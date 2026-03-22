BBC: Jsme v globální válce?
22. 3. 2026
Pavučina se rozprostírá do všech stran. Začalo to útokem, ale kampaň, kterou ve Washingtonu nazývají „Epic Fury“, "Epochální zuřivost", se nyní proměnila ve válku plnou vzájemných propletenců. Íránské rakety dopadají na Izrael, izraelské na Libanon, a státy Perského zálivu hledí do budoucnosti plné nových nejistot. Jak uslyšíme, lidské ztráty rostou. A ze Středního východu, kde jen v Íránu mohlo být vysídleno více než 3 miliony lidí, se vlny dotýkají lidí v mnoha dalších zemích. V Moskvě má Vladimir Putin, který pokračuje ve své válce na Ukrajině, více peněz na zbraně díky americkému uvolnění sankcí na jeho ropu. A ve Washingtonu prezident Trump varuje Írán, že přijde ještě více, pokud nebude udržován volný průchod Hormuzským průlivem. A všude se ekonomické náklady stávají pro každého stále zřetelnějšími.
Je alarmistické mluvit o světě ve válce? Dramatické to jistě je, ale je to charakteristika, která je nyní ve vzduchu. Jistě, je to jiná válka, globální ve svých důsledcích a vedená ve Washingtonu novým způsobem, jako by stejně jako všechno ostatní za této prezidentské éry musel být i tento příběh vyprávěn jinak.
"Nemůžete podceňovat, čeho jsem schopen. Dokončit tento boj.
Jo, myslím, že jsem zpátky."
Jedno z mnoha videí, která Bílý dům rozesílá, aby posílil veřejnou podporu války.
"Maximální úsilí."
A je to tady. Je to poprvé, co jsme svědky masivní okamžité gamifikace konfliktu na sociálních médiích.
Peter Loge učí na George Washington University a studuje mediální prostředí, které je nyní zaplaveno videi, která vypadají jako hry, ale s opravdovými výbuchy. A efektem je, paradoxně, možná ne to, že se válka tím přiblíží, ale že se její realita vzdálí.
"Mnoho Američanů, mnoho dětí po celém světě vyrostlo na videohrách, kde si hrajete na velitele tanku a lovíte padouchy nebo zombie nebo cokoli jiného. Nyní jsme skutečně zapojeni do skutečného konfliktu, ve kterém umírají lidé, američtí vojáci, oběti na místě, rodiny, ale prodává se to jako videohra. Je to tedy, jako bychom nyní vedli skutečnou válku, která má vypadat jako videohra, takže americkému lidu se říká: ´Podívejte, tohle je videohra, tohle není skutečné.´ Důsledkem toho je, že máme tendenci ztrácet realitu války."
Účelem je upevnit podporu veřejnosti, ale jak by mohlo dosvědčit mnoho bývalých prezidentů, je to těžké, když nevíte, kdy válka skončí.
"Když vaše země jde do války, lidé se kolem ní semknou. Prezident Trump si to neuvědomil, neviděl efekt semknutí se kolem vlajky ve Venezuele a neviděl ho ani v Íránu. Válka v Íránu je mezi americkým lidem nepopulární a její popularita ještě klesá. Videohry tedy možná fungují, ale nefungují dost dobře."
Sázka administrativy v roce voleb do Kongresu, kdy je v sázce kontrola nad Kongresem, spočívá v tom, že tón by měla udávat epochální zuřivost. Ministr obrany Pete Hegseth, který vede Pentagon, nyní přejmenovaný na Ministerstvo války, je autentickým hlasem této kampaně.
"Pokud budete ohrožovat Američany kdekoli na světě, dostaneme vás bez omluv a bez váhání a zabijeme vás."
Zde však existuje hluboká politická komplikace, protože část dynamiky Trumpova hnutí MAGA pochází z jeho často opakovaného slibu, že se nikdy nezapojí do nekonečné války jako jeho předchůdci. Poslechněte si ho. Před plnými 15 lety, během prezidentství Baracka Obamy, když ještě nebyl kandidátem a jen o tom uvažoval, takto identifikoval nebezpečí před prezidentskými volbami v roce 2012.
