Akcie a náklady na vládní půjčky následovaly tyto výkyvy cen energií. Naše ekonomická redaktorka Helia Ebrahimi to vše sledovala. Helio, máte slovo.
Ekonomická redaktorka: No, Matte, byl to den plný výkyvů, kdy se nálada měnila od strachu k optimismu. Optimismus uprostřed těch divokých výkyvů, jak jste říkal, protože trh se nechal vést za nos tím, co prezident Trump zveřejňuje na svých sociálních sítích. Akciové trhy v Asii a Evropě dnes otevřely v korekčním teritoriu. To znamená pokles o 10 % od vrcholu, protože obchodníci reagovali na prezidentovu víkendovou hrozbu, že eskaluje válku a zaútočí na íránské elektrárny. S rostoucí cenou ropy a americkými čerpacími stanicemi účtujícími 5,80 dolarů za galon to vypadá, že i americký trh otevře v červených číslech. Když najednou, právě v pravý čas, prezident zveřejnil další zprávu na Truth Social, ve které uvedl, že útok odložil. Tady je ropa, která den zahájila na pozadí všech těch obav, s cenou 113 dolarů. Pak kolem 11:00 britského času se objeví Trumpova zpráva a dojde k tomuto masivnímu pohybu, kdy ropa klesne pod tu velmi důležitou hranici 100 dolarů za barel. To se velmi rychle promítne do reálné ekonomiky, cena zpočátku klesne na 97 dolarů, ale nezůstane tam, protože obchodníci začínají rozebírat, zda Trump skutečně dokáže splnit svůj slib ukončit konflikt, jak již dříve zmínila Anushka. Tato volatilita se projevila také v nákladech na půjčky v USA, které jsou kritické, Matte, protože státní dluhopisy jsou pro Bílý dům klíčovým bodem ekonomických potíží. Vidíte, že krátkodobé úroky před tímto dramatickým poklesem vystřelily nad 4 %. A podívejte se na další graf, který ukazuje, jak kritická byla dnešní výchozí pozice. Vidíte, že žlutá čára směřující zpět znázorňuje náklady na dluh, které dosáhly nejvyššího bodu od června loňského roku.
Moderátor: A pojďme si promluvit o Velké Británii. Jak na tom je Velká Británie v důsledku všech těchto dopadů?
No, Matte, náklady na půjčky ve Velké Británii si v této krizi vedly nejhůře ze všech zemí a vzrostly na nejvyšší úroveň od mini-rozpočtu. Dvouleté státní dluhopisy klesly po Trumpově příspěvku, pak opět vzrostly a poté se propadly v těch divokých výkyvech, o kterých jste mluvil. Pro Spojené království, kde je inflace již posledních pět let vyšší než cíl Bank of England, a to i přes snížení úrokových sazeb, které jsme zažili. Panuje skutečná obava z dopadu na spotřebitele a ceny, i kdyby válka skončila tento týden. A dnes se mluvilo o zvýšení úrokových sazeb třikrát, čtyřikrát v tomto roce, což by pro spotřebitele znamenalo obrovskou zátěž.
Moderátor: Páni. Helio Ebrahimi, moc děkuji. Jen Gavito je bývalá americká diplomatka, která v administrativě prezidenta Bidena působila jako náměstkyně ministra zahraničí pro Írán a Irák. Nyní je tu se mnou. Jen Gavito, rád vás v pořadu vítám. Dokázala byste se zorientovat v tom, co dnes Trump říkal? Zdá se totiž, že jeho slova jsou poněkud nejednoznačná a nejasná. Je vám jasné, co vlastně navrhuje a co tvrdí?
Jen Gavito: Ne, nejenže je jeho prohlášení nejednoznačné, ale není jasné ani to, zda se tyto rozhovory, o nichž tvrdí, že probíhají už dva dny, skutečně konají. Slyšíme protichůdné zprávy. A tak opravdu není vůbec jasné, o čem se jedná. Myslím si však, že poselství, které se za tím skrývá, je, že v podstatě vypouští zkušební balón a testuje možnosti, jak najít ten očekávaný východ z této situace. A tak si myslím, že je dobré, že zvažují, jak by mohlo vypadat ukončení tohoto konfliktu, ale nemyslím si, že zatím máme představu o tom, jaké by mohly být jeho parametry.
Je to tedy geopolitika typu „hodit špagety na zeď a uvidíme, co se uchytí“?
