Izrael podle zdravotníků záměrně útočí na zdravotnická zařízení v jižním Libanonu
21. 3. 2026
Zdravotníci a úředníci svědčí, že v rámci izraelského bombardování, jehož cílem je učinit jih neobyvatelným, dochází k systematickému využívání takzvaných „double-tap“ (dvojitých) útoků
Od začátku války 2. března Izrael podle libanonského ministerstva zdravotnictví zasáhl nejméně 128 zdravotnických zařízení a sanitek v jižním Libanonu, přičemž zabil 40 zdravotnických pracovníků a 107 jich zranil. Válka začala, když Hizballáh vystřelil rakety na Izrael, což vyvolalo izraelskou vojenskou kampaň.
K většině útoků na zdravotníky došlo, když seděli v sanitkách nebo v centrech první pomoci, z nichž několik bylo v jižním Libanonu zničeno. Izrael také provedl nejméně pět dvojitých úderů, což je taktika, při které po počátečním úderu následuje pauza, která umožňuje zdravotníkům dorazit na místo, než je oblast bombardována podruhé.
Zdravotníci a nemocnice jsou chráněni mezinárodním právem a jejich záměrné napadání by mohlo představovat válečný zločin. Organizace Amnesty International ve čtvrtek uvedla, že bez ohledu na politickou příslušnost jsou zdravotníci považováni za civilisty a jejich napadání je protiprávní.
The Guardian provedl rozhovory s devíti zdravotníky, včetně očitých svědků izraelských útoků na tři různá zdravotnická zařízení, navštívil tři zničená zdravotnická centra v provinciích Nabatieh a Tyre a prohlédl si dvě poškozené sanitky. Na žádném z těchto míst nebyly nalezeny důkazy o vojenském využití.
Izraelská armáda minulý týden obvinila Hizballáh z využívání sanitek k vojenským účelům a uvedla, že pokud v této praxi bude pokračovat, bude „jednat v souladu s mezinárodním právem“. Izraelská armáda vznesla stejné obvinění již v roce 2024; k podpoře svých tvrzení však nepředložila žádné důkazy. Libanonské ministerstvo zdravotnictví toto obvinění odsoudilo a označilo jej za pokus o ospravedlnění válečných zločinů.
Izraelská armáda nereagovala na žádost o komentář ke konkrétním útokům na zdravotnická centra, ani k obviněním, že úmyslně útočila na zdravotníky nebo používala takzvané „double-tap“ údery.
Drtivá většina útoků byla namířena proti Islámské zdravotní asociaci (IHA), zdravotnické službě přidružené k Hizballáhu, která spolupracuje s libanonským ministerstvem zdravotnictví. Izraelské údery zasáhly také státní civilní obranu, zdravotnickou službu Islámské skautské asociace hnutí Amal, místní charitativní zdravotnickou organizaci a Libanonský Červený kříž.
Podle zdravotnických pracovníků v regionu byly útoky navrženy tak, aby učinily život v jižním Libanonu „neobyvatelným“, a měly by být vnímány jako nedílná součást dalších izraelských útoků na civilní infrastrukturu. Během poslední války mezi Hizballáhem a Izraelem v roce 2024 bylo v Libanonu Izraelem zabito téměř 230 zdravotnických pracovníků.
„Izraelský nepřítel se snaží co nejvíce znemožnit život v našem regionu a donutit lidi k útěku. Naší rolí je lidem pomáhat, stát při nich a poskytovat služby, aby mohli zůstat na své zemi,“ řekl Abdullah Nour el-Din, vedoucí pohotovostních zásahů IHA jižně od řeky Litani, zatímco stál před tuctem zničených sanitek.
Vyprávěl, jak se mnoho vysídlených lidí, neschopných najít ubytování ve městech dále na severu, vrátilo do svých domovů – a to navzdory tomu, že se nacházeli v oblasti, jejíž evakuaci nařídila izraelská armáda. Krátce po návratu domů zasáhly jejich domy bomby.
