Jak Spojené státy oslavují vítězství nad Íránem
22. 3. 2026 / Boris Cvek
Kongres v USA je mezitím žádán, aby uvolnil obrovské peníze na oslavy. Prezident Trump bude slavit ovšem i přímo v Íránu. Chystá se zlikvidovat íránské elektrárny, aby ho tamní lidé milovali opravdu z celého srdce. Budou vzývat východy slunce a modifikují zoroastrismus v boj Trumpa-Slunce se Zlem-Temnotou. Vychází nám Trump! Vrcholem slavností ovšem má být pečlivě připravovaný dárek kdesi hluboko v íránských horách.
Jedná se o asi půl tuny uranu zabaleného pečlivě do vánočního balicího papíru. Má to být velké překvapení: barvy mašlí, vzorů na papíře atd. Všichni se těšíme jako malé děti na to, jak to pro nás maminka, pardon Írán, zabalil. Stačí si tam pro jen dojít a pak spustit ohňostroj.
Trump jistě následně pronese na Riviéře, kterou z Blízkého východu udělá Netanjahu, nejdůležitější projev v dějinách lidstva. A rozbalí balíčky a pomazlí se s uranem a vyhlásí nový zlatý věk, protože ten, který vyhlásil navěky před pár dny, nebyl ještě tak dokonale zlatý a věčný.
Diskuse