Merz říká, že USA nemají "žádný přesvědčivý plán" ohledně Íránu

20. 3. 2026

Kancléř Merz opět vyloučil, že by Německo hrálo roli ve válce proti Íránu. Řekl, že země to od začátku nedoporučovala, píší Richard Connor a Mark Hallam.

Německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že Německo se nebude účastnit probíhající války mezi USA, Izraelem a Íránem, přičemž si zachová vztahy se spojenci.

Merz ve vládním prohlášení řekl Bundestagu, že Berlín sdílí klíčové cíle s USA, ale otevřeně říká, kde nesouhlasí nebo má odlišné zájmy.

Kancléř uvedl, že stále neexistuje přesvědčivá strategie pro válku v Íránu a že Washington se s německou vládou nekonzultoval, přičemž dodal, že Berlín by nedoporučil současný přístup.

"Dodnes neexistuje přesvědčivý plán, jak by tato operace mohla uspět," řekl Merz. "Washington s námi nekonzultoval a nepovažoval evropskou pomoc za nutnou."

Merz uvedl, že Německo se vojensky nezúčastní, včetně snah o zajištění lodních tras v Hormuzském průlivu, dokud konflikt pokračuje.

Zároveň zdůraznil, že válka by neměla poškodit transatlantické vztahy a uvedl, že Německo přispěje k poválečnému mírovému uspořádání po skončení bojů.

Dodal, že Berlín zůstává otevřený budoucím jednáním o ochraně lodní dopravy v Hormuzu za správných podmínek a bude jednat tam, kde uvidí národní schopnosti a prostor pro manévrování.

Zdroj v angličtině: ZDE

