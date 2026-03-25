Lídři EU vyloučili Maďarsko z tajných jednání
25. 3. 2026
Země EU omezují účast Maďarska na důvěrných jednáních, protože se obávají, že zástupci Budapešti by mohli předat data Rusku.
Tyto obavy se staly hlavním důvodem, proč se lídři často scházejí v malých skupinách místo setkání za účasti všech 27 členů EU, uvedl jeden z evropských vládních představitelů. Podle něj "většina současné evropské diplomacie probíhá nyní v různých menších formátech".
21. března zveřejnil The Washington Post článek, který maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó pravidelně volal svému protějšku Sergeji Lavrovovi během přestávek na jednáních EU. Podle zdroje publikace byla Moskva kvůli těmto výzvám "po mnoho let skutečně u vyjednávacího stolu na každém zasedání EU".
Po zveřejnění článku polský premiér Donald Tusk oznámil dlouhodobé podezření, že vláda Viktora Orbána je přímo spojena s Ruskou federací.
Bývalý litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis řekl Politicu, že už v roce 2024 byl varován, že Maďaři mohou předávat informace Kremlu, a on i jeho kolegové omezili množství informací, které sdíleli za přítomnosti zástupců této země.
Podle Landsbergise i na prahu kriticky důležitého summitu NATO ve Vilniusu v roce 2023 vyslanci podnikli kroky k tomu, aby delegaci z Budapešti vyřadili z účasti na citlivých jednáních. Evropští představitelé komunikovali výhradně oficiálně a později odešli, aby diskutovali o realisticky dosažitelných výsledcích summitu bez Maďarska, dodal.
Evropští představitelé a diplomaté však věří, že před volbami v Maďarsku 12. dubna nebude oficiální odezva EU na skandál související s ruskou vazbou Budapešti.
Zdroj v angličtině: ZDE
