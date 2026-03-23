Útok na zdravotnické středisko v Súdánu si podle WHO vyžádal nejméně 64 obětí
23. 3. 2026
Útok na nemocnici v Súdánu si podle Světové zdravotnické organizace v sobotu vyžádal 64 obětí a dalších 89 zranil, přičemž mezi mrtvými bylo 13 dětí.
Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že páteční útok zasáhl výukovou nemocnici Ed-Dajen v hlavním městě státu Východní Darfúr, a dodal, že "bylo prolito dost krve" a je čas zastavit téměř tříletý konflikt, který sužuje Súdán.
Nemocnice "byla zasažena, přičemž zahynulo nejméně 64 lidí, včetně 13 dětí, dvou sester, jednoho lékaře a několika pacientů", oznámil na X.
Súdánská lidskoprávní organizace Emergency Lawyers oznámila, že nemocnice byla zasažena útokem dronu.
Paramilitární Síly rychlé podpory ovládají rozsáhlý region Darfúru v západním Súdánu, zatímco súdánská armáda ovládá východ, střed a sever.
Tedros uvedl, že mezi zraněnými při pátečním útoku, který poškodil dětské, porodnické a urgentní oddělení nemocnice, bylo osm zdravotníků.
Nemocnice je nyní nefunkční "kvůli rozsáhlým škodám", uvedl, což vedlo k "kritickému narušení základních lékařských služeb".
Tedros uvedl, že WHO podporuje místní zdravotnické partnery, aby pomohli zaplnit naléhavé mezery rozšiřováním kapacit v dalších zdravotnických zařízeních, včetně rozšiřování kapacit pro léčbu zraněných a nasazením zásob traumatické péče a základních léků.
'Zničující lidské oběti'
ED-Dajen ovládaný RSF je pravidelně napadán súdánskou armádou, která se snaží zatlačit polovojenské jednotky zpět k jejich baštám v Dárfúru a pryč od centrálního koridoru Súdánu.
Poslední nálet na městském trhu začátkem tohoto měsíce zapálil ropné barely, které hořely celé hodiny.
V prohlášení zveřejněném oficiální tiskovou agenturou SUNA uvedly Súdánské ozbrojené síly, že "dodržují mezinárodní normy a zákony".
Armáda dodala, že "útoky na služební a zdravotnická zařízení jsou trvalou praxí a každodenní činností této teroristické milice", odkazujíc na Síly rychlé podpory.
Systém sledování útoků na zdravotní péči WHO (SSA) takové útoky počítá a ověřuje, ale nepřisuzuje vinu, protože není vyšetřovací agenturou.
Humanitární úřad OSN v Súdánu uvedl, že je "zděšen útokem".
Nemocnice jsou pravidelným terčem po celou válku, která vypukla v dubnu 2023.
V důsledku páteční tragédie nyní celkový počet obětí útoků na zdravotní péči v konfliktu přesáhl 2 000.
Podle webu WHO SSA bylo zabito již 2 036 lidí při 213 takových útocích.
"Kromě zničujících lidských obětí mají útoky na zdravotní péči okamžité i dlouhodobé důsledky pro komunity, které už zoufale potřebují jak akutní, tak rutinní lékařskou péči," řekl Tedros.
"Zdravotní péče by nikdy neměla být terčem. Mír je nejlepší lék," řekl.
Údaje SSA ukazují, že útoky na zdravotní péči v Súdánu jsou rok od roku více smrtící.
V roce 2023 si 64 útoků vyžádalo 38 úmrtí a následující rok 72 útoků vedlo k 200 úmrtím.
V roce 2025 způsobilo 65 útoků 1 620 úmrtí – což je 82 % hlášených úmrtí při útocích na zdravotní péči po celém světě.
'Dost utrpení'
SSA WHO uvedla, že páteční útok zahrnoval "násilí s těžkými zbraněmi" a zasáhl nejen nemocnici, personál a pacienty, ale také zásoby a sklady.
Téměř každodenní útoky drony jsou nyní charakteristickým znakem brutální války v Súdánu, kdy zabíjejí desítky lidí najednou, převážně v jižním Kordofánu.
Šéf OSN pro lidská práva Volker Turk tento měsíc uvedl, že je "zděšen" poté, co bylo během osmi dnů hlášeno více než 200 civilistů zabitých útoky dronů.
"Strany konfliktu v Súdánu nadále používají stále výkonnější drony k nasazení výbušných zbraní s rozsáhlými dopady v obydlených oblastech," řekl.
Po celé zemi si válka vyžádala desítky tisíc obětí a vyhnala více než 11 milionů lidí z jejich domovů.
To podnítilo to, co OSN popisuje jako největší světovou krizi vysídlení a hladu, kdy více než 33 milionů lidí potřebuje humanitární pomoc.
"Bylo prolito dost krve. Už bylo způsobeno dost utrpení," řekl Tedros.
"Nastal čas deeskalovat konflikt v Súdánu a zajistit ochranu civilistů, zdravotnických pracovníků a humanitárních osob."
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse