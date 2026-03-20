Merz říká, že USA nemají "žádný přesvědčivý plán" ohledně Íránu
20. 3. 2026
Německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že Německo se nebude účastnit probíhající války mezi USA, Izraelem a Íránem, přičemž si zachová vztahy se spojenci.
Merz ve vládním prohlášení řekl Bundestagu, že Berlín sdílí klíčové cíle s USA, ale otevřeně říká, kde nesouhlasí nebo má odlišné zájmy.
Kancléř uvedl, že stále neexistuje přesvědčivá strategie pro válku v Íránu a že Washington se s německou vládou nekonzultoval, přičemž dodal, že Berlín by nedoporučil současný přístup.
"Dodnes neexistuje přesvědčivý plán, jak by tato operace mohla uspět," řekl Merz. "Washington s námi nekonzultoval a nepovažoval evropskou pomoc za nutnou."
Merz uvedl, že Německo se vojensky nezúčastní, včetně snah o zajištění lodních tras v Hormuzském průlivu, dokud konflikt pokračuje.
Zároveň zdůraznil, že válka by neměla poškodit transatlantické vztahy a uvedl, že Německo přispěje k poválečnému mírovému uspořádání po skončení bojů.
Dodal, že Berlín zůstává otevřený budoucím jednáním o ochraně lodní dopravy v Hormuzu za správných podmínek a bude jednat tam, kde uvidí národní schopnosti a prostor pro manévrování.