Jen Gavito: Rozhodně. Vyberte si svou metaforu, ale je to tak na 100 %. A víte, mluvil jste o reakci premiéra Netanjahua. Určitě jsme viděli reakce Íránců. Myslím, že je vždy důležité si uvědomit, že v tomto konfliktu jsou vlastně tři strany. A aby skončil, budete potřebovat všechny tři strany na palubě. A tak všechny v tuto chvíli zaujímají své pozice. Myslím, že to je to, co dnes vidíme, sledujeme nejen to, co se uchytí veřejně, ale také to, co se uchytí u našich spojenců a partnerů a v tomto případě u našeho protivníka.
To je pravda. A je zajímavé, že J.D. Vance, který byl v souvislosti s celou touto válkou tak trochu v programu na ochranu svědků, najednou, a jak sám Trump řekl, že se mu ten nápad vůbec nelíbil, byl najednou jakoby pomazán a povýšen na hlavního vyjednavače. O co tam jde?
Jen Gavito: Myslím si, že zaprvé, pokud byl viceprezident Vance zpočátku skeptický, pak má určitý smysl vzít někoho, kdo byl možná více odhodlaný zajistit, aby se USA nedostaly do dalšího z těchto dlouhotrvajících konfliktů na Blízkém východě, a pověřit ho vedením těchto jednání. Považuji to také za pozitivní v tom, že má rozhodně více zkušeností v oblasti zahraniční politiky než například Steve Witkoff. A poté, co bylo poslední kolo jednání ve skutečnosti narušeno zahájením této americko-izraelské operace, si myslím, že v Íránu panuje velká skepse ohledně Steva Witkoffa a Jareda Kushnera jako spolehlivých zprostředkovatelů. Považuji tedy za pozitivní znamení, že se do toho zapojuje viceprezident Vance.
Dobře, zajímavé. Trhům se zjevně ulehčilo, nebo velmi ulehčilo, a teď je jim pochopitelně o něco méně lehko. Ale co americká veřejnost? A co skutečnost, že prezident Trump říká, že usedá k jednacímu stolu s lidmi, které ještě před pár týdny popsal jako ztělesnění zla? A teď s nimi chce vyjednávat. A oni říkají: „Vlastně s námi ani nemluví.“
Jen Gavito: Takže to, že s námi nemluví, je trochu divné, ale pokud jde o vyjednávání, myslím, že jedna věc, která byla široce přijata, určitě mezi zahraničněpolitickou komunitou, je myšlenka, že tento konflikt nelze zcela vyřešit vojensky. V určitém okamžiku budou muset proběhnout vyjednávání. Změna režimu není pravděpodobným výsledkem tohoto konfliktu. A proto bude muset dojít k jakémusi sblížení názorů, aby se našlo východisko pro všechny strany. Vyjednané řešení je tedy naprosto zásadní pro ukončení tohoto konfliktu. Nepřekvapuje mě tedy, že si strany navzájem vyměňují urážky. Na druhou stranu, pokud tiché rozhovory mohou začít vytvářet podmínky pro ukončení tohoto konfliktu, myslím si, že je to celkově pozitivní.
A opět máme válku z vlastní vůle, která Ameriku poučila o geografii Hormuzského průlivu, ale také o omezeních její vlastní moci. A faktem je, že nakonec ten průliv patří Íráncům.
Jen Gavito: To je naprosto správné. A víte, až do tohoto konfliktu bylo uzavření průlivu vždy vnímáno jako jaderná varianta. Spojené státy se na to jistě připravovaly roky. A tak se tímto konfliktem zrodila nová realita. Írán přišel na to, že může skutečně narušit globální ekonomiku pomocí poměrně levných prostředků. A toho džina už opravdu nelze vrátit zpět do láhve. A tak, jak obnovit důvěru v tuto obchodní trasu, vzhledem k přetrvávajícímu riziku, opět, narušení tranzitu pomocí dronů nebo min, víte, opět, poměrně levnými, snadnými prostředky, to bude obrovský oříšek. A, víte, dá se říci, že je to trochu oddělené od zbytku jednání, víte, kdykoli se budou konat ohledně tohoto konfliktu. Mimo jiné budete muset zajistit, aby pojišťovací trhy měly jistotu, že přeprava je dostatečně bezpečná a že tyto tankery lze pojistit.
