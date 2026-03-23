Jak Netanjahu táhne Trumpa i svět do propasti
23. 3. 2026 / Fabiano Golgo
čas čtení 5 minut
V každém katastrofickém filmu je scéna, kdy se hlavní hrdina, uvězněný v hroutící se budově, rozhodne vyběhnout po schodech nahoru, místo aby zamířil k východu. Je to iracionální, je to zoufalé a téměř vždy je to smrtelné. Benjamin Netanjahu právě teď vybíhá po těch schodech nahoru a vleče za sebou Spojené státy a globální ekonomiku, přesvědčený, že když se dostane až na střechu, bude zachráněn. Mýlí se. Vede útok, který neskončí triumfálním focením, ale politickým a ekonomickým kráterem, v němž budou jeho odkaz i prezidentství Donalda Trumpa pohřbeny společně.
Zbavme se eufemismů. Tohle není válka z „existenciální nutnosti". Je to politický přístroj na podporu života připojený k člověku, který strávil roky snahou utéct před vlastní korupcí. Netanjahu nebojuje za bezpečnost Izraele; bojuje za svou svobodu. Korupční proces je meč, který mu visí nad krkem. Bez ochranného štítu funkce je jen soukromá osoba čelící soudu. Jeho kalkul je stejně prostý jako sociopatický: pokud dokáže udržet region v plamenech, možná si nikdo nevšimne žháře.
Veřejnost si ho ale už všimla: i když 90 % izraelských židů válku podporuje, jeho osobní politická pozice zůstává na bodu mrazu. Je to politický ekvivalent ploché čáry. Bavil jsem se s několika přáteli, kteří žijí v Tel Avivu, a i když jsou neochvějnými zastánci války s Íránem a jejich soucit s oběťmi pokusu o genocidu, který v Gaze stále probíhá, není zrovna přesvědčivý, jasně dávají najevo, že chtějí, aby Netanjahu odešel.
Veřejnost si ho ale už všimla: i když 90 % izraelských židů válku podporuje, jeho osobní politická pozice zůstává na bodu mrazu. Je to politický ekvivalent ploché čáry. Bavil jsem se s několika přáteli, kteří žijí v Tel Avivu, a i když jsou neochvějnými zastánci války s Íránem a jejich soucit s oběťmi pokusu o genocidu, který v Gaze stále probíhá, není zrovna přesvědčivý, jasně dávají najevo, že chtějí, aby Netanjahu odešel.
Efekt „sjednocení kolem vlajky" by měl posílit vůdce; v tomto případě se veřejnost prostě sjednotila kolem palebné síly a Netanjahua vnímá jako nahraditelného – a postradatelného – prostředníka svého hněvu. Podporují bomby, ale tíám, kdo bombarduje, opovrhují. Ten člověk jeužitečný nástroj, ne vůdce. A nástroje, jakmile doslouží, se odkládají.
Tím se dostáváme k Donaldu Trumpovi, o němž Netanjahu rozhodl, že bude jeho spoluobžalovaným před soudem veřejného mínění. Netanjahu se fatálně přepočítává: věří, že Trump je v tomto snažení partner. Ve skutečnosti z něj udělal rukojmího.
Trump vyhrál prezidentské volby na základě programu ukončení „nekonečných válek". Jeho voličská základna nenávidí zahraniční angažmá. A přesto právě on vede z vlastního rozhodnutí válku proti Íránu, která nese všechny znaky konfliktů, jež kdysi sliboval zrušit: nejasné cíle, rostoucí počet civilních obětí a nezaměnitelný pach regionální bažiny. Rezignace Joea Kenta, krajně pravicového Trumpova loajalisty, který výslovně obvinil „Izrael a jeho mocnou americkou lobby" z rozpoutání této války, nebyla jen epizodou. Byla to varovná rána před příď Trumpovy vlastní koalice.
Až začnou přibývat americké oběti – a budou přibývat, protože Írán není papírový tygr – obrátí se republikánská základna proti němu. Nepodepsali se pod to, aby krváceli za právní obranu cizího premiéra. Uvidí, jak se jim zdvojnásobí účty za energie, uvidí rakve s vojáky, jak se vracejí domů, a budou klást jedinou otázku: proč? Odpověď bude prostá. Trump šel do války, aby zachránil kůži Benjaminu Netanjahuovi. To není vůdcovství; to je užitečný idiot cizího politika. Až přijdou kongresové volby, bude tato představa volebním kyanidem.
A přitom škody nekončí u volebních uren; sahají až ke globální ekonomice, kterou se chystají shodit z útesu. Írán leží na Hormuzském průlivu, nejkritičtějším energetickém uzlu světa. Netanjahuovo vyprávění o „ose zla" na ropné trhy neudělá dojem. Ty vidí jen jednu věc: riziko. Dlouhodobý konflikt znamená dlouhodobý nabídkový šok. To znamená ropu za 150 dolarů za barel. To znamená inflaci, která právě začínala klesat. a ta se vrací v plné síle. To znamená, že centrální banky opět zvednou úrokové sazby, udusí podnikatelské investice a pošlou trhy s bydlením do spirály.
Netanjahu sází na to, že recese je cena, kterou stojí za to zaplatit za jeho politické přežití. Vsází na to, že globální pracující třída – od Detroitu přes Dortmund po Dubaj – přijme ekonomické strádání, aby se on vyhnul rozsudku za korupci. Tohle není jednání státníka. Tohle je jednání zločince v úzkých, který je ochoten spálit globální vesnici, jen aby zabránil vastnímu uvěznění v cele.
Tragikomická ironie spočívá v tom, že Netanjahiu nedosáhne ani politického zisku, pro který zastavuje budoucnost. Předchozí válka s Íránem měla na jeho popularitu „zanedbatelný vliv". Tahle nebude jiná. Ničí nejdůležitější izraelské spojenectví, riskuje globální depresi a rozbíjí Blízký východ – a to všechno jen proto, aby získal pár procent, která se stejně nedostaví.
Tohle je konec politického zkrachovalce, kterému končí cesta. Netanjahu nezachraňuje Izrael; mění ho v zločinecký stát, který se opírá o amerického prezidenta, jenž krvácí politický kapitál každou hodinou. A až ekonomická bolest dopadne na americké peněženky, až se energetická krize vymkne kontrole a voliči si uvědomí, že byli obětováni kvůli právní obhajobě jednoho člověka, obrátí se proti Trumpovi s takovou zuřivostí, která navždy poznamená jeho odkaz.
Netanjahu vejde do dějin ne jako ochránce Izraele, ale jako muž, který rozbil spojenectví s Amerikou. A Trump vejde do dějin jako naivní oběť, která mu to umožnila. Společně předvádějí mistrovskou lekci vzájemně zaručené zkázy. Není to vítězný pochod, který absolvují. Je to pochod smrti.
Tím se dostáváme k Donaldu Trumpovi, o němž Netanjahu rozhodl, že bude jeho spoluobžalovaným před soudem veřejného mínění. Netanjahu se fatálně přepočítává: věří, že Trump je v tomto snažení partner. Ve skutečnosti z něj udělal rukojmího.
Trump vyhrál prezidentské volby na základě programu ukončení „nekonečných válek". Jeho voličská základna nenávidí zahraniční angažmá. A přesto právě on vede z vlastního rozhodnutí válku proti Íránu, která nese všechny znaky konfliktů, jež kdysi sliboval zrušit: nejasné cíle, rostoucí počet civilních obětí a nezaměnitelný pach regionální bažiny. Rezignace Joea Kenta, krajně pravicového Trumpova loajalisty, který výslovně obvinil „Izrael a jeho mocnou americkou lobby" z rozpoutání této války, nebyla jen epizodou. Byla to varovná rána před příď Trumpovy vlastní koalice.
Až začnou přibývat americké oběti – a budou přibývat, protože Írán není papírový tygr – obrátí se republikánská základna proti němu. Nepodepsali se pod to, aby krváceli za právní obranu cizího premiéra. Uvidí, jak se jim zdvojnásobí účty za energie, uvidí rakve s vojáky, jak se vracejí domů, a budou klást jedinou otázku: proč? Odpověď bude prostá. Trump šel do války, aby zachránil kůži Benjaminu Netanjahuovi. To není vůdcovství; to je užitečný idiot cizího politika. Až přijdou kongresové volby, bude tato představa volebním kyanidem.
A přitom škody nekončí u volebních uren; sahají až ke globální ekonomice, kterou se chystají shodit z útesu. Írán leží na Hormuzském průlivu, nejkritičtějším energetickém uzlu světa. Netanjahuovo vyprávění o „ose zla" na ropné trhy neudělá dojem. Ty vidí jen jednu věc: riziko. Dlouhodobý konflikt znamená dlouhodobý nabídkový šok. To znamená ropu za 150 dolarů za barel. To znamená inflaci, která právě začínala klesat. a ta se vrací v plné síle. To znamená, že centrální banky opět zvednou úrokové sazby, udusí podnikatelské investice a pošlou trhy s bydlením do spirály.
Netanjahu sází na to, že recese je cena, kterou stojí za to zaplatit za jeho politické přežití. Vsází na to, že globální pracující třída – od Detroitu přes Dortmund po Dubaj – přijme ekonomické strádání, aby se on vyhnul rozsudku za korupci. Tohle není jednání státníka. Tohle je jednání zločince v úzkých, který je ochoten spálit globální vesnici, jen aby zabránil vastnímu uvěznění v cele.
Tragikomická ironie spočívá v tom, že Netanjahiu nedosáhne ani politického zisku, pro který zastavuje budoucnost. Předchozí válka s Íránem měla na jeho popularitu „zanedbatelný vliv". Tahle nebude jiná. Ničí nejdůležitější izraelské spojenectví, riskuje globální depresi a rozbíjí Blízký východ – a to všechno jen proto, aby získal pár procent, která se stejně nedostaví.
Tohle je konec politického zkrachovalce, kterému končí cesta. Netanjahu nezachraňuje Izrael; mění ho v zločinecký stát, který se opírá o amerického prezidenta, jenž krvácí politický kapitál každou hodinou. A až ekonomická bolest dopadne na americké peněženky, až se energetická krize vymkne kontrole a voliči si uvědomí, že byli obětováni kvůli právní obhajobě jednoho člověka, obrátí se proti Trumpovi s takovou zuřivostí, která navždy poznamená jeho odkaz.
Netanjahu vejde do dějin ne jako ochránce Izraele, ale jako muž, který rozbil spojenectví s Amerikou. A Trump vejde do dějin jako naivní oběť, která mu to umožnila. Společně předvádějí mistrovskou lekci vzájemně zaručené zkázy. Není to vítězný pochod, který absolvují. Je to pochod smrti.
