Channel 4 News: Írán eskaluje
21. 3. 2026
Moderátor z Jeruzaléma, Channel 4 News, sobota 21. března 2026: Írán eskaluje. Britská základna na Diego Garcia v Indickém oceánu je terčem raket s překvapivě dlouhým doletem, zatímco Írán také zasáhl město, kde se nachází izraelské jaderné zařízení. Dobrý večer z deštěm zalitého Jeruzaléma. Je Spojené království vtahováno do války, kterou nechtělo a na kterou možná není vybaveno? V noci vyšlo najevo, že Írán vystřelil dvě balistické rakety na britsko-americkou základnu na ostrově Diego Garcia v jižní části Indického oceánu. Jedna byla sestřelena a druhá nedoletěla, ale obě prokázaly dolet, který byl považován za daleko přesahující íránské možnosti. Znamená to, že Írán by mohl zasáhnout cíle v Evropě, zejména vzhledem k tomu, že britská vláda nyní povolila USA využívat britské základny k obranným úderům? Donald Trump říká, že by nyní mohl tuto válku ukončit, ale Írán mu to možná nedovolí.
Britská ministryně zahraničí Cooperová dnes trvala na tom, že Spojené království má odlišný názor než USA a Izrael a nezapojí se do ofenzivních akcí proti Íránu. Uvedla však, že vláda podpoří obranné akce proti tomu, co nazvala bezohlednými íránskými hrozbami.
Dnes ráno Írán oznámil, že došlo k útoku na jeho zařízení na obohacování uranu v Natanzu. Íránská média a úředníci informovali o úmrtích civilistů v důsledku útoků na jihu a severu, zatímco útoky v Teheránu a jeho okolí pokračují.
V Libanonu izraelská armáda uvádí, že zahájila sérii útoků na cíle Hizballáhu v Bejrútu a jižním Libanonu, zatímco izraelská média informovala o poškození budov na severu země po odpálení raket z Libanonu. Saúdská Arábie, Kuvajt a Spojené arabské emiráty uvedly, že pokračují v zachycování dronů a raket. Útoky dronů na Bagdád zabily jednu osobu v sídle zpravodajské služby a způsobily rozsáhlý požár poblíž Victory Base, amerického vojenského komplexu. Jak jsme však slyšeli, konflikt se přes noc rozšířil, když byly odpáleny rakety na společnou britsko-americkou vojenskou základnu na ostrově Diego Garcia v Indickém oceánu. S nejnovějšími informacemi je tu náš korespondent Andy Davis.
Reportér: Chagosovy ostrovy v Indickém oceánu, kde se nachází společná britsko-americká základna a které byly údajně terčem dvou íránských raket. Wall Street Journal uvedl, že jedna selhala během letu, druhou sestřelila americká válečná loď. Zda by rakety mohly dosáhnout Diego Garcia, není zdaleka jasné, ale takový krok převrací mnoho předpokladů o skutečném dosahu íránských raket a roli, kterou Británie může ještě sehrát v tomto zdánlivě eskalujícím konfliktu. Britské ministerstvo obrany označilo útoky za bezohledné. Došlo k nim, jak se zdá, před včerejším posunem v postoji Keira Starmera. Ten nyní rozšiřuje využití britských základen pro americké údery na íránská místa zaměřená na životně důležitý námořní kanál Hormuzský průliv.
To zase přimělo íránského ministra zahraničí k prohlášení, že premiér ohrožuje životy Britů tím, že povoluje využití britských základen k agresi proti Íránu. Írán, řekl, uplatní své právo na sebeobranu.
Ať se vám to líbí nebo ne, je Spojené království vtahováno do této války?
Britská ministryně zahraničí: Jak premiér jasně uvedl, poskytneme obrannou podporu proti těmto bezohledným íránským hrozbám. Ale nebyli jsme a ani nadále nebudeme zapojeni do ofenzivních akcí. A chceme vidět co nejrychlejší řešení. Jak jasně uvedl, nenecháme se vtáhnout do širšího konfliktu, protože si myslíme, že je v národním zájmu Spojeného království dosáhnout co nejrychlejšího řešení, ale také podpořit regionální stabilitu, bezpečnost a ekonomiku.
Reportér: V Londýně dnes ráno pochodovaly stovky lidí v rámci Národního dne akce koalice Stop the War.
Včera Zelení a Liberální demokraté vyzvali, aby parlament mohl hlasovat o zapojení Británie, zatímco ve Washingtonu si stále reptavý Donald Trump postěžoval.
