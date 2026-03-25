Od začátku tohoto desetiletí nedošlo v Izraeli k žádnému trestnímu stíhání za zabíjení palestinských civilistů na okupovaném Západním břehu
25. 3. 2026
Jak vyplývá z analýzy právních údajů a veřejných záznamů, Izrael od začátku tohoto desetiletí nestíhá své občany za zabíjení palestinských civilistů na okupovaném Západním břehu, čímž vznikla beztrestnost pro kampaň násilí.
Útoky přiměly bývalého premiéra Ehuda Olmerta, aby vyzval k zásahu Mezinárodního trestního soudu (ICC), aby „zachránil Palestince a nás [Izraelce]“ před násilím osadníků podporovaným státem, páchaným za spoluúčasti a někdy i za aktivní účasti policie a armády.
„Rozhodl jsem se nejen nemlčet, ale také upozornit ICC v Haagu, aby mohl přijmout donucovací opatření a vydat zatykače,“ uvedl Olmert.
Bývalí izraelští velitelé bezpečnostních složek požadujíokamžitá opatření k zastavení „téměř každodenních“ útoků na Palestince. Ve veřejném dopise současnému náčelníkovi generálního štábu varují, že neschopnost vypořádat se s „židovským terorismem“ představuje existenční hrozbu.
Tento měsíc izraelští osadníci a policie zabili na okupovaném Západním břehu 10 palestinských civilistů, včetně bratrů ve věku pět a sedm let a jejich rodičů, kteří byli všichni zastřeleni do hlavy, když se rodina vracela z nákupů na ramadán.
„Už nemluvíme o hrstce chuligánů porušujících zákon. Jedná se o organizovanou činnost, do které jsou někdy zapojeni i lidé v uniformách, kteří střílejí na nevinné lidi a pálí majetek a domy civilistů,“ uvádí se v dopise.
Mezi signatáři dopisu jsou dva bývalí šéfové izraelské armády – z nichž jeden působil také jako ministr obrany –, pět šéfů zpravodajských služeb Mossad a Šin Bet a čtyři bývalí policejní komisaři.
Ve svém výzvě k prosazování zákona přisuzovali minulé vojenské úspěchy „morální síle“ izraelských ozbrojených sil a uvedli, že je nezbytná pro budoucí vítězství. „Bez ní nemáme právo na existenci,“ uvedli.
Podle údajů OSN zabili izraelští vojáci a osadníci od roku 2020 na okupovaném Západním břehu nejméně 1 100 palestinských civilistů, z nichž nejméně čtvrtinu tvořily děti. Nikdo nebyl za žádnou z těchto smrtí obviněn.
Poslední smrtelný útok izraelských bezpečnostních sil na okupovaném Západním břehu, který vedl k obžalobě, se odehrál v roce 2019, jak ukazují veřejné záznamy a údaje skupiny na ochranu práv Yesh Din. Poslední zabití izraelským civilistou, které vedlo k obžalobě, se odehrálo v roce 2018. Izraelský soud tento týden rozhodl, že obžalovaný hodil kámen, který zasáhl Aishu Rabi.
Izraelské bezpečnostní síly jsou zodpovědné za většinu Palestinců zabitých na okupovaném Západním břehu, ale násilí ze strany izraelských civilistů se zintenzivnilo po útocích vedených hnutím Hamás 7. října 2023, když Izrael vedl válku v Gaze, kterou komise OSN, organizace na ochranu lidských práv a odborníci na genocidu označují za genocidu.
Vraždy, žhářství, krádeže a další zločiny izraelských osadníků, včetně incidentů zachycených na kameru a údajného sexuálního napadení, zůstaly téměř zcela nepotrestány.
Mezi lety 2020 a 2025 skončilo více než 96 % policejních vyšetřování násilí osadníků na okupovaném Západním břehu bez obžaloby, uvedla organizace Yesh Din. Z 368 případů skončilo pouze osm, tedy 2 % z celkového počtu, úplným nebo částečným odsouzením.
Olmert vyzval k mezinárodnímu stíhání násilných osadníků, kteří jsou „napomáháni, podporováni a inspirováni vládními kruhy“, zatímco vedou kampaň etnických čistek. Pogromy v palestinských vesnicích připomínají ty, „které byly kdysi namířeny proti židům v Evropě“, řekl.
„Pokud izraelské orgány činné v trestním řízení neplní svou povinnost, snad mezinárodní právní orgány učiní to, co je nezbytné, aby zachránily Palestince i nás před zločinnými činy páchanými židovskými teroristy přímo před našimi očima.“
Počet izraelských osadníků na okupovaném Západním břehu se již několik desetiletí neustále zvyšuje, a to i v době, kdy Olmert a bezpečnostní elita, kteří se nyní k násilí vyjadřují, zastávali velitelské nebo politické funkce.
