Ještě z diskuse k té demonstraci
22. 3. 2026
Pozn. JČ: Je zjevné, že ta demonstrace aspoň u některých lidí vyvolala úvahu, co tedy vlastně dělat proti Babišově omezování demokracie. Kdosi pod tyto názory napsal, že jedním řešením by snad mohlo být vstoupit do demokratických stran a být v nich velmi aktivní. Já bych dodal, že hlavním problémem je, že se musí začít mluvit o neřešených problémech a řešit je. A ziskat pro demokracii i tu většinu v ČR, která je jí nyní zklamaná a volila Babiše.
Dan Přibáň:
Jen bych doplnil, že podle mého názoru tyto demonstrace nejen, že nepomohou, ale spíše uškodí, protože mrhají potenciálem občanské společnosti. Akce Milionu chvilek je cosplay roku 1989, nebo možná by bylo přesnější označení larp.
Dává lidem možnost užít si nějaký pocit.
Problém je, že oni to neberou jako larp, berou to vážně a současně současná vláda ví, že je vážně brát nemusí.
Takže lidé si zahrají na demonstraci, jdou spokojeně domů, jak něco udělali pro demokracii a reálně se nic nemění.
Pro Babiše a spol. ideální stav.
Je pak dlouhodobě zjevné, že Milionu chvilek jde jen o to, aby tam bylo hodně lidí, je to jediné, co řeší. A samozřejmě, že jasné pojmenování cílů a postupů, tohle "hodně" zmenší.
Jirka Staněk:
Ještě k těm chvilkám včera. přísahám že chci pomoct, snažím se neprudit. teď k věci.
Zaznělo tam: demonstrujeme, aby se u nás neopakoval slovenský scénář. Nojo, ale slovenský scénář proběhl, i když tam byly také velké a bouřlivé demonstrace.
Co to zkusit po této zkušenosti udělat tak, aby ty demonstrace, které stojí velké úsilí a vyvolávají velké naděje, měly šanci uspět?
Já bych třeba zkusil formulovat jasné požadavky, dobře vysvětlené, které mají šanci na velkou podporu. Ideálně i podporu mezi voliči Babiše. Protože když nesplnění těch požadavků nebude Babiše nijak ohrožovat, tak je prostě nesplní.
Plnění těch požadavků bych potom hlídal a hrozil něčím v případě jejich nesplnění.
"Stojíme za demokracií" není požadavek, to je zvolání a jako všechna zvolání "a za tím si stojím" je spíš vyjádřením zoufalství než programem odporu.
