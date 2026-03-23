Zatčení v Nizozemsku vyvolává obavy, že Írán verbuje irácké šíitské exulanty do "podzemní armády" v Evropě
23. 3. 2026
Nová skupina vyvolává obavy z možnosti, že Teherán využívá proxies k útokům na židovské cíle, píše Tariq Tahir
Pátý podezřelý byl zatčen policií v Nizozemsku při vyšetřování výbuchu v synagoze, v souvislosti s obavami, že Írán využívá šíitské proxies k útokům na židovské cíle v Evropě.
Útok na synagogu v Rotterdamu předcházel útoku na židovskou školu v Amsterdamu a následoval po zapálení synagogy v belgickém městě Lutych.
"Při vyšetřování při výbuchu z minulého týdne v synagoze byl dnes ve svém rodném městě zatčen devatenáctiletý muž z Tilburgu," uvedla nizozemská policie. "Jeho role je předmětem vyšetřování. Toto je pátý podezřelý v tomto vyšetřování."
Čtyři další podezřelí, ve věku 17 až 19 let, byli zadrženi krátce po incidentu.
Ministr spravedlnosti David van Weel uvedl, že možnost, že Írán byl do útoku zapojen, je vyšetřována.
Odpovědnost za útoky převzala nová skupina nazvaná Islámské hnutí Společníků práva. Příspěvky skupiny na sociálních sítích zahrnovaly video, na kterém je přední část synagogy v Lutychu pohlcena plameny.
Aktivita na sociálních sítích byla vedena prostřednictvím kanálů napojených na irácké šíitské milice, které jsou spojeny s Íránem a jeho Islámskými revolučními gardami (IRGC).
To vyvolalo obavy, že irácké šíitská milice koordinují tuto činnost pomocí komunikačních platforem, jako je Telegram.
Byly nalezeny paralely s íránským využíváním zločinecké sítě Foxtrot ve Švédsku k náboru dospívajících zločinců k útokům na židovské a izraelské cíle. Zakladatel sítě, Rawa Majid, byl v důsledku toho sankcionován Velkou Británií a USA.
Útoky v Belgii a Nizozemsku následují po výbuchu na americké ambasádě v Oslu, za který byli zatčeni tři bratři iráckého původu. Dva Íránci ve Spojeném království byli obviněni ze špionáže pro Írán poté, co údajně prováděli "nepřátelské sledování" izraelské ambasády a židovských cílů v Londýně.
Ačkoliv zatím nebyly žádné oběti, odborníci věří, že útoky jsou součástí íránské psychologické války proti Evropě a varováním obyvatelstvu, že pokud vyšle vojenské síly po boku USA a Izraele, mohou následovat další útoky.
Phillip Smyth, který zkoumá íránské proxies, řekl deníku The National, že jeho "pracovní předpoklad" je, že irácké milice Katajb Hizballáh koordinuje útoky a související sociální sítě.
"Vlastně si nemyslím, že je to opravdová skupina. Myslím, že jde o krycí skupinu, která byla vytvořena k tomu, aby si nárokovala útoky za různé buňky, na které mají Íránci vliv v Evropě," řekl.
"Katajb Hizballáh byl první, kdo zveřejnil vazby na tuto novou skupinu a má s ní spojené účty."
Smyth uvedl, že logo nové skupiny, kde je zbraň držena v zaťaté pěsti a používá se jazyk, by naznačovalo přepracování formule.
"Už to dělali dřív. Vytvářejí spoustu různých malých skupin, aby vás přesvědčili, že síť je mnohem větší, než ve skutečnosti je."
Ale řekl, že snaha Íránců distancovat se od útoků prostřednictvím proxies není přesvědčivá a "něco, co rád nazývám nepravděpodobným, nevěrohodným popřením".
Vysvětlil, že IRGC nebo íránské ministerstvo zpravodajství mohly budovat vazby uvnitř irácké šíitské diaspory.
Smyth řekl, že "ve Skandinávii a Nizozemsku žije mnoho iráckých šíitů" a že existují příklady "propagandistického tažení" zaměřených na podporu iráckých šíitských milicí.
Řekl, že IRGC a milice by mohly čerpat z "několika různých modelů, včetně Foxtrotu ve Švédsku".
"Pravděpodobně existuje nějaká síť, na kterou se mohou obrátit buď elektronicky, nebo je oslovit přes agenta, kterého mají v zemi."
To vše znamená "novou taktiku pro Evropu".
Magnus Ranstorp, výzkumník terorismu na Švédské obranné univerzitě, popsal Islámské hnutí Společníků práva jako "pop-up" organizaci zaměřenou na navádění členů irácké šíitské diaspory na židovské cíle jménem Íránu.
Také našel paralely s íránským využitím sítě Foxtrot jako součásti pokusů o věrohodnou popíratelnost.
"Íránský velvyslanec byl ve Švédsku v televizi a popřel použití zločinců," uvedl Ranstorp.
"Řekl: 'Proč si myslíte, že potřebujeme kriminální sítě? Dokažte to.' Používají prostředníky, aby si vytvořili odstup od těchto různých skupin."
Inna Rudolf, hlavní výzkumná pracovnice v Mezinárodním centru pro studium radikalizace a politického násilí na King's College London, je opatrnější při přímém spojování s iráckými šíitskými milicemi.
Upozornila, že puška použitá v logu skupiny připomíná odstřelovací pušku, nikoli AK-47, kterou tradičně používá většina iráckých a libanonských skupin spojených s Íránem.
Také název Companions of the Right nikdy předtím nebyl zmíněn jako ozbrojená frakce spojená s iráckým islámským odporem a nebyl podle ní uveden v obvyklých kanálech Telegramu, které tyto skupiny používají k propagaci svých ozbrojených operací.
Irácké islámské odbojové skupiny nikdy výslovně nevyzývaly k útokům na židovská místa uctívání, ale zaměřily svou rétoriku na cílení amerických a izraelských zájmů v regionu.
"Nikdy bych nevyloučila připravenost Íránu nasadit proxies nebo využít jakoukoli formu dobrovolníků pro tuto věc," řekla deníku The National.
"Nicméně bych vyloučila, že v tuto chvíli existuje přímá souvislost s iráckým islámským hnutím odporu, protože jejich pozornost je nyní zaměřena na region a mají plné ruce práce při útocích na americké a izraelské cíle v regionu – uvnitř i vně Iráku."
"To neznamená, že nová skupina na fasádě nemohla zahrnovat Iráčany nebo jiné arabsky mluvící příznivce islámského odporu žijící v Evropě, kteří se rozhodli tento úkol převzít s podporou IRGC nebo bez ní."
Dr. Rudolf zdůraznila, že v této fázi neexistují žádné důkazy přímo spojující útoky, kromě nejnovější rétoriky použité po útoku v Amsterdamu.
"Pokud by došlo k íránské účasti, mělo by to psychologický efekt odradit Evropany od zásahu do války, zároveň zvýšit tlak na ně, aby lépe koordinovali své americké a izraelské spojence, aby co nejdříve ukončili konflikt, aby se předešlo možnému šíření útoků v Evropě."
Zdroj v angličtině: ZDE