"Náš prezident začne válku s Íránem, protože nemá absolutně žádnou schopnost vyjednávat. Je slabý a neúčinný. Věřím, že zaútočí na Írán někdy před volbami, protože si myslí, že to je jediný způsob, jak může být zvolen.
Není to ubohé?"
A v obou svých úspěšných volebních kampaních se prezentoval jako protiválečný kandidát. Tady je ve volební večer roku 2024.
"Víte, neměli jsme žádné války. Čtyři roky jsme neměli žádné války, kromě toho, že jsme porazili ISIS. Porazili jsme ISIS v rekordním čase, ale neměli jsme žádné války. Říkali: ´On začne válku.´ Já nezačnu válku. Já války zastavím."
Časy se změnily. Prezident, který přináší modus operandi své podnikatelské kariéry do politiky a dokonce i do války. Když jsem hovořil s vojenským historikem sirem Hughem Strawnem, profesorem mezinárodních vztahů na Univerzitě v St Andrews, viděl americkou politiku, dokonce i strategii, jasně poháněnou Trumpovou osobností.
"Při snaze pochopit, jak se Trump chová, předpokládám, že politikou je vždy dostat druhou osobu do úzkých, jednat rychle a impulzivně a dělat z rychlého a impulzivního jednání ctnost. A velmi často to skutečně funguje, protože lidé jsou tak zmateni tím, jak reaguje, jak se chová a jak rychle dokáže změnit svůj postoj."
Ale nejde o jednoduchý souboj jeden na jednoho, o vojenský zápas. Je to složité a mnohovrstevnaté. Íránské rakety dopadající na Izrael. Izrael v Libanonu. Státy Perského zálivu hledící do éry plné nových nejistot.
Je tu tolik proměnných, že se díváte na vrstvy konfliktů, jedna na druhé. Takže je snadné to vnímat jako válku, řekněme, USA proti Íránu, ale je to také Izrael proti Íránu. Státy Perského zálivu jsou nyní jasně zapojeny. Spojenci Spojených států jsou na rozcestí a přemýšlejí, co dělat. To je jedna věc. Druhým problémem je, že existují dvě ústřední strany, které nemají zájem na deeskalaci. Jednou z nich je Izrael, který bude tuto válku vést tak daleko, jak to jen půjde, aby Írán porazil. A druhou je samotný Írán, který čelí existenční krizi. Nemá tedy zájem na deeskalaci. A třetí problém je, že hlavní strana v této věci, nebo hlavní soused, Spojené státy, se opět dostaly do války. A je zajímavé, že to tak moc koresponduje s tím, jaké byly předchozí administrativy, co dělaly, i když Trump je, Trumpovo prezidentství je zcela jiného řádu. Ale dostaly se do války, kterou se snaží vést omezenými prostředky, převážně svou silou. ale která má ve skutečnosti cíle, i když jsou špatně definované.
Řečeno bez obalu, nelze oddělit americko-izraelský útok na Írán a teheránskou odvetu od války v Evropě, která se zintenzivnila od ruské invaze do Ukrajiny před čtyřmi lety, a to ani z praktického hlediska. Tady je prezident Zelenskyj, jak před pár dny hovořil s BBC o zbraních:
"Určitě bude deficit. Rozumím tomu, absolutně. A naprosto vím, že otázkou nyní je, kdy budou vyčerpány všechny zásoby na Blízkém východě? A dnes Amerika vyrábí 60 až 65 raket měsíčně. To je asi 700 až 800 raket ročně. A první den války na Blízkém východě bylo použito 803 raket."
Hugh Strong to tedy stručně shrnuje, když se podívá na to, na co byli Američané připraveni.
"Předem se říkalo, že mají dostatek účinných zbraní asi na týden nebo možná dva týdny. Takový výpočet, myslím, opravdu vycházel z předpokladu, že příští válka USA, pokud by k ní došlo, by byla s Čínou. A tak z pohledu USA musí být hlavní otázkou, zda pokud právě teď vyčerpává své zásoby munice, s pouze omezenou schopností je nahradit, bez průmyslové základny k jejich nahrazení, kde by pak stála, kdyby měla přijít další vlna?"
