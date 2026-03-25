Itálie: Meloni přiznala porážku v referendu o soudní reformě
25. 3. 2026
Návrh premiérky Giorgie Meloniové na reformu italského soudnictví selhal.
Přibližně 54 % voličů iniciativu odmítlo, zatímco 46 % podpořilo právní změny, které prosazovala pravicová vláda.
Meloni v online příspěvku přiznala porážku, litovala výsledku jako "ztracené šance modernizovat Itálii" a zároveň slíbila, že rozhodnutí bude respektovat.
Také slíbila, že "bude pokračovat s vážností a odhodláním v práci pro dobro národa a v dodržování mandátu, který nám byl svěřen".
Přesto tento výsledek představuje vážnou ránu pro Meloni a její spojence, kteří od roku 2022 udržují stabilní vládní koalici.
Čeho se reforma týkala?
Navrhovaná reforma se zaměřovala na oddělení kariérních cest soudců a žalobců, aby zabránila jejich přechodu z jedné role do druhé. Dalším pilířem návrhu bylo rozdělení stávající Nejvyšší rady soudnictví na dva samostatné dozorčí orgány, kde by členové byli losováni místo toho, aby je volili jejich kolegové a zákonodárci. Předpokládala také nový patnáctičlenný disciplinární orgán.
Před hlasováním, které se konalo v neděli a pondělí, ministr spravedlnosti Carlo Nordio uvedl, že reforma opraví "para-mafiánský mechanismus" fungující mezi soudci.
Krajně pravicoví politici v Itálii dlouhodobě naznačovali, že soudnictví země je proti nim zaujaté, a snažili se vytvořit odstup mezi soudci a žalobci. Navzdory jejich tvrzením však jen malá menšina italských žalobců mění kariéru na soudce a naopak.
Někteří kritici také poukazují na to, že návrh by nevyřešil pravděpodobně nejzávažnější problém, který trápí soudy v zemi — ledově pomalé tempo jejich procesů, které zase způsobuje zpoždění a přeplněnost věznic.
Opozice slaví vítězství
Opozice také využila referenda k mobilizaci premiérčiných kritiků a vyjádření širšího nesouhlasu s její politikou. Také obvinila krajně pravicovou vládu, že se snaží podřídit soudnictví své kontrole.
"Dokázali jsme to! Ať žije ústava!" napsal bývalý premiér Giuseppe Conte, vůdce populistického Hnutí pěti hvězd, poté, co byly zveřejněny projekce.
Meloni slíbila, že zůstane ve funkci bez ohledu na výsledek referenda. Conte se však snažil vykreslit to jako konec její vlády.
"Je to výpověď této vlády po čtyřech letech," řekl Conte na tiskové konferenci.
Další bývalý premiér, Matteo Renzi, řekl, že lídr v pozici Meloni nemůže "předstírat, že je to běžné jako obvykle".
"Když vůdce ztratí svůj magický cit, všichni o něm začnou pochybovat," řekl.
Renzi v roce 2016 opustil nejvyšší funkci poté, co prohrál vlastní referendum o reformě parlamentu a přerozdělení moci mezi složky vlády.
Země EU má příští rok naplánované parlamentní volby.
