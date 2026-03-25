USA hrozí odstoupením z jednání, pokud se Ukrajina nepodřídí
25. 3. 2026
Americká strana společně s Ruskou federací vyvíjí tlak na Ukrajinu, aby stáhla ukrajinské jednotky z oblasti Doněcku. Podle zdrojů se v případě absence pokroku mohou Spojené státy stáhnout z jednání a soustředit se na vojenskou operaci v Íránu.
"Američané nevidí, kde bychom se mohli shodnout na hlavní otázce. A to je může donutit zcela se z procesu stáhnout, přejít k Íránu, k volbám a podobně. Dokonce jsou připraveni na skutečné bezpečnostní záruky pro nás, pokud se stáhneme z Donbasu. Ale prostě si nedokážu představit, jak to na Ukrajině zavést," uvedl zdroj obeznámený s jednáními ve dnech 21.-22. března.
Reálný začátek vyjednávacího procesu byl položen na letním setkání mezi Trumpem a Putinem v Anchorage.
V současnosti se Ruská federace neustále vrací k "dohodám" s americkým prezidentem v Anchorage, což brání rozvoji skutečného vyjednávacího procesu s Ukrajinou.
Citace jednoho člena Zelenského týmu, který je obeznámen s detaily jednání: "Zdá se, že na jednáních zasedají tři strany, ale Ukrajina o tom neustále diskutuje s Anchorage. To znamená, že ať mluví o čemkoli, vždy to závisí na tom, co říkají Američané, třeba: "Vypadněte z Donbasu a postavíme vám ráj, jak jsme se dohodli na Aljašce."