A to nás vrací k bodu o tom, jak se jedna vlna vrší na druhou.
A toto narůstání konfliktu je samozřejmě především lidským příběhem. Velké počty mrtvých a zraněných, vysídlení a následná migrace, která přijde. Gaza se často ztrácí v titulcích o íránském konfliktu, ale takové utrpení civilistů se nyní šíří. Flora Alexanderová je výkonnou ředitelkou International Rescue Committee UK, jedné z charitativních organizací, které se snaží přinášet pomoc tam, kde je nejvíce potřebná, a skutečně se potýkají s důsledky velkých škrtů v rozpočtech na pomoc, zejména ve Washingtonu.
"Ve světě je v současné době aktivních 60 konfliktů, což je nejvyšší počet od druhé světové války. Zejména mám na mysli Súdán, který představuje nejhorší humanitární krizi v historii, s více než 30 miliony lidí v nouzi. Víte, vždy bylo těžké dostat to do médií a na politickou agendu, ale bohužel nyní to zcela vypadlo."
Mohla byste nám nějak naznačit rozsah problémů, s nimiž se agentury jako ta vaše snaží vypořádat?
"Ano, situace je neuvěřitelně vážná, například v Libanonu, kde dochází k obrovskému nárůstu humanitárních potřeb, s více než milionem vysídlených lidí za pouhých pár týdnů. Ale i dále odtud globální ekonomický šok způsobený touto válkou vede nejen k narušení cen pohonných hmot a energie, ale také k narušení trhů s potravinami a hnojivy. Ohroženo je tedy 30 procent obchodu s hnojivy, což ohrožuje mnoho milionů lidí, kteří se nacházejí v akutní potravinové nejistotě v místech jako Gaza a Súdán.
Kamkoli se podíváte, je to boj.
Nyní činíme okamžitá rozhodnutí o životě a smrti: jak dostat naše humanitární zásoby tam, kde jsou potřeba? Například máme v Dubaji uvízlé velké množství zdravotnického materiálu, který má být v Súdánu. Činíme tedy tato těžká rozhodnutí o životě a smrti, logistická rozhodnutí, a zároveň plánujeme scénáře toho, co podle nás bude neuvěřitelně obtížný dlouhodobý dopad tohoto konfliktu."
To jsou náklady konfliktu, jehož průběh nikdo nedokáže přesně předpovědět. Při rozhovoru se sirem Hughem Strawnem o jeho oboru vojenské historie vám připomene, jak důležité je poučit se z minulosti a jak často tomu lidé nerozumí. Až možná znovu ocitnete aktivně ve válce.
"Historie se neopakuje, ale poskytuje alespoň kontext pro porozumění. A velmi mě udivuje, že v zemi, jako je Ukrajina, to dává smysl mnoha Ukrajincům způsobem, který je nyní ve Spojených státech nebo tady ve Velké Británii mnohem méně zřejmý. Je pozoruhodné, že si v jistém smyslu velmi dobře uvědomujeme, co považujeme za náš vlastní průmysl, ale neumíme s tím příliš dobře zacházet. Když jedu na Ukrajinu, tamní lidé vlastně docela rádi slyší, co by nám mohla říkat minulost a o jakých otázkách by nás mohla přimět k zamyšlení."
Jeden z novinářů, kteří zaznamenávají osudy Ukrajiny, dobré i špatné, od začátku plnohodnotné ruské invaze, je Will Loy, zástupce šéfredaktora New Statesman, který o konfliktu podrobně píše v aktuálním čísle. Dnes je na Ukrajině relativně veseleji, protože, jak jsme slyšeli ve zprávách, začíná jaro a informujeme o tom, že Národní energetická společnost tvrdí, že dnes poprvé za tři měsíce nedojde k výpadkům proudu. Ale když jsem před chvílí mluvil s Willem Lloydem o tom, jak Ukrajinci vnímají válku jinde, řekl, že jsou ohledně své vlastní budoucnosti unaveně realističtí.
