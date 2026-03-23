Globální poptávka po mědi převyšuje nabídku. Ohrožuje to elektrifikaci a průmyslový růst
23. 3. 2026
I když jsou ceny mědi na historicky vysokých úrovních, finanční riziko spojené s těžbou znamená, že ceny budou muset výrazně vzrůst, než těžební společnosti začnou dosahovat zisku při řešení nedostatku zásob.
To jsou klíčová zjištění z naší analýzy globálního trhu s mědí z března 2026.
Měď je nezbytný materiál používaný k výrobě a distribuci elektrické energie; kabely, vodiče, vinutí motorů, transformátory a chladicí zařízení v datových centrech; a pokročilé výrobě spotřebního a obranného zboží.
Je tak důležitá, že v roce 2025 označil Americký geologický průzkum měď jako minerál za "zásadní pro americkou ekonomiku a národní bezpečnost".
Měď je v zemi hojná, ale netěží se jí dost, aby byla pokryta poptávka. Je to proto, že investoři chtějí vyšší a spolehlivější výnosy, než jaké měděné doly v současnosti nabízejí, a odvětví čelí složitým procesům získávání povolení a nemůže najít dostatek pracovníků. Naše analýza zjistila, že pro další vývoj nových technologií a pro růst globální ekonomiky musejí být ceny ještě vyšší.
Jen málo možností kromě těžby
Ve Spojených státech zvýšené úsilí o výstavbu datových center pro systémy umělé inteligence vytvořilo obrovskou poptávku po mědi. Výrobci automobilů potřebují část mědi pro spalovací vozidla a čtyřikrát až pětkrát více pro baterie a další součásti elektrických vozidel. Kromě toho jak globální teploty rostou, roste i poptávka po energeticky náročné klimatizaci v mnoha rozvíjejících se a rozvojových ekonomikách, což vyžaduje měď uvnitř zařízení a více kabeláže pro jejich napájení.
Recyklace stávající mědi by mohla pomoci snížit množství potřebné z nových dolů, ale nestačilo by to na pokrytí rostoucí poptávky. I při štědrých předpokladech jsme zjistili, že recyklace by mohla do roku 2050 tvořit 35 % světových zásob mědi, přičemž těžba by mohla vytvořit zbývajících 65 %.
Nahrazení mědi jiným materiálem také moc nefunguje – alespoň v krátkodobém až střednědobém horizontu. Měď má jedinečnou kombinaci fyzikálních vlastností, jako je elektrická vodivost, odolnost a pružnost – a právě proto se stala populární pro tolik účelů.
Hliník by ji mohl v některých případech nahradit, ale ne ve všech – a to by představovalo jen asi 2 % celkové spotřeby mědi.
Optická vlákna mohou někdy nahradit měď. Jejich skleněná vlákna mohou přenášet více dat rychleji než měděné vodiče, ale zároveň nemohou přenášet energii. Nové náhražky mědi, jako ultravodivý hliník, uhlíkové nanotrubičky a fosfid niobia, jsou slibné, ale stále v plenkách.
Složité okolnosti
Jediný další způsob, jak získat více mědi, je těžit ji více. Výstavba nového dolu však může trvat 20 až 30 let – období, během kterého investoři utrácejí peníze, ale zatím nedosahují výnosů, a období, kdy náklady mohou výrazně vzrůst oproti předběžným odhadům.
Pokud má průmyslový a ekonomický růst zůstat na správné cestě i ve 30. letech 21. století, nové doly by už nyní musely být ve financování a povolovacích procesech. Ale nejsou.
Dokonce i Resolution Copper, která začala před desítkami let s cílem vybudovat důl v Arizoně u Phoenixu, má před sebou ještě více práce, než bude moci začít těžit. Od roku 1995 investovali developeři projektu několik miliard dolarů do plánování, povolení a právních kauz.
Jakmile by byl důl v provozu, mohl by pokrýt až 25 % americké poptávky po mědi z vysoce koncentrovaného ložiska rudy umístěného poblíž stávajících tratí pro nákladní vozidla a železnici.
