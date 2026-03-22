Jak Spojené státy oslavují vítězství nad Íránem

22. 3. 2026 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta
30750
Především povolávají domů některé diplomaty ze zemí kolem Perského zálivu, aby se mohli účastnit oslav. Jedna z těchto zemí, Saúdská Arábie, oznámila, že pokud bude vítězství pokračovat ještě do konce dubna, cena ropy dosáhne 180 dolarů za barel. Írán chtěl hodnotu 200, takže ještě by to chtělo květen a červen.


Kongres v USA je mezitím žádán, aby uvolnil obrovské peníze na oslavy. Prezident Trump bude slavit ovšem i přímo v Íránu. Chystá se zlikvidovat íránské elektrárny, aby ho tamní lidé milovali opravdu z celého srdce. Budou vzývat východy slunce a modifikují zoroastrismus v boj Trumpa-Slunce se Zlem-Temnotou. Vychází nám Trump! Vrcholem slavností ovšem má být pečlivě připravovaný dárek kdesi hluboko v íránských horách.

Jedná se o asi půl tuny uranu zabaleného pečlivě do vánočního balicího papíru. Má to být velké překvapení: barvy mašlí, vzorů na papíře atd. Všichni se těšíme jako malé děti na to, jak to pro nás maminka, pardon Írán, zabalil. Stačí si tam pro jen dojít a pak spustit ohňostroj.

Trump jistě následně pronese na Riviéře, kterou z Blízkého východu udělá Netanjahu, nejdůležitější projev v dějinách lidstva. A rozbalí balíčky a pomazlí se s uranem a vyhlásí nový zlatý věk, protože ten, který vyhlásil navěky před pár dny, nebyl ještě tak dokonale zlatý a věčný.  

4
Vytisknout
674

Diskuse

Obsah vydání | 20. 3. 2026