"Před několika týdny jsem hovořil s ukrajinským autorem, který mi řekl: ´Nemysli si, že tahle válka končí.´ Novináři často chodí za Ukrajinci a ptají se jich, co si myslí o mírových rozhovorech mezi Američany, Rusy a Ukrajinci. A za poslední tři roky jsem neměl rozhovor s žádným Ukrajincem, který by od těchto rozhovorů něco očekával. Pro většinu Ukrajinců tato válka trvá už 12 let. Ve velkém měřítku probíhá už čtyři roky, od plnohodnotné invaze. A oni mají pocit – a to je výraz, který se často používá, a použil ho i prezident Zelenskyj –, že se vlastně nacházejí uprostřed počátečních fází třetí světové války.A v tomto smyslu není to, co se děje na Blízkém východě, nějakým vzdáleným konfliktem jiného druhu. Je to součást té poněkud temné mozaiky.
"Jak sám Zelenskyj v posledních týdnech řekl, válka na Blízkém východě je pro Ukrajinu špatnou zprávou. Na jedné úrovni to Rusům umožňuje vydělat více peněz prodejem ropy bez sankcí. To Putinovi umožní financovat jeho válečný stroj. Jeho válečný stroj nyní často tvoří skutečné jednotky bojující za Rusko, které jsou žoldáky. Bylo mi řečeno, že třetinu válečných zajatců zajatých Ukrajinci nyní tvoří tito žoldáci, často z zemí jako Nigérie nebo Bangladéš. Schopnost pokračovat v financování prodlouží tuto válku. Ale je tu i druhá strana. Ukrajinci se nyní potýkají s věcmi, jako jsou drony Shahed. Navržené Íránem, vyráběné v Rusku, nyní se proslýchá, že je vyrábí Číňané. Potýkají se s nimi už téměř čtyři roky. Vědí, jak proti těmto dronům bojovat pomocí svých vlastních dronů.
To podtrhuje fakt, že to, co se děje na Blízkém východě, není nějaký vzdálený konflikt jiného druhu. Je to další projev chaosu a soupeření velmocí, se kterým se Ukrajinci museli naučit žít.
Zařaďte, co tato válka vlastně je. Myslím tím, že to začalo v roce 2014 něčím, co mnozí pozorovatelé v té době označovali za občanskou válku. Když došlo k plnohodnotné invazi, Ukrajinci okamžitě, víte, to byl Boris Johnson, kdo v dubnu navštívil Kyjev a zahájil tento proces posílání západních peněz a zbraní na Ukrajinu. A v té době samozřejmě Spojené státy vedl Joe Biden a velmi to podporoval. A přispěly svými vlastními zbraněmi, svými vlastními penězi. Nyní válka na Ukrajině vypadá jako evropský konflikt mezi Evropou a Ruskem. Ale samozřejmě, pokud Evropa nakupuje zbraně od Spojených států, což dělá, a Spojené státy se zapojují do této kampaně proti Íránu, pak je počet zbraní omezený.
Ať se to komukoli líbí nebo ne, tyto dvě věci jsou propojené. A máme tu dvě supervelmoci, Spojené státy a Rusko, které se nyní, každá po svém, zapojily do válek, u nichž není jistota, jak dopadnou, a není ani žádný jasný výhled, navzdory hrozbám Donalda Trumpa, že to prostě zastaví a vyhlásí vítězství. Nevíme jak, kdy a za jakou cenu.
"A samozřejmě, Trump před svým zvolením v listopadu 2024 o Ukrajině prohlásil, že to vyřeší za jeden den. A to se rozhodně neukázalo jako pravda a rozhodně to není očekávání na ukrajinské straně. A co mi v některých ohledech přišlo docela drásající, byl způsob, jakým tato zima, na kterou svět v žádném ohledu příliš neupírá pozornost, byla zdaleka nejhorší, nejtemnější, nejkrutější a nejodpornější zimou války. A oni se naučili s tím žít. Naučili se s tím pokračovat. Ukrajina ztratila mnoho lidí, ať už smrtí, nebo tím, že odešli, ale Ukrajinci, kteří tam zůstali, jsou zocelení bojem a budou pokračovat. A obávám se, že vzhledem k tomu, jak se věci vyvíjejí, se tato zkušenost může stát celosvětově běžnější."