Moderátor: Nyní si poslechněme názor z Íránu nebo o Íránu. Sanam Naraghi Anderlini je expertkou na řešení konfliktů a je vedoucí International Civil Society Action Network. Děkujeme, že jste přišla do našeho pořadu. Myslíte si, že ajatolláhovci, ti, co zbyli, zbytky režimu, to považují za velké vítězství?
Sanam Naraghi Anderlini: Nevím, jestli to považují za velké vítězství. Ani nevím, jestli je to v tuto chvíli relevantní otázka. Měli bychom se zaměřit na to, že v Íránu máme režim, který obětuje národ pro své vlastní přežití. A pak na izraelské straně Izrael, který je ochoten obětovat Írán v regionu, upřímně řečeno, pro své vlastní přežití. A nějak se mu podařilo zmobilizovat diasporu, která ho podporovala. A uprostřed toho všeho, právě teď, jak v Libanonu, tak v Íránu, jsou lidé, kteří trpí. Bylo zničeno 67 000 domů. Byly zasaženy petrochemické závody. Dvě rakety, projektil a raketa, dopadly na dvě různá jaderná zařízení. Je to vážné. A dospělí lidé, ti nevím, co dělají. Vydělávají peníze na trzích nebo si dělají legraci z toho, co říká Trump. To, co se děje, je vlastně strašné. A potřebujeme trochu vážnější pozornost ze strany diplomatických kruhů a v souladu s mezinárodním právem. No.
Možná už žádní dospělí nezbyli.
Sanam Naraghi Anderlini: Ne, jsou. Jsou. Myslím, že jsme viděli například Ománce, kteří byli velmi odvážní a velmi otevřeně řekli, že se jedná o válku z vlastní vůle. Bylo to rozhodnutí Izraele tuto válku začít. V Evropě máme další, kteří se za to staví. V Anglii musíme zajistit, že budeme plnit svou odpovědnost v Radě bezpečnosti. Jsme tam, abychom zmírňovali konflikty. Jsme tam, abychom byli hasiči, ne žháři. A důsledky tohoto šíření jsou pro nás všechny strašné, jak jsme všichni slyšeli. Takže si myslím, že otázka zní: pokud jste spojenci USA, přiveďte je k jednacímu stolu. Ale co je opravdu důležité, zajistěte, aby existovaly nějaké zábrany kolem toho, co Izrael dělá, protože to není jen v Íránu. Hoří také v Libanonu, na Západním břehu a v Gaze.
To je pravda. Pokud tento režim přežije v jakékoli formě, co mohou lidé v Íránu očekávat v nadcházejících měsících a letech?
Sanam Naraghi Anderlini: To je opět opravdu dobrá otázka, protože uvnitř Íránu se dělo to, že lidé zdola již prováděli mnoho změn a tlačili na další změny. Ekonomické sankce, sankce maximálního tlaku, které skutečně drtily chudé a střední třídu, byly na škodu veřejné poptávce po změně a posílily režim. Tato válka opět režim zocelila. Musíme odstranit ten vnější tlak, aby Iráňané mohli dýchat a mohli se zapojit sami, vláda a to, co z ní zbylo, jak říkáte, včetně všech progresivních sil a politické opozice. Všichni političtí vězni musí být propuštěni, a nikdo o nich ani nemluví. Ale uvnitř země je obrovský politický kapitál.
Ale, a jak možná dosáhneme pauzy v boji, která by mohla trvat déle než pět dní, myslíte si, že je možné, že se lidé vrátí znovu do ulic a udělají přesně to, o co je Američané požádali na začátku války, ale oni se to báli udělat?
Sanam Naraghi Anderlini: Opět je opravdu těžké odhadnout, co lidé udělají, protože bezpečnostní infrastruktura nebyla zničena. Írán má armádu a policii jako běžné země, ale má také Basídž a IRGC, a ti jsou všude. A pokud zničíte policejní stanice, jak to dělají Izraelci, Basídž je tak nějak zakořeněn v komunitách. Jsou součástí komunit a právě teď jsou v ulicích. Myslím si tedy, že musíme počkat a uvidíme, co se skutečně stane, ale tlak musí ustoupit, než se íránská veřejnost bude moci skutečně zapojit do vlastního politického procesu. A s padajícími bombami a strachem o jídlo, platy a tak dále si myslím, že právě teď mají na mysli jiné věci.
