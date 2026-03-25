Íránské kazetové hlavice obcházejí izraelskou protivzdušnou obranu
25. 3. 2026
Raketa Choramšáhr, nejpokročilejší íránská balistická raketa, je považována za schopnou nést kazetovou hlavici rozptylující až 80 kusů submunice. Od té doby se stala významnou součástí izraelských hodnocení hrozeb, což je trvalý problém pro zemi vybavenou vícevrstvým protiraketovým obranným systémem, který je všeobecně považován za nejsofistikovanější na světě.
Nejnovější útok s použitím kazetové munice se odehrál v neděli, kdy íránská balistická raketa zasáhla střední Izrael a zranila 15 lidí, uvádí text publikovaný v pondělí.
Podle Izraelských obranných sil přibližně polovina raket vypuštěných z Íránu od eskalace nesla kazetové hlavice.
The Guardian, který zkoumal dopady desítek íránských útoků spolu s prohlášeními izraelských představitelů, identifikoval nejméně 19 balistických raket nesoucích kazetové hlavice, které pronikly izraelským vzdušným prostorem a zasáhly městské oblasti od začátku války s Íránem 28. února. Tyto útoky zabily nejméně devět lidí a desítky zranily, což odráží širší posun v íránské taktice, který zřejmě odhalil zranitelnost izraelské protivzdušné obrany. Od začátku války íránská kazetová munice – které rozptylují desítky bomb ve vzduchu – testovala vysoce pokročilou izraelskou víceúrovňovou protiraketovou obrannou síť, včetně Iron Dome, která je navržena k boji proti hrozbám na různých vzdálenostech, výškách a rychlostech, čímž odhaluje mezery, které samotné sestřelení nedokázalo překonat.
"Sestřelení kazetové munice je zásadně obtížnější než zastavení jednotných raket kvůli několika technickým změnám v profilu zapojení," řekl Tal Inbar, expert na rakety, který konzultuje izraelské obranné společnosti. "Aby byl stíhač účinný, musí zasáhnout trup rakety před rozptýlením."
Kazetové bomby jsou navrženy tak, aby uvolnily desítky menších bomb, nazývaných submunice, na široké ploše. Menší munice nemusí vždy explodovat okamžitě, což představuje budoucí riziko pro civilisty. Když jsou podezření na použití kazetové munice, vojenské týmy koordinují rozsáhlé oblasti v koordinovaných prohlídkách, než se zapojí policejní jednotky pro likvidaci bomb a neutralizují nevybuchlé bomby.
Aby se omezily škody, odborníci na zbraně uvádějí, že kazetová munice musí být zachycena co nejdále od cíle – ideálně mimo atmosféru. Jakmile je submunice uvolněna do vzduchu, zničení se stává, i s nejsofistikovanějšími protiraketovými obrannými systémy, prakticky nemožným.
Kazetová munice je ze své podstaty neselektivní a její použití v obydlených oblastech je zakázáno mezinárodním humanitárním právem. Ačkoliv úmluva o kazetové munici z roku 2008 zakazuje tyto zbraně signatářským státům, Izrael ani Írán nejsou její stranou.
Amnesty International odsoudila použití klastrové munice Íránem v červnu loňského roku – během jeho dvanáctidenní války s Izraelem – jako "flagrantní porušení" mezinárodního práva. Organizace obvinila Izrael z podobných porušení ohledně použití těchto zbraní v Libanonu v roce 2006. Izrael v minulosti přiznal nasazení kazetové munice a tvrdí, že tak činí v souladu s mezinárodním právem, ale označil použití bombiček Íránem proti masovému populačnímu centru za "válečný zločin íránského režimu".
Od začátku března kolují na internetu videa, která ukazují, jak kazetové munice klesá jako desítky jasných bodů, prořezává noční oblohu nad širším Tel Avivem před dopadem. Tyto záběry se svým způsobem pro izraelské civilisty staly určující vizuální zkratkou války s Íránem.
