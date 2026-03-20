Milion mrtvých? COVID zřejmě během prvních dvou let zabil o 150 000 lidí více, než ukazují oficiální americké údaje
20. 3. 2026
Tento výpočet pochází z výzkumu publikovaného v časopise Science Advances, který se snaží pochopit, kolik úmrtí na COVID prošlo trhlinami oficiálních systémů hlášení. Nezaznamenané případy ukazují, že největší zátěž pandemie v USA dopadla na marginalizované skupiny.
"Tyto zranitelné skupiny podstupují na každém kroku vyšší riziko a souhrn toho všeho je nakonec právě tento rozdíl v úmrtnosti na COVID," říká Mathew Kiang, epidemiolog ze Stanfordovy univerzity a spoluautor studie.
V novém výzkumu Kiang a jeho kolegové analyzovali oficiální záznamy zveřejněné Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) o úmrtích od března 2020 do prosince 2021 u dospělých ve věku 25 let a více – celkem asi 5,7 milionu záznamů. Nejprve poskytli algoritmu strojového učení záznamy o úmrtích v nemocnicích, které tehdy testovaly většinu pacientů na COVID. Trénovali algoritmus, aby rozpoznal úmrtí v nemocnicích, u nichž byl COVID formálně identifikován jako základní příčina. Poté použili algoritmus k označení možných neuznaných úmrtí na COVID tím, že identifikovali záznamy, které vypadaly jako hospitalizovaná úmrtí na COVID, ale vyskytly se v jiných prostředích, kde bylo testování méně pravděpodobné.
Celkově algoritmus identifikoval přibližně 150 000 až 160 000 potenciálních neidentifikovaných úmrtí na COVID nad 840 251, které byly oficiálně nahlášeny. Tato čísla naznačují, že na každých pět uznaných úmrtí na COVID zůstalo jedno další úmrtí neoznačeno. Tento poměr je srovnatelný s jinými analýzami, které jednoduše porovnávaly celkový pozorovaný počet úmrtí s počtem očekávaných celkových úmrtí na základě historických dat, říká Daniel Weinberger, epidemiolog z Yale School of Public Health, ale nová metoda je zároveň sofistikovanější a detailnější.
