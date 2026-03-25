Haaretz: Teenager v izraelské věznici "zřejmě zemřel hladem"
25. 3. 2026
Soudce: Palestinský nezletilý, který zemřel v izraelském vězení, „pravděpodobně zemřel hlady“, případ však byl uzavřen
Česká televize ZASE‼️‼️‼️‼️‼️— julmus 🍄 (@julmus) March 25, 2026
Popis České televize: Mapa evakuace civilistů v Libanonu.
Přitom ukazuje izraelskou etnickou čistku a anexi.
Neříká se tomu evakuace, říká se tomu odsun. Děje se to násilím, ti lidé utíkají před izraelskou kolonizační armádou.
😡🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬Rozhodnutí izraelského okresního soudu v Hadere, vydané rok po jeho smrti, odhalilo, že sedmnáctiletý Walid Ahmad ze Silwadu „zřejmě vyhladověl“ během pobytu v izraelské správní vazbě. V březnu loňského roku po šesti měsících ve vazbě zkolaboval a zemřel; během této doby trpěl také svrabem a dalšími nemocemi. Soudce uvedl, že tyto okolnosti „nelze a neměly by být utajovány“, ale tvrdí, že nenašel žádnou souvislost mezi jeho zdravotním stavem a smrtí. Nikdo nebyl za jeho smrt potrestán. Více než rok poté Izrael stále zadržuje jeho tělo a nevydává ho rodině.
Judge: Palestinian minor who died in Israeli prison was 'likely starved,' but case closedhttps://t.co/0bZoodmHnY— Haaretz.com (@haaretzcom) March 24, 2026
The Israeli Hadera Magistrate’s Court ruling, issued one year after his death, revealed that 17-year-old Walid Ahmad from Silwad 'apparently starved' while in Israeli administrative detention.— Quds News Network (@QudsNen) March 24, 2026
He collapsed and died in March last year after six months in custody, during which he…
Podle zprávy korespondenta QNN bylo několik Palestinců, včetně dětí, zraněno poté, co izraelské námořní čluny zahájily palbu na stany vysídlených osob podél pobřeží města Khan Younis v pásmu Gazy.
Podle představitele íránského ministerstva školství bylo od začátku války USA a Izraele proti Íránu zabito nejméně 243 studentů a učitelů.
Breaking | Several Palestinians were injured, including children, after Israeli naval boats opened fire toward displaced people's tents along the coast of Khan Younis in the Gaza Strip, QNN correspondent reports. pic.twitter.com/PYdZSb7NH2— Quds News Network (@QudsNen) March 25, 2026
Izrael v Libanonu uplatňuje „scénář genocidy v Gaze“, varují humanitární pracovníci působící přímo na místě na Blízkém východě
At least 243 students and teachers have been killed since the start of the US-Israel war on Iran, an official from Iran’s Education Ministry says.— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 25, 2026
Odhalena největší lež o Západním břehu. Násilí nepáchají ojedinělí osadníci. Jedná se o těžce ozbrojenou milici, kterou plně podporuje a řídí izraelský stát a izraelská armáda (IDF). Uplatňují brutální apartheidový režim založený na teroru a vysídlování.
Israel is deploying the 'Gaza genocide playbook' in Lebanon, aid workers on the ground in the Middle East have warned ⬇️ pic.twitter.com/PJHEz28wB9— The National (@ScotNational) March 24, 2026
Odborníci OSN vyzývají Izrael, aby neprodleně propustil doktora Hussama Abu Safiu, a varují, že tento palestinský lékař z Gazy byl během izraelského zadržení vystaven „těžkému mučení“ a dalšímu špatnému zacházení
The biggest lie about the West Bank exposed. It's not lone settlers committing violence. It's a heavily armed militia completely backed and run by the Israeli state and the IDF. They are operating a brutal apartheid regime of terror and displacement. pic.twitter.com/SgyhnQapVj— Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) March 24, 2026
UN experts call on Israel to immediately release Dr Hussam Abu Safia, warning that the Palestinian physician from Gaza has been subjected to “severe torture” and other abuses in Israeli detention.— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 24, 2026
