Trump může vyslat tisíce amerických vojáků do pozemní operace v Íránu
20. 3. 2026
Podle nich mohou být vojáci použiti k zajištění bezpečného průjezdu tankerů Hormuzským průlivem. V tomto případě budou muset zaujmout pozice na íránském pobřeží podél vodní trasy.
Zvažuje se také vyslání pozemních jednotek na ostrov Kharg, klíčové centrum vývozu íránské ropy. Jeden z partnerů agentury označil takovou operaci za "velmi riskantní" kvůli schopnosti íránských sil zasáhnout ostrov drony a raketami. Kromě toho se diskutuje o operaci na zabavení íránských zásob vysoce obohaceného uranu. "V tuto chvíli ještě nebylo rozhodnuto o vyslání pozemních jednotek, ale prezident Trump moudře zvažuje všechny možnosti," uvedla mluvčí Bílého domu. Zároveň, jak připomíná Reuters, Washington už předtím plánoval vyslat amfibickou rychlou reakční skupinu na Blízký východ. Mluvíme o jednotce, která zahrnuje více než 2 tisíce příslušníků námořní pěchoty. Celkem má americká skupina na Blízkém východě asi 50 tisíc vojáků.
Trump dříve uvedl, že od 28. února, kdy USA a Izrael zahájily operaci Epická zuřivost proti Íránu, americká armáda zasáhla více než 7 000 cílů po celé zemi. Podle něj byly údery zaměřeny hlavně na vojenské cíle. Prezident také uvedl, že Spojené státy "doslova zničily" vše na íránském ostrově Kharg, kromě ropných zařízení.
Předtím šéf Bílého domu uvedl, že se rozhodl zaútočit na Írán, aby zabránil Teheránu získat jaderné zbraně, a zcela zničil raketový průmysl země a její námořnictvo. Současně podle zdrojů serveru Axios Trump spoléhal na rychlé a zřejmé vítězství. Podle prognóz Bílého domu válka neměla trvat déle než čtyři až šest týdnů, ale nyní se administrativa připravuje na delší konflikt.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse