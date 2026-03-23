Itálie: Hlasování o generálním útoku zprava
23. 3. 2026
Nebylo to tak plánováno. Italská premiérka Giorgia Meloni předpokládala, že referendum o soudní reformě, které prosadila na 22. a 23. března, bude domácí zápas. Koneckonců, postfašistická hlava vlády snadno prosadila reformu změny ústavy v parlamentu loni v říjnu díky hlasům své pravicové koalice. Ale domácí zápas se nyní stal vyrovnaným zápasem s nejistým výsledkem.
Najednou má referendum pro Meloni podobný význam, jaký mají volby v polovině volebního období pro amerického prezidenta Donalda Trumpa: hlasování se stává semifinálem, ve kterém občané rozhodují nejen o soudní reformě, ale také o dalekosáhlých plánech Meloni na restrukturalizaci státu. Ve kterých bude také rozhodnuto, který ze dvou politických táborů bude mít v parlamentních volbách v roce 2027 příznivý vítr.
Meloni lze přičíst zásluhu za to, že jednala mnohem méně bezohledně než jiní radikální pravicoví populisté u moci, jako jsou Trump, Javier Milei v Argentině, Viktor Orbán v Maďarsku. Ale není náhodou, že Meloni tyto tři bratry vnímá jako duchovní bratry, pokud také chce autoritářskou restrukturalizaci státu. Podstatou této restrukturalizace je posílení výkonné moci, aby konečně mohla "vládnout skrz". To znamená oslabení protiváh – od soudnictví po parlament, od médií po sociální opoziční síly.
Soudní reforma je jen prvním krokem. Oddělení kariér soudců a státních zástupců, rozdělení jejich samosprávného orgánu, Nejvyšší rady soudnictví, na dvě rady, které již nejsou voleny za tímto účelem, ale jejichž členové budou v budoucnu určeni losováním.
Vítězství pravice neskončí u soudní reformy
Jak odpůrci, tak zastánci této reformy vidí, že je v sázce více. Není náhodou, že Meloni oznamuje, že by měla být konečně vytvořena justice "která táhne stejným směrem jako vláda", tedy že bude mírná místo toho, aby překážela výkonné moci nepříjemnými tresty. A není náhodou, že Giusi Bartolozzi, šéf kabinetu ministra spravedlnosti Carla Nordia, oznámil, že referendum je o "odstranění soudnictví".
Vítězství v referendu by neskončilo u této jediné reformy. Na vrcholu programu Meloni je další ústavní změna: zavedení přímé volby premiéra. To by konečně splnilo desítky let starý sen italské radikální pravice: dosazení silného muže – nebo ženy – do čela výkonné moci, plebiscitáře zmocněného lidem a pána parlamentu.
Protože vztah mezi zákonodárnou a výkonnou mocí by se také obrátil vzhůru nohama. Doposud to byl parlament, kdo vyslovoval premiérovi důvěru – a mohl ji odvolat. V budoucnu však to bude šéf vlády, kdo může odebrat důvěru parlamentu: pokud rezignuje, může nařídit rozpuštění parlamentu a nové volby.
Ještě před touto reformou má Meloni v plánu volební reformu, která má být představena parlamentu ihned po soudním referendu 22. a 23. března. Italská pravice chce nový volební postup s poměrným zastoupením, ale zároveň s obrovským bonusem pro vítěznou koalici.
Až dosud se zdálo, že Meloni se nemusí obávat žádného většího odporu vůči svým reformním plánům. Jako téměř žádná jiná vláda v Evropě má stabilní konsenzus mezi voliči. Zatímco její postfašistická Fratelli d'Italia získala ve volbách v roce 2022 kolem 26 % hlasů, v současnosti se průzkumy pohybují až na 28 až 30 %. Jejich koaliční partneři Lega a Forza Italia zůstávají stabilní na přibližně 8 % každý. Změnou volebního zákona by to opět stačilo pro pevnou parlamentní většinu.
Referendum by mohlo narušit zdánlivě neměnnou situaci
Meloni také pomáhá fakt, že středolevá opozice – vedená umírněnou levicovou Partito Democratico a Hnutím pěti hvězd – dokázala překonat hluboký rozkol z roku 2022, ale nenašla explozivní témata. Neexistují také žádné populární přední osobnosti, které by se mohly postavit "Giorgii". Tato zdánlivě pevná situace však může být otřesena soudním referendem.
Pokud tábor Meloniové referendum prohraje, nejenže by byl zastaven pravicový generální útok na údajně "ideologizované soudnictví", na "červené roucho". Také by to rozbilo mýtus, že Meloni má vždy lidi na své straně a dokáže prosadit reformy, o které usiluje, bez většího odporu. Pak by se dal očekávat otřes středolevicové aliance, s jistotou, že italská pravice může být poražena.
Ale platí to i opačně: pokud Meloni vyhraje, byť těsně, bude mít volnou ruku pro autoritářskou restrukturalizaci státu. Ve skutečnosti by měla nejlepší šanci být potvrzena ve volbách do parlamentu v roce 2027 – a Itálie by zažila "éru Meloni" se všemi riziky a vedlejšími dopady.
Zdroj v němčině: ZDE