Hodnocení environmentálních a komunitních dopadů navrhovaných těžebních projektů je zásadní, ale v mnoha zemích existují překrývající se úrovně přezkumu s různými a proměnlivými časovými rámci. A mnoho částí procesu může být odvoláváno k soudům odpůrci nebo podporovateli. To zvyšuje náklady a způsobuje časové zpoždění pro těžební developery – a znamená, že spotřebitelé budou muset čekat déle a platit více za produkty a služby náročné na měď.
Přestože jsou ceny mědi blízko historických maxim – přes 13 000 dolarů za tunu na Londýnské burze kovů – ziskové marže jsou stále příliš nízké a cenové výkyvy příliš volatilní na to, aby firmy mohly předpovídat spolehlivé výnosy z rizikové investice do výstavby nových dolů.
Globální nerovnosti
Měď se vyrábí v několika zemích, ale hojně se používá po celém světě.
Tím se stává měď zranitelnou vůči národním politikám ohledně dovozu a exportu, což vede k narušením obchodu a cenovým šokům.
Země s nízkým a středním příjmem na obyvatele pravděpodobně budou potřebovat značné množství mědi k růstu svých ekonomik. V současnosti mají bohaté země jako USA a členové Evropské unie přibližně 440 liber (200 kilogramů) na osobu v existující fyzické infrafrastruktuře—elektrické vedení, instalatérské systémy, architektonické prvky a dopravu. Ale toto číslo je 20 liber (9 kilogramů) na osobu v Africe a méně než 2 libry (1 kilogram) na obyvatele v Indii.
Nedostatek je pravděpodobný
Abychom získali představu o tom, co by bylo možné, pokud by došlo k významnému globálnímu úsilí o zvýšení dostupnosti mědi, vyhodnotili jsme několik optimistických scénářů. Zaměřili jsme se na rychlejší udělování povolení pro nové doly, vyšší míru recyklace a hladší těžební procesy než ty, které jsou v současnosti. Ale i tehdy ekonomický rozvoj vedl k růstu poptávky mnohem rychleji než dostupná nabídka.
Stávající doly budou mít k dispozici stále menší množství rudy a v roce 2050 budou produkovat méně mědi než v roce 2025. I kdyby však všechna známá ložiska mědi s datem otevření dolu byla uvedena do provozu podle plánu, nebudou držet krok s poptávkou.
Náš nejlepší scénář je globální těžební produkce asi 30 milionů metrických tun mědi ročně do roku 2050. Ale aby svět držel krok s globálním ekonomickým rozvojem, bude do té doby potřebovat 37 milionů metrických tun vytěžené mědi ročně.
Aby bylo možné tuto dodatečnou potřebu uspokojit, bude třeba otevřít více dolů a rozvinout další produkci – včetně extrakce zbytků mědi ze starých důlních odpadů, které byly dříve považovány za obsahující příliš málo mědi na to, aby stály za zpracování.
Role vlády
Zjistili jsme, že více mědi by mohlo být dostupné rychleji, pokud by bylo povolování zjednodušeno tak, aby zachovalo environmentální standardy, ale zároveň nabídlo firmám navrhujícím nové doly určitou předvídatelnost pro regulační schválení.
Pokud společnost chce více mědi rychleji, musí lidé přijmout, že vyšší a stabilnější ceny jsou součástí řešení. Spekulativní obchodování přispívá k cenové volatilitě, což komplikuje finanční projekce klíčové pro uzavírání obchodů a činí investování do velkých, dlouhodobých a nevratných výdajů, které nové doly vyžadují, dražší.
Vyšší ceny mědi se rozšíří ekonomikou a zvýší náklady na stavebnictví, energii a technologie. Ale předstírání, že se těmto nákladům lze vyhnout, je neodstraní. Nedostatečné investice v dodavatelském řetězci od dolů po zpracování se dnes projeví jako úzká hrdla zítra, včetně zpožděných modernizací sítě a omezeného digitálního růstu.
