Izraelská armáda mučila ročního chlapečka

23. 3. 2026

čas čtení < 1 minuta


Ročního chlapečka mučila IDF, píše Monika Le Fay, a tato informace je běžně přístupná v mezinárodních médiích.

Pálila ho cigaretami a zatloukla mu do nožičky kovový hřeb. Protože chtěla donutit jeho otce, aby se “přiznal”.

Toto je IDF, která vraždí a upaluje lidi zaživa na Západním břehu.

S podporou naší vlády současné i minulé, Milionu chvilek i Hradu. Ani Moravce to nezajímalo. Jednou se budou lidi ptát, jak je možné, že k tomu došlo. Úplně stejně jako když jezdily transporty do plynu a většina dělala, že o tom neví, nebo ještě i aktivně pomáhala.

1
Vytisknout
866

Diskuse

Obsah vydání | 23. 3. 2026