„Palestinci možná tuto izraelskou kritiku uvítají, ale nezapomněli, že mnozí z těchto bývalých úředníků usnadňovali rozšiřování osadnického projektu a s ním i násilí osadníků a armády,“ řekl Amjad Iraqi, vedoucí analytik pro Izrael a Palestinu v organizaci International Crisis Group.
„Takoví izraelští kritici často budí dojem, že násilí osadníků by se dalo zkrotit pouhým svržením (současné) krajně pravicové vlády. To by jistě mělo účinek, ale nebere to v úvahu, že osady jsou projektem státu, který byl formován a veden napříč politickým spektrem.“
Mnoho Izraelců se také snaží rozlišovat mezi útoky osadníků a použitím síly izraelskou policií a armádou. Olmert vyzval k zásahu ICC pouze v případě násilí páchaného civilisty, ačkoli uvedl, že existuje „příliš mnoho“ incidentů, při nichž Izraelci v uniformách zabili palestinské civilisty.
V letech 2020 až 2024, což je poslední rok, za který jsou k dispozici údaje, čelily izraelské bezpečnostní síly obviněním z ublížení Palestincům méně často než osadníci.
Palestinci v tomto období podali 1 746 stížností na újmu způsobenou izraelskými vojáky na okupovaném Západním břehu, včetně více než 600 stížností na zabití, uvedla organizace Yesh Din. Méně než 1 % z nich skončilo obžalobou.
„Izraelské systémy vymáhání práva, jak civilní, tak vojenské, fungují méně jako mechanismy spravedlnosti a více jako štíty pro pachatele,“ uvedl ředitel Yesh Din Ziv Stahl. „Opakovaně vedou k zastaveným vyšetřováním a uzavřeným případům, čímž fakticky upřednostňují beztrestnost před právním státem.“
Po léta považovaly izraelské právní kruhy případy, které se dostaly k soudu, za klíčovou obranu Izraele před mezinárodními tribunály. Pokud silný vnitrostátní právní systém trestné činy stíhá, je méně pravděpodobné, že budou mít mezinárodní soudy jurisdikci.
„Systém je naprogramován tak, aby vytvářel beztrestnost, nikoli odpovědnost,“ řekl Michael Sfard, izraelský právník zabývající se lidskými právy. „Je však dost chytrý na to, aby umožňoval i velmi vzácné případy odpovědnosti, které bylo možné uvádět jako příklady fungování vymáhání práva.“
V posledních letech však soudci a státní zástupci čelili intenzivnímu tlaku kvůli falešným obviněním, že tyto případy jsou součástí systému zmanipulovaného proti izraelským obžalovaným, a stíhání násilí proti Palestincům se z velké části zastavilo.
„Je to [pro izraelský soudní systém] příliš nákladné,“ řekl Sfard. „Na mezinárodní úrovni za beztrestnost neplatíme žádnou cenu. A oni platí cenu na domácí půdě za tuto inscenaci odpovědnosti, která je stejně lží.“
„Konečná právní a morální odpovědnost za zastavení této teroristické kampaně leží na izraelské vládě. Ta tak však nečiní,“ uvádí dopis, o kterém mezinárodní tisk dosud neinformoval.
Podepsalo jej více než 20 významných právních osobností, včetně Dana Meridora a Meira Sheetrita, kteří oba zastávali funkci ministra spravedlnosti za stranu Likud.
„Kdokoli, kdo k těmto [útokům osadníků] přispívá, ať už činem nebo opomenutím, nese odpovědnost, včetně vojáků a zejména velitelů v aktivní službě i záloze. Rozkazy k provedení nebo povolení těchto útoků jsou jednoznačně nezákonné.“
Izraelský náčelník generálního štábu Eyal Zamir minulý týden rovněž požadoval přijetí opatření proti násilí osadníků a vyzval „všechny orgány v zemi, aby proti tomuto jevu zasáhly a zastavily jej, než bude příliš pozdě“. Izraelská armáda má nad okupovaným územím svrchovanost.
Kromě okupovaného Západního břehu došlo od roku 2020 ke dvěma obviněním izraelských bezpečnostních sil ze zabití palestinských civilistů.
Izraelský pohraniční policista, který v roce 2021 zastřelil autistického muže ve východním Jeruzalémě, byl o dva roky později zproštěn obvinění z „nedbalostního zabití“. V roce 2023 byl obviněn poručík v souvislosti se smrtí farmáře Hasana Samiho Al-Borna v roce 2021, který byl zabit palbou izraelského tanku v Gaze. Dosud nebyl postaven před soud.