Když se záchranáři vydali zachraňovat zraněné, byli také zasaženi.
Nour el-Din řekl: „Viděli jsme něco, co vypadalo jako dvojité údery – nejprve úder, pak čekání na záchranáře a poté další úder. V Seddiqinu hasili požár a byli znovu zasaženi. V Nabatiehu zachraňovali civilisty, když byli napadeni.“
Zdravotníci také uvedli, že si všimli vzorce izraelských útoků zaměřených na zdravotnická zařízení a sanitky, když se záchranáři shromáždili, aby po západu slunce přerušili ramadánový půst.
Izraelský letecký útok zasáhl 8. března pohotovostní centrum IHA v jižním městě Zifta, zcela ho zničil, zabil dva zaměstnance a jednoho ochromil. Hussein Moshawrab, nový vedoucí centra, vzpomínal, jak krátce před útokem telefonoval přes FaceTime se zaměstnanci a diskutovali o tom, co budou mít k večeři.
„Zavolal jsem jim přes video při iftaru, protože se nemůžeme všichni sejít kvůli nebezpečí útoku. Příště jsem je viděl, když leželi pod troskami,“ řekl Moshawrab a vzpomínal, jak spěchal na místo. Dvoupodlažní centrum je nyní zcela zřícené, část střechy, kde zaměstnanci jedli, leží na zemi. V budově sídlila také městská policejní stanice.
Záchranáři uvedli, že vzhledem k tomu, že se mohou stát terčem izraelských útoků, začali přijímat opatření, aby v případě, že budou zabiti, nezemřeli spolu s nimi i ostatní.
Počet členů v každém zdravotnickém týmu byl snížen ze tří na dva. Záchranáři nesmějí během pracovní doby navštěvovat rodinu ani přátele a musí se držet v odstupu od ostatních. Spí v sanitkách zaparkovaných daleko od sebe, aby je jeden úder nezabil všechny.
„Snažíme se nechovat neobvykle, nedělat nic mimořádného a zůstat co nejviditelnější pro dron nad námi, aby bylo jasné, že jste zdravotník a neexistuje žádná výmluva pro to, aby na nás zaútočili,“ řekl Ali Nasr al-Din, jehož oči byly zarudlé z nedostatku spánku. Strávil noc vytahováním svých kolegů z trosek poté, co Izrael zasáhl centrum civilní obrany, které vede.
„Můžete přijmout tolik opatření, kolik chcete, ale pokud se nakonec druhé straně na etice nezáleží, nebude to mít žádný význam,“ řekl. „Začnete si klást otázku: co když nás zařadili mezi cíle, co když na nás zaútočí? Ale na to nemůžete myslet.“
Zdravotnická zařízení jsou terčem útoků, zatímco nemocnice v jižním Libanonu čelí přílivu zraněných. Během 17 dnů bojů bylo izraelskými údery zabito více než 1 000 lidí a 2 584 jich bylo zraněno, uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví.
Ali Tfyali, 26letý absolvent filmové školy, stál před operačním sálem a třásl se při každém dunění leteckého úderu venku. Jeho bratr a sestra byli zabiti při úderu na jejich dům o 90 minut dříve, zatímco on se zastavil u sousedů, aby nakrmil jejich hospodářská zvířata.
„Tentokrát je to těžší. Bombardování se zdá být brutálnější. Přivážejí k nám méně zraněných a více mrtvých,“ řekl Dr. Hassan Wazni, ředitel státní nemocnice v Nabatiehu. O den dříve byli dva z jeho zaměstnanců zraněni, když letecký útok zasáhl okolí nemocnice a zasypal je střepy.
Tlak na záchranáře je obrovský. Jeden záchranář, Nidal Jafal, natáčel video, když spěchal k místu náletu. Když dorazil k zřícenému domu, začal křičet. „Moje matka a otec jsou mrtví!“ vykřikl, když si uvědomil, že byl zasažen dům jeho rodičů.
