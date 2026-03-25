Jak Irsko dodává hliník do ruských raket
25. 3. 2026
Největší evropský závod na zpracování oxidu hlinitého — hlavní suroviny používané k výrobě hliníku — posílá většinu svého exportu ruským hutím, které zásobují dodavatelský řetězec výrobců zbraní sankcionovaný EU.
Irský závod Aughinish Alumina zvýšil svůj export do ruských hutí od plnohodnotné invaze Moskvy na Ukrajinu v roce 2022.
Jakmile dorazí do Ruska, oxid hlinitý je zpracována na hliník a prodáván klientům, mezi nimiž je i obchodník se sídlem v Moskvě, jenž dodal ruským výrobcům zbraní hliník v hodnotě stovek milionů dolarů, ukazují uniklá transakční data.
Mezi těmito výrobci zbraní je více než 40 firem, které byly sankcionovány EU a jejichž zbraně zabily tisíce civilistů a způsobily rozsáhlé škody na Ukrajině.
Navzdory výzvám EU, aby členské státy vytvářely zásoby hliníku kvůli jeho významu v průmyslu a obraně, blok nezavedl omezení na vývoz této suroviny do Ruska.
Podrobnosti v angličtině: ZDE
Diskuse