Trump: Upřímně řečeno, Velká Británie mě opravdu překvapila. Měli jednat mnohem rychleji.
Reportér: Zatímco se chlubí ničením, jeho Centrální velitelství USA zveřejňuje záběry úderů a tvrdí, že schopnosti Íránu slábnou. V Teheránu dnes truchlí nad smrtí Aliho Mohammada Nainiho, dalšího představitele režimu, mluvčího Íránských revolučních gard, které opět zveřejnily záběry, které mají údajně ukazovat odpálení raket z území Íránu. Donald Trump prohlásil, že zvažuje ukončení války s Íránem, ale v izraelském Tel Avivu, kde prohlíželi místo íránského raketového útoku, to nebylo ani zdaleka poselství o ústupu. Izraelský ministr obrany zde prohlásil, že útoky USA a Izraele proti Íránu se v nadcházejících dnech pouze zintenzivní.
Zatímco Izrael přes noc pokračoval v útocích na Hizballáh v Libanonu, izraelská armáda zveřejnila záběry, které podle ní zachycují útoky na sklad raket v Íránu. Írán sice tvrdil, že útoky USA a Izraele se opět zaměřily i na jeho jaderné zařízení v Natanzu, ale podle jeho slov nebyly hlášeny žádné úniky radioaktivity. Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii vyzval k umírněnosti. Ale toto bylo dnes večer v izraelském jižním městě Dimona, které se nachází poblíž izraelského jaderného výzkumného centra. Útok, natočený z různých úhlů. Výzvy k deeskalaci opět zastínil zvuk raket.
Moderátor: O něco dříve jsem hovořil s podplukovníkem Richardem Williamsem, bývalým velitelem SAS, který sloužil v Afghánistánu a na Blízkém východě, a také s labouristickým poslancem Calvinem Baileym, bývalým velitelem letky, který sloužil 24 let v Královském letectvu a nyní zasedá v parlamentním výboru pro obranu. Zeptal jsem se jich nejprve, jak moc je znepokojuje, že Írán má schopnosti zasáhnout britsko-americkou základnu v Indickém oceánu.
Richard Williams: Myslím, že by nás to mělo znepokojovat všechny, opravdu. Chci říct, jak tomu rozumím, a reaguji zde na jiné komentátory, je to něco, o čem tvrdili, že to nedokážou. Takže skutečnost, že mají tento dosah raket, které mohou doletět až do Paříže, jak lidé říkají, by nás měla znepokojovat všechny.
Moderátor: A Calvine Bailey, Američané a izraelská vláda nám řekli, že zlikvidovali íránské kapacity pro balistické rakety. Je zřejmé, že tomu tak zřejmě není.
Calvin Bailey: Tyto věci se snadno reprodukují a odpalovací rampy jsou velmi primitivní, takže je mohou poměrně snadno přemísťovat a přesouvat odpalovací místa. Oslabit tuto schopnost je významný úkol. A myslím, že také vidíme, že některé aspekty těchto kapacit pocházejí zvenčí Íránu. Takže pokud opravdu mají takový dolet, což si nemyslím, že mají, takový dolet by pocházel z munice severokorejského typu. Nemyslím si, že tomu tak v tuto chvíli je. Myslím, že šlo jen o spekulativní použití rakety s kratším doletem, ale je to významné varování.
Moderátor: Dnes ráno jsme si mysleli, že pokus Íránců zasáhnout Diego Garcia touto raketou byl reakcí na to, že Británie povolila Američanům využívat naše základny pro některé z jejich leteckých úderů. Ukázalo se, že to bylo naopak. Že ve skutečnosti naše povolení Američanům může být reakcí na tento íránský raketový pokus na Diego Garcia. Jak to tedy mění situaci, Calvine?
Calvin Bailey: Každé z těchto rozhodnutí je promyšlené. Je tedy založeno na tom, že tam, kde se mluvilo o obratu o 180 stupňů, nešlo o obrat, ale o promyšlená rozhodnutí. Když jsme se tedy rozhodli Američanům to nedovolit, bylo to pravděpodobně proto, že jsme nebyli schopni odhadnout výsledky této mise. A v důsledku toho by nebylo vhodné, aby se do toho Spojené království zapojilo. Když jsme změnili postoj, tedy když Írán začal útočit na své sousedy, pak jsme měli jinou kalkulaci a ta znamenala, že Velká Británie musela rozšířit svou ochranu na ty, které považovala za přátele a spojence. A myslím, že je pro nás opravdu důležité, abychom to veřejnosti jasně vysvětlili. Prokázali bychom národu medvědí službu, kdybychom o tom mluvili jako o nějaké politické hře. O to nejde, jde o konflikt, v němž jde o životy lidí, a my chceme, aby naši političtí představitelé činili racionální a rozumná rozhodnutí.
