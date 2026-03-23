Morálka civilního obranného personálu za Trumpa prudce klesla, ukazuje průzkum
23. 3. 2026
Podle průzkumu zveřejněného ve čtvrtek hlásí civilní pracovní síla ministerstva obrany prudký pokles spokojenosti s prací po roce škrtů a zmrazení náboru, které zanechalo mnoho kanceláří v neúplné sestavě a zaměstnance v obavách z dalšího snižování počtů.
Průzkum provedený neziskovou, nestranickou organizací Partnership for Public Service ukazuje, že civilní pracovníci v námořnictvu a námořní pěchotě zaznamenali největší pokles spokojenosti, z 68,1 ze 100 v roce 2024 na 36,4 v roce 2025. Skóre pracovníků letectva kleslo z 67 na 38,5; armády, od 70.3 do 48.1; a kancelář ministra obrany, Společný štáb a další organizace čtvrtého stavu, od 63,6 do 40,6.
Pouze 9,1 % zaměstnanců armády souhlasilo, že "politický tým ministra války Petea Hegsetha generuje vysokou míru motivace na pracovním trhu," uvádí průzkum, a byli nejspokojenější ze všech velkých agentur v průzkumu.
Vojenská oddělení v pátek nereagovala na žádost Defense One o komentář.
Na otázku, zda zástupci znají výsledky průzkumu a mají nějaké iniciativy k řešení nízké morálky, obvinil mluvčí Pentagonu Jacob Bliss Defense One z "výběru" částí průzkumu a obvinil Partnerství pro veřejné služby z protitrumpovského přístupu.
Bliss neodpověděl na následnou žádost, která by popsala, které části průzkumu by poskytly podrobnější pochopení výsledků.
Partnerství pro veřejné služby provedlo průzkum poprvé samostatně letos. Historicky založili svou zprávu "Nejlepší místa pro práci ve federální vládě" na datech z každoročního průzkumu pohledů federálních zaměstnanců, který je Úřad pro personální správu zákonně povinen provádět.
Ale loni vedení OPM oznámilo, že průzkum neprovedou, protože potřebují změnit otázky, aby vyhovovaly novým politikám Trumpovy administrativy proti diverzitě.
"Tato pracovní síla byla zásadně traumatizována způsobem, který toto vedení na začátku zamýšlelo," řekl Max Stier, generální ředitel Partnership for Public Service, pro Government Executive. "To není dobré pro nikoho. Je to špatné pro pracovní sílu, je to zásadně špatné pro americký lid a povede to k tomu, že budeme jako společnost méně v bezpečí, zdraví a prosperující. To, co chceme a potřebujeme od vlády není to, co dostaneme."
Průzkum mezi přibližně 11 000 federálními zaměstnanci přinesl výsledky odpovídající osobním příběhům civilistů z obrany o nízké morálce, poklesu produktivity a obavách z nedobrovolných propouštění, které visely nad civilní pracovní silou už rok.
Přibližně 14 % z dříve 795 000 civilních pracovníků ministerstva obrany odešlo v roce 2025, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně, přičemž asi 30 000 bylo přijato na pozice osvobozené od probíhajícího zmrazení náboru.
Stier zdůraznil, že data z průzkumu pocházejí od těch, kteří zůstali po většině škrtů během fiskálního roku 2025, nikoli od potenciálně nespokojených zaměstnanců, kteří odešli dobrovolně nebo byli propuštěni kvůli pochybným výkonům.
"Pravda je, že víme z fokusních skupin a dalších aktivit, které jsme dělali, že to odpovídá všem anekdotickým informacím, které jsme získali," řekl. "Mluvili jsme s tisíci zaměstnanců prostřednictvím různých programů a zpráva byla konzistentní, že se bojí, že je s nimi špatně zacházeno a všechna fakta na místě naznačují, že byli traumatizováni."
