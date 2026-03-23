Izraelští osadníci páchají za podpory izraelské armády systematické pogromy proti Palestincům
23. 3. 2026
Izraelští osadníci provedli sérii útoků na Západním břehu, zatímco izraelské bezpečnostní síly nečinně přihlížely
Svědci popisují koordinované nájezdy, při nichž byly zapáleny domy a vozidla a několik Palestinců bylo zraněno
Izraelští osadníci provedli sérii útoků po celém okupovaném Západním břehu, při nichž zapálili domy a vozidla a zranili několik Palestinců v rámci akcí, které svědci popsali jako koordinované nájezdy na místní obce.
K násilí, které bylo v noci ze soboty na neděli hlášeno nejméně z půl tuctu míst, dochází uprostřed širšího nárůstu napětí v tomto území. Oficiální palestinská tisková agentura Wafa citovala místní zdroje, podle nichž osadníci v sobotu pozdě večer vnikli do al-Fandaqumiya a nedalekého města Seilat al-Dahr, jižně od Jeninu.
V al-Fandaqumiya osadníci zapálili domy a auta a rozbili okna dalších domů, zatímco obyvatelé se „pokoušeli jim čelit a uhasit požáry“, uvádí Wafa. V Seilat al-Dahr bylo napadeno několik domů a jeden obyvatel byl zbit a zraněn.
Další útoky byly hlášeny v Masafer Yatta, jižně od Hebronu, kde byli dva Palestinci zraněni a tři zatčeni poté, co osadníci vstoupili do oblasti pod ochranou izraelských sil, uvedla agentura Wafa. Ve vesnicích Qaryout a Jaloud, jižně od Nablusu, byla při podobných raziích zapálena vozidla a obyvatelé byli zraněni. V Jaludu zachytily snímky vozidlo s pohonem všech čtyř kol, které bylo zničeno a zůstala z něj jen ohořelá karoserie.
Jinde se osadníci shromáždili podél silnic poblíž Harisu, západně od Salfitu, a poblíž Rawabi v oblasti Ramalláhu, kde házeli kameny na projíždějící palestinská vozidla. Podobné incidenty byly hlášeny v Tuqou, jihovýchodně od Betléma.
V Qaryoutu a Jaloud provádělo asi 100 maskovaných osadníků postupné vlny nájezdů. Svědci popsali chaotické scény, kdy byla zapalována vozidla a napadány domy. Bylo zapáleno nejméně pět aut, zatímco další – včetně hasičského vozu – byly poničeny.
Izraelské jednotky a policie se objevily na okraji vesnic kolem 2. hodiny ráno, ale nezastavily útoky, které pokračovaly až do noci, ani nezabránily osadníkům v pohybu mezi vesnicemi, řekli svědci deníku Guardian. Záznam z bezpečnostní kamery ukázal velkou skupinu osadníků v černém s kapucemi, jak se stahují z Jaloud.
K útokům došlo během svátku Eid al-Fitr, který značí konec ramadánu, a jsou součástí širší eskalace násilí ze strany osadníků, které se od začátku války v Gaze zintenzivnilo. Podle OSN izraelské síly a osadníci od října 2023 zabili na Západním břehu více než 1 000 Palestinců.
Organizace na ochranu lidských práv uvádějí, že k takovým útokům často dochází bez jakékoli odpovědnosti. Izraelská lidskoprávní organizace B’Tselem obvinila vládu, že umožňuje násilí osadníků „jako součást strategie k upevnění převzetí palestinské půdy“. OSN uvedla, že izraelská politika na Západním břehu riskuje násilné vysídlení palestinských komunit.
Izraelská armáda uvedla, že reagovala na incidenty, při nichž izraelští civilisté páchali „žhářství na budovách a majetku“ a vyvolávali nepokoje v oblasti, ale nehlásila žádné zatčení.
Podle Palestinské společnosti Červeného půlměsíce izraelské síly v sobotu pozdě večer také postřelily a zranily dva Palestince na kontrolním stanovišti Jabara jižně od Tulkaremu.
Předseda izraelských středolevicových Demokratů, Yair Golan, v neděli násilí odsoudil a obvinil vládu z toho, že umožňuje bezpráví na okupovaném Západním břehu. Na X napsal: „Zatímco bojujeme v Íránu a na severní hranici, čelíme raketovým útokům a máme mnoho vážně zraněných, tato vláda podporuje naprostou anarchii.
„Židovský terorismus se šíří a využívá války, s podporou extremistických ministrů a nebezpečným povzbuzováním ze strany premiéra a ministra obrany. Jedná se o selhání odpovědnosti za bezpečnost Izraele.“
Organizace B’Tselem 15. března informovala, že izraelské jednotky operující v Tamúnu v severní části Jordánského údolí zahájily palbu na vozidlo jedoucí vesnicí, přičemž zabily palestinský pár a dvě jejich děti. Jednalo se o 38letého Aliho Bani Odeha, jeho 36letou manželku Waad Bani Odeh a jejich syny, šestiletého Othmana a pětiletého Mohammada.
„Vojáci z vozidla vytáhli další dvě děti: jedenáctiletého Khaleda a osmiletého Mustafu. Oba utrpěli lehká zranění od střepin,“ uvedla organizace ve svém prohlášení.
„Poté Khaleda na místě násilně vyslýchali. Armáda zpočátku bránila sanitkám v přístupu do oblasti a teprve po nějaké době bylo zdravotnickým týmům povoleno se přiblížit. Armáda zabavila rodinné vozidlo, které bylo provrtáno kulkami.“
Při dalším útoku v březnu izraelští osadníci sexuálně napadli palestinského muže, svázali mu genitálie stahovacími páskami a podle oběti a svědků ho nahého vodili před jeho rodinou.
