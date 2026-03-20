Šovinismus: "Českou instituci musí vést Češka, a ještě nejlépe Čech"!!
20. 3. 2026
K moci se v ČR dostali absolutní omezenci...
Nechci se moc pouštět do otázky, zda odvolání ředitelky Národní galerie Alicje Knast je nebo není oprávněné, nesledoval jsem dění okolo NG dost soustavně, můj dlouhodobý dojem z té instituce je, že je v různých ohledech problematická, v některých nepříliš "uživatelsky" přátelská, ale vlastně nevím, čí je to vina - státu, vedení, tamní "štábní" kultury...
Oprávněné jsou výhrady k tomu, jak k odvolání došlo, tedy skoro potajmu, s oficiálním sdělením s křížkem po funuse, jako by se odvolával ředitel venkovského fotbalového mančaftu (a to je nejspíš blbý příměr, protože to by se dělo s větším humbukem).
A samozřejmě: zapadá to do vzorce odvolávání ředitelů státních institucí (jako jsou národní parky) ze strany motoristických ministrů, kde navíc většinou o kompetenci a kvalitě dotyčných osobností ve věcně orientované veřejnosti většinu nebylo sporu.
Důležitý je samozřejmě kontext výpadů ministra Klempíře proti živé kultuře, ať už šlo o krácení rozpočtu na literární časopisy a festivaly, útoky na nezávislá divadla nebo lehce halucinační výroky o tom, jaké by se u nás měly točit dokumenty.
Zneklidňujícím způsobem může odvolání Knast působit také s ohledem na to, že už při jejím jmenování se ozývala nacionalistická kritika (českou instituci má vést Češka, a ještě lépe: Čech), a Oto Klempíř jako jeden z prvních PR milníků své ministerské dráhy zvolil selfíčko se slovenskou ministryní kultury Martinou Šimkovičovou. Na Slovensku mimochodem tento týden došlo škrtnutím pera k zrušení financování již probíhajících projektů, což lze dílem s hořkostí a dílem cynicky označit nechvalně proslulým slovním spojením za "atentát na kulturu".
Nevím, jestli Klempířovi přinese odvolání Knast "alespoň u části kulturní obce body navíc" jak si myslí Jan H. Vitvar z Respektu - ani nevím, jaká část by to měla být. Všichni budeme ovšem nepochybně napjatě očekávat, kdo nastoupí na její místo.