Moderátor: Včetně těch ve Spojených státech. A abych byl spravedlivý, jazyk, který používá Donald Trump, možná vždy nepomáhal. Zajímalo by mě, Richarde Williamsi, zda vidíte náš postupný vstup do tohoto konfliktu stejným logickým způsobem, jak jej právě popsal Calvin.
Richard Williams: Myslím si, že jsme neochotnými účastníky války, která se musí vést, to je můj názor na postoj USA v této věci. Když lidé spekulují o konečných výsledcích, očekávají, že konečný výsledek bude něco snadno popsatelného, ale velmi těžko dosažitelného, jako je změna režimu v Íránu. Myslím si, že to je nereálné. A nemyslím si, že to je to, co USA dělají. Myslím si, že USA provádějí významný, jak já tomu říkám, trestný útok ve velkém měřítku, aby podstatně oslabily schopnost Íránu ohrožovat své sousedy, region a svět. A poté, co toho dosáhnou, bude to také katalyzátorem pro nalezení regionálních řešení dlouhodobého bezpečnostního problému, kterým je Hormuzský průliv a další věci na Blízkém východě.
Moderátor: Opravdu pomáhá, když americký prezident uráží své přátele a spojence a nazývá je bandou zbabělců?
Richard Williams: Váš jazyk, můj jazyk, Calvinův jazyk by se pravděpodobně velmi lišily. Ale jak víme u prezidenta Trumpa, má tendenci používat takové výroky nátlakově, aby dosáhl určitého účinku.
Moderátor: Ale na slovech záleží, že ano, zejména v konfliktu. Calvine Bailey, jak moc to Trump politicky zkomplikoval labouristické vládě, kde většina, jak víte, většina labouristických poslanců nemůže Donalda Trumpa vystát, podobně jako celá země, aby obhájila tento velmi obtížný případ války, když on sám to neudělal.
Calvin Bailey: Myslím, že sir Keir Starmer to vlastně zvládl neuvěřitelně dobře. A výsledkem je, že to rezonovalo u lidí napříč politickým spektrem, pokud mám být upřímný. Došlo k těmto změnám okolností a on na ně reagoval racionálně. A další opravdu důležitá věc, kterou vidíme, je mobilizace našich spojenců.
Moderátor: Ale zajímalo by mě, zda ta velmi tenká hranice, za jejíž překročení gratulujete svému šéfovi, Keiru Starmerovi, přežije žár bitvy, žár této války. Ale když Američané využívají naše základny, kdo může říct, že je nepoužijí, víte, k něčemu velmi útočnému, nebo že neudělají hroznou chybu, jako třeba, víte, bombardování další... školy, je to hned na začátku války? Myslím, že politicky by to pro vás mohlo být velmi nebezpečné území, že, Calvine?
Calvin Bailey: No, myslím, že válka je... Nebezpečná. Neměli bychom se obávat politických důsledků. Měli bychom se obávat skutečných lidských důsledků. Jsem v klidu a jistý, protože vím, jak funguje ministerstvo obrany. Vím, jak se taková rozhodnutí přijímají.
Moderátor: A vzhledem k tomu, Richarde, myslíte si, že se necháváme vtáhnout do války, kterou veřejnost nechce, kterou vláda nechtěla, a kterou možná nebudeme schopni vést, protože nemáme vybavení?
Richard Williams: Podle mého názoru se do toho musíme zapojit, abychom podpořili regionální mocnosti při obraně Hormuzského průlivu pro volný provoz, například. Ale nejde jen o to. Je tu spousta dalších věcí, které se týkají zájmů Spojeného království. Pokud jde o to, že jsme vtaženi do něčeho, na co nemáme zdroje, abychom mohli udělat vše, co chceme, no, opět, Calvin mi to odpustí, není to jen Labouristická strana, ale i předchozí vlády, které nutně neinvestovaly dost peněz do obranných kapacit, abychom mohli udělat vše, co možná potřebujeme udělat.