Myslíte si, že existuje nějaká možnost, jak by tento režim mohl uzavřít dohodu s Izraelem a Spojenými státy, která by byla přijatelná pro režim, ale také pro Izrael, aby se ten kruh dal uzavřít?
Sanam Naraghi Anderlini: Opět skvělá otázka. Dilema s Izraelem souvisí také s otázkou Palestiny. Pokud by tedy Izrael souhlasil s ukončením okupace a návratem ke svým hranicím z roku 1948, myslím, že by se dalo vyřešit mnoho věcí. Problém Libanonu by byl vyřešen, palestinský stát by mohl být řešen. A ve skutečnosti by to snížilo jakoukoli nevraživost, kterou Írán vůči Izraeli chová. To vždycky byla jedna z otázek, proč by to tak mělo být. Íránci a Izraelci spolu jednali v 80. letech během íránsko-irácké války. Takže to není existenční otázka. Je to politická otázka. A v jádru toho všeho je třeba řešit také palestinskou otázku, aby došlo k té velké dohodě, na kterou narážíte.
To je pravda, a na to bychom nikdy neměli zapomínat. Sanam Naraghi Anderlini, moc vám děkuji. Sir Keir Starmer řekl poslancům, že Spojené království by mělo být připraveno na to, že válka s Íránem bude ještě nějakou dobu pokračovat, a zdůraznil, že nechce, aby se do ní Británie zapletla. Nyní si poslechneme více od našeho politického redaktora Garyho Gibbona. Gary.
Reportér: Keir Starmer byl vlastně první z významných veřejných osobností, kdo dal věrohodnost tvrzení Donalda Trumpa, že s Íránem možná probíhají nějaké počátky vyjednávání. Keir Starmer řekl: „Ano, slyšel jsem o tom, věděl jsem o tom,“ čímž naznačil, že i v tomto chatrném vztahu existují části, které pokračují. Ale jak říkáte, příliš nevěřil tomu, že to skutečně vyjde a ukončí konflikt, a řekl, že vychází z toho, že konflikt bude ještě nějakou dobu pokračovat. Byl dotázán, jak se cítí ohledně toho, že ho Donald Trump veřejně urazil, a jeho odpověď byla fascinující, protože se zdálo, že si takřka libuje v tom, že se v této otázce neobvykle ocitl na správné straně většiny veřejného mínění. A celou věc prezentoval jako souboj vůlí mezi dvěma rovnocennými soupeři. Ti lidé se mě snaží zastrašit, abych zaujal pozici, kterou nechci zaujmout. Poslechněte si, co zde řekl.
Starmer: Navzdory tlaku, který přichází z jiných stran, se budu i nadále soustřeďovat výhradně na to, co je v britském národním zájmu. A mnoho z toho, co se říká nebo dělá, je nepochybně řečeno a učiněno s cílem vyvinout na mě tlak. O tom nepochybuji. Přesně chápu, co se děje, ale v této věci nebudu váhat. Jsem britský premiér a mou prací je být naprosto soustředěný na to, co je v britském národním zájmu.
Reportér: Po tomto zasedání s poslanci Keir Starmer šel prakticky rovnou na zasedání COBRA, kde se sešla neobvyklá sestava, protože kromě běžných ministrů vlády, jak zde vidíte, se na tomto zasedání objevil i guvernér Bank of England. Měli tam diskutovat o tom, jaká pomoc by mohla být racionální a jaké zásahy by bylo moudré, aby vláda učinila, vzhledem k tlaku na podniky, zemědělce a jednotlivce kvůli zvýšeným cenám pohonných hmot. A během dne se ukázalo, že vláda se nechce ani přiblížit k takovému velkému opatření, jaké nasadila vláda Liz Trussové v roce 2022, konkrétně ministr financí Kwasi Kwarteng, který představil 40 miliard na plošnou pomoc lidem. Pokud vůbec uvažují o pomoci, tak o cílené pomoci. Zítra se o tom dozvíme více. Pravděpodobně také uslyšíme, že chtějí dát Úřadu pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA) větší pravomoci, aby mohl zakročit proti komukoli, kdo spekuluje. Říkají, že CMA s tím přišel s nějakými plány.
