21. 3. 2026

čas čtení 2 minuty
Píše Zdeněk Jehlička:

Už prosím tu naši veřejnoprávnost zrušte.

Různé ty odvolávky na to, jak je televize špatná, ale rozhlas dobrý, a jak je veřejnoprávnost plastická a vícehlasá, někde možná zakulhá, ale jinak je potřebná, jsou jen výmluvou konzervující neudržitelné.

Takže tady máme ten kvalitní artový Český rozhlas Vltava a recenzi na film Hind Radžab o úmyslném zabití šestileté palestinské dívenky rozstřílené jen z pár metrů z izraelského tanku během genocidy Gazy, kdy se malá Hind několik hodin zaklíněná mezi mrtvými příbuznými snažila přes mobil dovolat pomocí, načež byla sanitka, které bylo těch několik hodin bráněno v příjezdu, izraelskou armádou rozstřílená a její personál zabit.



 

Film s autentickými hlasy dosvědčující krutost tohoto válečného zločinu, který se navíc udal během izraelskou armádou nařízené evakuace sbírá zasloužilé ocenění po světě. Naše veřejnoprávnost se však nedá zmást a neochvějně stojí na stráží Izraele i na Vltavě, kteryžto název nesla v minulosti i jedna kolaborantská vysílací stanice.

Takže se sice nedozvíme nic o pachatelich, protože "incident se prostě udál" a to někdy "během toho složitého izraelsko-palestinskeho konfliktu", kdy je "válka a všechno v ní nějak víc trvá" a který je navíc ve filmu "nedostatečně kontextualizován" (sic!), je jednostranný, protože - přes všechnu tu dennodenní izraelskou propagandu - neslyšíme "hlas druhé strany", a nevidíme ty "pozabíjené izraelské děti" (pozn. red.: žádné izraelské děti zabíjeny nebyly) , takže má autorka recenze s jeho obsahem "fakt problém"..ale zato nám stihne paní Aronová od rozhlasu sdělit, že snimek je "na hraně citového vydírání", protože hlas malé Hind je tam nějak "zacyklen". A že jde o "odpovědnost"...možná i o odpovědnost malé Hind, která tam těm klukům izraelským neměla v té genocidě tak zaclánět..

Na to opravdu odmítám přispívat jakýmikoliv poplatky, to raději na jiná kritická média, která jsou dnes lehce dostupná na sítích, nebo to daleko raději pošlu do Gazy.

2
Vytisknout
514

Diskuse

Obsah vydání | 20. 3. 2026