To byl Will Loy o Ukrajině. Pokusme se tedy dát těmto tématům nějaký smysl. Připojila se k nám z Říma Natalie Tocci, která byla poradkyní šéfů zahraniční politiky EU a nyní působí v Institutu mezinárodních vztahů v Římě a vyučuje také ve Spojených státech. A také Dr. Evelyn Farkas, která byla během Obamovy prezidentské éry náměstkyní ministra v Pentagonu a nyní působí v McCainově institutu v Arizoně. Dr. Farkasová, začnu u vás a položím vám otázku, která vyplývá z toho, co jsme v průběhu pořadu slyšeli, a to: Myslíte si, že se ve skutečnosti nacházíme v něčem, co lze nazvat globálním konfliktem?
"Rozhodně. Jsem přesvědčena, že se nacházíme ve třetí světové válce. A samozřejmě se nerozšířila do asijsko-pacifického regionu, na rozdíl od prvních dvou, nebo alespoň té druhé. Ale nyní má dvě fronty. Máme válku na Ukrajině, o které jste nám právě podal velmi dobrý přehled. A pak samozřejmě nyní válku v Íránu."
A existuje ten pocit, že tyto věci už nelze oddělit, jakkoli byste si to přáli, není to tak?
"Ano, protože čelíme stejným protivníkům a ti mezi sebou velmi úzce spolupracují. Čína byla v podstatě garantem toho, že Rusko může pokračovat ve své válce, protože Čína dodávala zařízení dvojího užití, motory pro drony, počítačové čipy a samozřejmě také nakupovala ropu z Ruska. Rusko by bez Číny nemohlo válku všechny ty roky vést. A pak, jak jste zmínil, byly samozřejmě klíčové dronové kapacity, které Írán poskytl Rusku. A nyní vidíme, jak Rusové poskytují Íráncům zpravodajské informace, aby mohli útočit na americké jednotky a naše partnerské země."
Natalie Tocci, vítáme vás v Římě, kde navážete na Dr. Farkasovou. Pokud je pravda, že se tento konflikt šíří daleko za hranice, které pro něj byly zřejmě na začátku stanoveny, v době, kdy, jak všichni říkají, se změnil, možná i zrušil, starý řád založený na pravidlech, který jsme znali od konce druhé světové války. Jaké jsou mechanismy, pomocí nichž lze vyjednat nebo dosáhnout deeskalace? Existují, nebo ne?
"No, v tuto chvíli neexistují. Myslím tím, že se vracím k dřívější konverzaci, je jasné, že se jedná o globální válku, i když si nemyslím, že je v mnoha ohledech tak jednoznačná, jak se na první pohled může zdát, v tom smyslu, že si nemyslím, že existuje jasná fronta, která spojuje Rusko a Čínu a řekněme Írán, na rozdíl od Spojených států, Evropy a Izraele, že? V mnoha ohledech to, co Spojené státy nyní dělají na Blízkém východě, ve skutečnosti Rusku poměrně výrazně pomáhá. Ve skutečnosti to v některých ohledech pomáhá dokonce i íránskému režimu, že? Myslím tím, že v průběhu této války došlo k většímu zrušení sankcí na íránskou ropu než v době, kdy byla s Íránem podepsána dohoda, tj. JCPOA. A tak, jak víte, v předchozím pořadu jsme diskutovali o tom, že v mnoha ohledech je to válka, která pomáhá Rusku. A myslím si, že to pomáhá Rusku vrátit se k myšlence pořádku a pravidel, a to nejen kvůli ceně ropy a menšímu počtu interceptorů dostupných pro Ukrajinu, ale myslím si, že to Rusku zásadně pomáhá i proto, že Rusko vzkvétá ve světě, ve kterém neexistují žádné zákony a pravidla."
