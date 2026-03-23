Slovinsko zavedlo opatření k úspoře motorových paliv
23. 3. 2026
Vláda se 19. března rozhodla uvolnit až 30 milionů litrů nafty z nouzových rezerv, aby zajistila spolehlivé dodávky navzdory zprávám o nedostatku nafty na některých čerpacích stanicích.
Toto palivo je určeno pouze pro prodej na slovinském trhu a jeho vývoz je zakázán.
Oprávněnými příjemci ropných produktů jsou uživatelé veřejných služeb, kteří zaplatili kompenzaci za vytvoření povinných rezerv, až do množství odpovídajícího poměrnému podílu, který za rok zaplatili.
Patří sem maloobchodníci s palivy Petrol, Mol, Logo Energija, F. Leitner, Münzer Bioindustrie, Kuwait Petroleum a MI Oskrba.
Slovinské strategické zásoby obsahují přibližně 700 milionů litrů ropných produktů, což stačí na pokrytí přibližně 103 dnů průměrné národní spotřeby.
Regulace cen paliva mimo dálnice zůstává v platnosti
Rozhodnutí přišlo jen pár hodin poté, co vláda rozhodla zrušit regulaci cen paliva na dálničních čerpacích stanicích od 20. března, což je další krok zaměřený na zmírnění situace. Pomáhá omezit silnou poptávku po veřejné dopravě a umožňuje distributorům upřednostnit dodávky stanicím mimo dálniční síť, včetně odlehlejších oblastí.
Regulace cen paliv podél dálnic byla zavedena v červnu loňského roku a jakmile byla zrušena, ceny tam vzrostly.
Největší prodejce paliv v zemi, Petrol, je zvýšil o čtyři centy, čímž se cena běžného benzínu zvedla na 1,506 € za litr a cena nafty na 1,568 € za litr.
MOL Slovinsko zvolilo výrazně vyšší zvýšení. Na dálničních a dálničních stanicích nyní litr běžného benzínu stojí 1,749 €, což je o 28 centů více, a litr nafty 1,889 €, což je o 36 centů více.
Cenové stropy na paliva prodávaná mimo síť dálnic zůstávají v platnosti, ale očekává se, že ceny tam vzrostou, jakmile příští týden proběhne dvoutýdenní úprava cen. V současnosti je cena běžného benzínu na čerpacích stanicích mimo dálnici 1,466 € za litr a litr nafty stojí zákazníky 1,528 €.
To je nevyhnutelné, i přes vládní plány co nejvíce snížit spotřební daň, aby zmírnila dopad prudkého růstu globálních cen ropy. Vláda tímto způsobem zasáhla už asi před dvěma týdny.
Lídr trhu Petrol, který dlouhodobě kritizuje cenové stropy, zůstává nespokojen se stávajícím systémem a tvrdí, že liberalizace cen podél dálnic přinese jen krátkodobou úlevu.
Světový energetický šok a "benzínová turistika"
Válka v Íránu vystřelila ceny ropy a plynu do nebes a situace na trhu se v posledních dnech rychle mění. V důsledku toho někteří distributoři paliv ve Slovinsku čelili velkým obtížím při získávání ropných produktů na trhu a tím i s dostupností zásob.
Maloobchodníci v ropě v současnosti také čelí nárůstu prodeje ropných produktů, včetně objemů několikanásobných oproti průměru maloobchodní sítě, zejména na čerpacích stanicích na hranicích, dálnicích a v nákladní dopravě.
Nárůst poptávky byl způsoben hromaděním zásob zemědělci a dopravními firmami, ale také výsledkem nižších cen paliv než v sousedních zemích Slovinska. Objevily se návrhy, že vláda by mohla omezit množství paliva, které mohou cizinci nakupovat v pohraničních oblastech Slovinska, ale toto opatření bylo podle práva EU odmítnuto jako nepřípustné.
Přesto některé země mají omezení ohledně množství paliva, které lidé mohou dovážet, a slovinský daňový úřad požádal sousední země, aby sledovaly své občany vracející se ze Slovinska. Mezitím druhý a třetí největší prodejce paliva, MOL a Shell, zavedli limity na to, kolik benzínu mohou lidé natankovat najednou.
Nejnovější opatření země mohou stačit k odrazení od "benzínové turistiky" a řešení problémů s dodávkami a logistikou, alespoň prozatím. Jelikož však Slovinsko závisí na dovozu ropných produktů, současná situace jej staví do nejisté pozice.
Pokud jde o dodávky zemního plynu, situace se zdá být lepší, protože země v posledních třech letech diverzifikovala zásobovací trasy ve snaze snížit závislost na ruské energii. Kromě společného evropského trhu byly zajištěny zásoby z Alžírska a Ázerbájdžánu.
