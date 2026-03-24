Trumpovi záleží na obraně Evropy proti Rusku, a proto jeho kámoši donášejí Lavrovovi z tajných jednání evropských politiků
24. 3. 2026 / Boris Cvek
Tak se maďarský ministr zahraničí přiznal, že udržuje pravidelné kontakty s ruským ministrem zahraničí Lavrovem. Orbánova vláda i naši orbánisté to nejprve odmítali, ale proč to vlastně tajit, že? Jistě brzy prohrají volby a už se chystají do vězení.
Tohle jsou nejbližší spojenci Trumpa v Evropské unii, toho Trumpa, který podle mnoha lidí chce pět procent HDP na zbrojení po zemích NATO, aby hájil Evropu před Ruskem. Opravdu tomu ještě někdo může věřit?
Maďarský premiér Orbán vyhlásil, že Ukrajina vojensky napadne Maďarsko. To kupodivu nevyvolalo žádný poprask. Proč se znepokojovat? Ukrajina vyhlásila, že pro její občany není bezpečné jezdit do Maďarska. To je Evropská unie!
Orbánovi pomáhají ruské tajné služby, aby vyhrál volby. Budapešť je polepena plakáty s ukrajinskými prezidentem jako hlavním nepřítelem Maďarska. Proč by to někoho proboha mělo znepokojovat? Evropská unie v plném zdraví.
Co myslíte: znepokojuje to Trumpa? Trumpa, který přece tak dychtí chránit Evropu! Vůbec ne. Orbán je jeho nejbližší spojenec. A tedy i Putin.
Financial Times mi v upoutávce na FB sdělují, že Trump – je to exkluzivní zpráva – varuje Evropu, že by taky mohla přijít o plyn ze Spojených států, pokud se mu nepodřídí. Kam až zajde? Třeba: pane Babiši, pošlete sto vojáků na jatka do Íránu, jinak nebude plyn… Jsme totiž skvěle diverzifikovali, víte.
