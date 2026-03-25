Austrálie a EU uzavřely dohodu o volném obchodu
25. 3. 2026
Austrálie a Evropská unie se po osmi letech jednání dohodly na nové obchodní dohodě.
Šéfka EU Ursula von der Leyen a australský premiér Anthony Albanese oznámili dohodu na ceremoniálu v australském hlavním městě Canbeře.
Jedná se o nejnovější obchodní dohodu podepsanou EU v rámci snahy diverzifikovat obchod, protože Evropa čelí výzvám ze strany Spojených států a Číny.
Albanese a von der Leyen se také dohodli na partnerství v oblasti bezpečnosti a obrany.
"EU a Austrálie mohou být geograficky vzdálené, ale nemůžeme se přiblížit, pokud jde o to, jak vnímáme svět," řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen po setkání s premiérem Anthonym Albanesem v Canbeře.
"Díky těmto dynamickým novým partnerstvím v oblasti bezpečnosti a obrany, stejně jako obchodu, se stále více přibližujeme."
Albanese označil tuto dohodu za "významný okamžik" pro Austrálii.
Evropská unie je třetím největším oboustranným obchodním partnerem Austrálie a druhým největším zdrojem zahraničních investic.
Co je v nové obchodní dohodě mezi EU a Austrálií?
Podle agentury AFP dohoda odstraní více než 99 % cel na vývoz zboží z EU do Austrálie, čímž sníží roční cla pro firmy o 1 miliardu eur (1,16 miliardy dolarů).
Australská cla klesnou na nulu u vína, šumivého vína, ovoce a zeleniny, čokolády od prvního dne a u sýrů během tří let.
Evropští výrobci automobilů budou těžit ze zvýšení hranice pro daň z luxusních vozidel na elektrická vozidla, přičemž tři čtvrtiny elektromobilů nyní budou osvobozeny.
Austrálie také sníží cla na dovoz klíčových minerálů.
Podle tiskové zprávy Evropské komise by dohoda mohla znamenat nárůst exportu EU do Austrálie o 33 % během příštího desetiletí, přičemž nejsilnější růst zaznamenají motorová vozidla a chemikálie.
Klíčové překážky ohledně přístupu australského hovězího masa na trh EU byly překonány, aby bylo možné dosáhnout dohody.
Na hovězí maso EU otevře dvě celní kvóty v celkové výši 30 600 tun. To zahrnuje 55 % hovědícího masa krmeného pastvou, které vstupuje bez cel, zatímco 45 % vstoupí se sníženým clem o 7,5 %.
To však bude postupně zaváděno během pěti let, aby byli chráněni zemědělci v EU.
Místní živočišný průmysl původně usiloval o 50 000 tun bez cel, jak dříve informovala australská média.
EU umožní kvótu 25 000 tun australského ovčího a kozího masa krmeného trávou, postupně během sedmi let.
EU umožní Austrálii používat chráněná jména
Jednání se v minulosti zasekla kvůli právu australských výrobců vína a sýra používat názvy jako prosecco, parmazán a feta u místně vyráběných produktů.
Jedná se o chráněná produktová jména (známá jako chráněné označení původu) v EU a obvykle je lze použít pouze na výrobky pocházející z konkrétních oblastí a vyrobené určitým způsobem.
Austrálie však bude moci nadále používat některé geografické názvy, jako je feta a gruyere, kde je producenti používají minimálně pět let.
Australští vinaři budou moci vyrábět a vyvážet italské šumivé víno pod značkou 'prosecco', ale po 10 letech jej budou muset přestat používat pro export.
Australský ministr obchodu Don Farrell již dříve v březnu uvedl, že obchodní dohoda přidá Austrálii v prvním roce 10 miliard dolarů (7,1 miliardy dolarů, 6 miliard eur) v obchodu.
Očekává se, že dohoda bude formálně podepsána poté, co ji schválí Evropská rada a australský parlament.