Vskutku. A paní doktorko Farkasová, když se na to podíváme z pohledu Spojených států, myšlenka, že to, co Donald Trump udělal svým jednáním v Íránu, když dlouho tvrdil, že nic takového neudělá, ale samozřejmě to od té doby velmi silně obhajuje, ve skutečnosti pomohlo Putinovi. A předpokládám, že kritici, kteří jsou zjevně v Obamově administrativě, kritici prezidenta Trumpa by řekli: „No, k tomu to směřovalo celou dobu.“
"No, myslím, že zde rozhodně existuje určitá nekonzistentnost, jak říká Natalie. Není to tak jednoznačné. Rusko z této války v Íránu zjevně těží, alespoň v krátkodobém horizontu, protože Spojené státy se rozhodly zpřísnit sankce, ale také proto, že cena ropy vzrostla kvůli úzkému hrdlu Hormuzského průlivu, který íránský režim po celou dobu dokázal kontrolovat. Takže ano, v krátkodobém horizontu je Rusko tím, kdo z toho těží, i když... Nepředpokládám, že válka bude trvat příliš dlouho, protože prezident Trump na to nemá chuť. A tak si nemyslím, že zisky Ruska budou dlouhodobé, a nakonec zvítězí Ukrajina."
Dobře, zeptám se vás a pak se vrátím k vám, Natalie Tocci, s tou samou otázkou. Pokud mluvíme o deeskalaci – hrozném slově, ale víme, co znamená – jaký je podle vás nejlepší scénář, na který se můžeme těšit, paní doktorko Farkasová?
"Myslím, že nejlepším scénářem by bylo, kdyby se nějakým způsobem podařilo speciálním jednotkám vtrhnout do Íránu a zabavit většinu vysoce obohaceného uranu, a tím zbavit současný režim možnosti obnovit, alespoň v dohledné době, jaderný zbrojní program, protože nakonec se většina z nás shoduje, že právě v tom spočívá ospravedlnění nějakého druhu vojenské akce. To však samozřejmě vyžaduje diplomacii, aby došlo k přechodu. Buď to zabavíte vojensky, jak jsem řekla, což by mohl být nejlepší scénář, i když ve skutečnosti je nejlepším scénářem přechod k diplomacii. Možná to nepůjde, možná to budete muset zabavit, abyste mohli přejít k diplomacii, nebo můžeme pokračovat v této válce, ale v tuto chvíli to na Íránce nevyvíjí dostatečný tlak. Proto tedy naznačuji vojenskou akci. Je třeba jednat."
Natalie Tocci, strávila jste svůj profesní život v diplomacii. Myslíte si, že se v realistickém smyslu vrátí do akce pod vedením Washingtonu v této situaci, nebo ne?
"Víte, přála bych si, aby se to tak vyvinulo, a samozřejmě by to byl žádoucí výsledek. Upřímně řečeno, v tuto chvíli mi opravdu dělá potíže představit si, jak se z této eskalace dostaneme. A v jistém smyslu nebyla využita příležitost k úniku, která se naskytla hned na začátku války s vraždou Alího Chameneího. A víte, od té doby jsme všichni v pasti eskalace. Nyní se obávám, a říkám to, samozřejmě to není přání, je to jen analýza, ale obávám se, že cesta k deeskalaci nemusí být pro Spojené státy ve skutečnosti příliš dobrá, tj. může to být cesta, při které bude Čína nějakým způsobem požádána, aby se ujala přesvědčování. Vlastně si nemyslím, že íránský režim má v tuto chvíli zájem na deeskalaci, a možná bude chtít pokračovat déle než Spojené státy."
No, myslím, že otázku Číny budeme muset nechat na jindy. Bohužel, vznést to na poslední chvíli bylo fascinující, ale ošemetné. Natalie Tocci a Dr. Evelyn Farkasová , oběma vám moc děkuji za vaše názory na to, kde se v tomto konfliktu nacházíme. To nás přivádí k závěrečnému titulku dneška.
Teherán prohlásil, že zaútočí na veškerou americkou energetickou infrastrukturu na Blízkém východě, pokud prezident Trump splní svou hrozbu, že zničí, jak řekl, íránské elektrárny, pokud země znovu neotevře průliv Hormuz. Producentem tohoto týdne byl Alex Hardy, redaktorem Adam Pasternicki. Tady je James Naughty a toto byl pořad The World This Weekend.