Reportér: Cesta do Baalbecu je lemována fotografiemi vůdců zavražděných Izraelem. Íránský Ali Khamenei, Hassan Nasrallah z Hizballáhu. Odpor, jak se mu zde říká, má zde silnou podporu. Doprovází nás členové Hizballáhu, kteří nás vedou k místům, kde izraelské letecké údery způsobily škody. Podle místních obyvatel zde bylo zabito pět členů jedné rodiny, přičemž tvrdí, že v této oblasti nebyl žádný vojenský cíl. Od začátku této války zabil Izrael více než 200 dětí a žen. Shadi je jedním z mála lidí, které v této čtvrti ještě potkáváme. Evakuoval svou rodinu, ale každý den se sem vrací, aby se postaral o své rostliny a kočku. Vypráví nám o útoku na své sousedy.
"V prvních minutách jsem vyběhl ven, moje dítě plakalo, všichni plakali. Nevím, co se přesně stalo."
Měli ti lidé, kteří byli zabiti, něco společného s Hizballáhem?
"Byla to rodina, malá rodina. Nepatřili k nikomu, ani k Hizballáhu, ani k nikomu jinému."
U Shadiho dveří stojí tiše mluvící řidič školního autobusu, nad nimi visí fotografie bývalého vůdce Hizballáhu Hassana Nasralláha.
"Je jako můj otec. Nemůžu sem dát jeho fotku, dal jsem ji sem. Protože my všichni ho milujeme, patříme k němu. Nepatříme jen k Hizballáhu, patříme k němu."
Reportér: Pro mnoho libanonských šíitských muslimů je Hizballáh víc než jen ozbrojená skupina. Je to politická a společenská síla, která zastupuje zájmy jejich kdysi marginalizované komunity. Izrael vnímá Hizballáh jako nebezpečnou hrozbu.
Zde reportéři hledají úkryt, když krátce po návštěvě prezidenta v této oblasti dopadá raketa vystřelená touto skupinou. Izraelské tanky se shromažďují těsně za hranicí. A izraelské letectvo nyní zaútočilo na 7 mostů v jižním Libanonu, což je zjevný pokus o jeho izolaci od zbytku země. Mnozí zde v Libanonu se obávají, že tyto smrtící letecké údery jsou předzvěstí izraelské invaze a okupace, jak se stalo v 80. letech.
Od doby, kdy byl Hizballáh před více než 40 lety založen zde v údolí Bekaa, vedl Izrael s touto skupinou šest válek. A navzdory drtivé síle své armády naznačuje historie, že pro tento konflikt neexistuje trvalé vojenské řešení. A nejvíce trpí civilisté. Obklopen troskami po dalším útoku skanduje muž slogany na podporu Hizballáhu. Hassan truchlí za 8 členů své rodiny, včetně tří mladých synovců a neteří.
"Izraelci zaútočili během ramadánu při večeři iftar a spáchali masakr, přičemž tvrdili, že zasáhli cíl Hizballáhu. Armáda a vláda to prohledaly. Na místě nebyla ani jedna pistole."
Proč jste se rozhodl sem teď umístit vlajku Hizballáhu? Někteří lidé by řekli, že i oni, stejně jako Izrael, nesou určitou odpovědnost za to, co se zde stalo.
"Nejsme vojáci. Jsme součástí kultury odporu. Jsem civilista a všichni tito mučedníci jsou civilisté. Ale po tomto masakru chovám vůči Izraelcům pomstu."
Tento konflikt je zastíněn válkou s Íránem, ale mohl by trvat ještě déle a ukázat se jako ještě neřešitelnější. V posledních několika minutách došlo k dalším izraelským leteckým útokům na jižní předměstí Bejrútu. Včera šéf izraelské armády prohlásil, že válka s Hizballáhem teprve začala a že armáda se připravuje na prohloubení své pozemní invaze. V tuto chvíli se to omezuje opravdu jen na potyčky podél hranice. Obava zde je, že i kdyby došlo k ukončení amerického konfliktu s Íránem, válka zde mezi Izraelem a Hizballáhem bude pokračovat.
Jak jsem zmínil, zdá se těžké představit si jakékoli vojenské řešení, které by vedlo k trvalému míru. Nezapomeňte, že to byla izraelská okupace jižního Libanonu v 80. a 90. letech, která vlastně dala vzniknout Hizballáhu. Zároveň se zdá těžké představit si diplomatické řešení, které by vydrželo. Mnoho lidí v Libanonu, včetně libanonské vlády, má na Hizballáh zlost za to, že je podle jejich názoru vtáhl do této války. Vláda však nemá moc Hizballáh sama odzbrojit, jak to požaduje Izrael a jak sama vláda prohlásila, že chce učinit.
