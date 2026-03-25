Australští pěstitelé pšenice kvůli nedostatku hnojiv omezují osevní plochy
25. 3. 2026
čas čtení 1 minuta
Ceny hnojiv vzrostly o více než 30 % kvůli konfliktu na Blízkém východě, který narušil dopravu skrze Hormuzský průliv, zatížil nákladové struktury pěstitelů a donutil k přehodnocení výběru plodin.
Farmáři mohou přejít na méně hnojivově náročné plodiny, jako je ječmen, jak se marže zmenšují, přičemž Queensland čelí nejstrmějším poklesům z 36 % na 15 %.
Silný australský dolar podporuje domácí ceny, ale oslabuje konkurenceschopnost v exportu, což zvyšuje tlak na marže při rozhodování o výsevu v letech 2026/27.
Strukturální nákladové výzvy a měnová volatilita představují rok 2026/27 jako klíčovou sezónu testující odolnost sektoru v době globálních šoků v oblasti nabídky a snižování marží.
Zdroj v angličtině: ZDE
168
Diskuse