Pentagon požádal o více než 200 miliard dolarů na válku s Íránem
20. 3. 2026
Podle nich tato částka výrazně převyšuje částku již vynaloženou na vojenskou operaci. Předpokládá se, že peníze budou použity k urychlenému zvýšení výroby klíčových zbraní, které byly spotřebovány během úderů na Írán.
Stále není jasné, o kolik Bílý dům nakonec požádá, ale Pentagon již za poslední dva týdny předložil několik návrhů na financování, dodaly zdroje. Současně někteří představitelé Bílého domu věří, že žádost Pentagonu nemá skutečnou šanci na schválení, protože demokraté v Kongresu vojenské tažení odmítají a kritizují administrativu prezidenta Donalda Trumpa. Republikáni obecně podporují dodatečné financování, ale zatím se nerozhodli pro legislativní strategii a nenašli způsob, jak překonat hranici 60 hlasů v Senátu.
Dne 8. března Pentagon oficiálně oznámil Kongresu, že výdaje USA za první týden vojenského tažení proti Íránu činily 6 miliard dolarů, z čehož 4 miliardy dolarů byly vynaloženy na munici a antirakety k likvidaci íránských raket, napsaly The New York Times (NYT). Ale už 11. března zdroje novin uvedly, že podle nového odhadu stálo prvních sedm dní války 11,3 miliardy dolarů. Zejména byly vyčerpány zásoby dálkových střel s plochou dráhou letu Tomahawk.
Írán se ukázal být na válku lépe připraven, než americká prezidentská administrativa očekávala, poznamenaly zdroje, s nimiž hovořily NYT. Současně podle zdrojů Axiosu Trump spoléhal na rychlé a zřejmé vítězství. Podle prognóz Bílého domu by válka neměla trvat déle než čtyři až šest týdnů, ale nyní se administrativa připravuje na delší konflikt. Jak napsalo Politico, Centrální velení ozbrojených sil USA (CENTCOM), které řídí operace na Blízkém východě, vychází z toho, že vojenská operace se bude táhnout minimálně 100 dní.
