Tato středomořská dieta by mohla udržet váš mozek bystrý i během stárnutí
25. 3. 2026
Říká se jí MIND dieta. Název znamená Mediterranean-Dash Intervention for Neurodegenerative Delay – i když důležitější než samotná zkratka je, co vlastně znamená: dostatek zelené zeleniny, fazolí, celozrnných výrobků, ořechů, bobulí, drůbeže a ryb, přičemž hlavním tukem na vaření je olivový olej a omezené množství červeného masa, másla, sýra, smažených jídel a sladkostí. Kombinuje nejpřívětivější prvky dvou dobře prozkoumaných stravovacích vzorců: tradiční středomořské diety a DASH diety, která byla původně vyvinuta ke snížení krevního tlaku.
Nedávná analýza z dlouhodobé srdeční studie ve Framinghamu zkoumala stravu dospělých ve věku 60 let a více a hodnotila, jak tyto stravovací návyky souvisejí s daty z mozkových skenů získaných později ve studii. Ti, kteří nejvíce dodržovali dietu MIND, měli tendenci mít více šedé hmoty – tkáně spojené s pamětí a rozhodováním – a vykazovali menší celkovou ztrátu objemu mozku v průběhu času.
Obě zjištění ukazují stejným směrem: že tento způsob stravování může pomoci udržet mozek v lepší kondici, jak stárneme.
Toto není první studie, která naznačuje souvislost mezi stravou a rizikem demence. Dřívější analýza kombinující 12 observačních studií zjistila celkové snížení rizika demence o 15 % až 22 % u lidí, kteří dodržovali středomořskou dietu, přičemž MIND dieta vykazovala nejsilnější efekt ze tří studovaných vzorců. To je významný rozdíl, i když to nelze považovat za důkaz, že za to může pouze strava.
Ve studii ve Framinghamu vynikly bobule a drůbež jako zvláště prospěšné pro šedou hmotu. To odpovídá tomu, co naznačují jiné výzkumy. Borůvky byly například předmětem několika menších studií, přičemž jedna nedávná studie zjistila zlepšení paměti i u lidí, kteří již vykazují rané známky problémů s pamětí.
Protože červené a zpracované maso bylo v jiných studiích spojováno s vyšším rizikem demence, může být jejich nahrazení kuřecím masem jedním z důvodů, proč se drůbež jeví jako přínosné.
Některá zjištění byla méně přímočará. Smažené jídlo, jak se očekávalo, bylo spojeno s horšími výsledky. Ale celozrnné obiloviny, které jsou obecně považovány za jednu ze zdravějších základních potravin, přinesly překvapivě slabý výsledek.
Důvody nejsou jasné, i když velké množství chleba a těstovin – dokonce i celozrnných – může zvýšit hladinu cukru v krvi natolik, že to vyváží některé přínosy. Důkazy o celozrnných obilovinách a zdraví mozku jsou stále smíšené a právě v této oblasti je potřeba dalšího výzkumu.
Stojí také za zmínku, kdo ve studii ve Framinghamu nejčastěji dodržoval dietu MIND. Většinou to byly ženy, nekuřačky, dobře vzdělané a méně náchylné k obezitě nebo cukrovce, vysokému krevnímu tlaku či srdečním onemocněním. Všechny tyto faktory jsou nezávisle spojeny s lepším zdravím mozku, což skutečně ztěžuje rozlišení, kolik přínosu přináší samotná dieta a kolik širší životní styl, který s ní obvykle souvisí.
To je ústřední výzva, které čelí veškerý výzkum v této oblasti. Většina studií je observačních, což znamená, že sledují, co lidé jedí a co se s nimi děje v průběhu času, místo aby náhodně přiřazovaly lidi k dodržování konkrétní diety a měřily výsledky.
Observační studie mohou ukázat souvislosti, ale nemohou prokázat příčinu a následek. Údaje o dietě podle vlastní výpovědi jsou také nespolehlivé i v nejlepších časech – a zvlášť u lidí, jejichž paměť už začíná selhávat.
Několik pokusů, které skutečně testovaly MIND dietu, přinesly smíšené výsledky. Jedna malá tříměsíční studie nezjistila zlepšení paměti ani myšlení, i když účastníci hlásili lepší náladu a kvalitu života.
Další studie zjistila zlepšení jak v mozkových skenech, tak v mentálním výkonu, ale účastnice byly obézní ženy středního věku, které během studie také zhubly, což ztěžuje určení, nakolik sama dieta přispívá. Tři měsíce jsou také krátké okno, během kterého lze sotva očekávat měřitelné změny ve struktuře mozku, a delší pokusy mohou ještě ukázat jiný příběh.
Nic z toho neznamená, že dietu MIND nestojí za to dodržovat. Širší důkazy – napříč různými studiemi a populacemi – konzistentně ukazují stejným směrem a konzumace většího množství zeleniny, bobulí, ryb a olivového oleje není téměř nevýhodná.
Ale strava je jen jednou částí mnohem širšího obrazu. Nekouření, aktivní pohyb, kontrola krevního tlaku a cukru v krvi a sociální kontakty se zdají být stejně důležité, pokud jde o zdraví mozku v pozdějším věku.
MIND dieta není lékem na demenci a bylo by zavádějící ji tak prezentovat. Co důkazy naznačují je, že stravovací volby, které děláme po desetiletí—nejen v pozdějším věku, ale i v dospělosti—mohou tiše formovat zdraví našeho mozku způsoby, které se stanou viditelnými až mnohem později. To není záruka, ale je to rozumný důvod pro zdravé stravování.
