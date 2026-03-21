Už prosím tu naši veřejnoprávnost zrušte
21. 3. 2026
čas čtení
2 minuty
Píše Zdeněk Jehlička:
Už prosím tu naši veřejnoprávnost zrušte.
Různé
ty odvolávky na to, jak je televize špatná, ale rozhlas dobrý, a jak je
veřejnoprávnost plastická a vícehlasá, někde možná zakulhá, ale jinak
je potřebná, jsou jen výmluvou konzervující neudržitelné.
Takže tady máme ten kvalitní artový Český rozhlas Vltava
a recenzi na film Hind Radžab o úmyslném zabití šestileté palestinské
dívenky rozstřílené jen z pár metrů z izraelského tanku během genocidy
Gazy, kdy se malá Hind několik hodin zaklíněná mezi mrtvými příbuznými
snažila přes mobil dovolat pomocí, načež byla sanitka, které bylo těch
několik hodin bráněno v příjezdu, izraelskou armádou rozstřílená a její
personál zabit.
Film s autentickými hlasy dosvědčující krutost tohoto válečného zločinu, který se navíc udal během izraelskou armádou nařízené evakuace sbírá zasloužilé ocenění po světě. Naše veřejnoprávnost se však nedá zmást a neochvějně stojí na stráží Izraele i na Vltavě, kteryžto název nesla v minulosti i jedna kolaborantská vysílací stanice.
Takže se sice nedozvíme nic o pachatelich, protože "incident se prostě udál" a to někdy "během toho složitého izraelsko-palestinskeho konfliktu", kdy je "válka a všechno v ní nějak víc trvá" a který je navíc ve filmu "nedostatečně kontextualizován" (sic!), je jednostranný, protože - přes všechnu tu dennodenní izraelskou propagandu - neslyšíme "hlas druhé strany", a nevidíme ty "pozabíjené izraelské děti" (pozn. red.: žádné izraelské děti zabíjeny nebyly) , takže má autorka recenze s jeho obsahem "fakt problém"..ale zato nám stihne paní Aronová od rozhlasu sdělit, že snimek je "na hraně citového vydírání", protože hlas malé Hind je tam nějak "zacyklen". A že jde o "odpovědnost"...možná i o odpovědnost malé Hind, která tam těm klukům izraelským neměla v té genocidě tak zaclánět..
Na to opravdu odmítám přispívat jakýmikoliv poplatky, to raději na jiná kritická média, která jsou dnes lehce dostupná na sítích, nebo to daleko raději pošlu do Gazy.
514
Diskuse