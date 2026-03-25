Zelenskyj nařídil připravit se na pokračování války po další tři roky
25. 3. 2026
čas čtení
2 minuty
Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj pověřil prvního místopředsedy frakce Služebník lidu ve Nejvyšší radě, Andrije Motovilovece, aby vypracoval plán práce parlamentu v případě, že válka s Ruskem potrvá "další tři roky". Informovala o tom Ukrajinská pravda, která citovala zdroje v Radě a jejich partnery obeznámené s průběhem ruskoukrajinských jednání.
Podle zdrojů publikace byly mírové rozhovory zprostředkované Spojenými státy de facto redukovány na jedinou otázku – stažení ukrajinských vojsk z Donbasu, které chce Kreml plně zajistit.
"Američané nevidí, kde bychom se mohli shodnout na hlavní otázce. A to je může donutit zcela se z procesu stáhnout, přejít k Íránu, k volbám a podobně. Dokonce jsou připraveni na skutečné bezpečnostní záruky pro nás, pokud opustíme Donbas. Ale prostě nemám tušení, jak to na Ukrajině realizovat," uvedl jeden ze zdrojů pro list Ukrajinska pravda.
Podle dalšího komentátora Spojené státy doslova slibují, že "postaví ráj" pro Ukrajinu, pokud odsouhlasí kapitulaci Donbasu. "Naši lidé tráví hodně času snahou nějak odvést Američany od myšlenky stažení směrem ke vzniku ekonomických zón nebo něčemu jinému. Ale v určitém bodě je všechno odhozeno a slyšíme znovu: "Musíte odejít." A tak dále v kruhu," říká zdroj.
Evropa podle respondentů publikace "přísahá", že najde peníze pro Kyjev, navzdory vetu Maďarska, které blokuje poskytnutí půjčky ve výši 90 miliard eur. "Pokud z EU nic nepřijde, může se někdy ve druhé polovině roku stát, že armáda má ještě trochu peněz, ale na sociální dávky už ne. A vůbec nebude jasné, co s tím dělat," stěžuje si zdroj.
Ruskoukrajinská jednání byla obnovena v květnu 2025 a zahrnovala sérii setkání v Turecku a Spojených arabských emirátech. Poslední kolo mělo proběhnout od 5. do 8. března v Abú Zabí, ale bylo zrušeno kvůli začátku americkoizraelské operace proti Íránu.
Kreml považoval březnové setkání za rozhodující, uvedly dříve zdroje Bloombergu obeznámené s pozicí ruského vedení. Podle partnerů agentury Moskva Američanům sdělila, že jsou připraveni stáhnout se z vyjednávacího procesu, pokud Ukrajina nesouhlasí s klíčovým požadavkem – stažením Ozbrojených sil Ukrajiny z Doněcké a Luhanské oblasti, které Putin anektoval v roce 2022.
Podle zdrojů Bloombergu Rusko také odmítlo klíčovou podmínku ukrajinských "bezpečnostních záruk" – přítomnost zahraničních vojsk na ukrajinském území, které by kontrolovaly příměří. Současně byl Kreml připraven vzdát se požadavku na snížení počtu ozbrojených sil Ukrajiny a slíbil stažení vojsk ze Sumské, Charkovské a Dněpropetrovské oblasti.
215
Diskuse