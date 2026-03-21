Izrael mučí palestinské vězně
21. 3. 2026
Zvláštní zpravodajka OSN Francesca Albanese uvádí, že Izrael se od zahájení své genocidní války proti Gaze dopouští „mimořádně bezohledného fyzického a psychického týrání“ uvězněných Palestinců
Do Israelis feel victorious after the police gun down a West Bank family?https://t.co/WMEmR4FdhM— Haaretz.com (@haaretzcom) March 21, 2026
UN special rapporteur Francesca Albanese reports that Israel is using 'exceptionally ruthless physical and psychological abuse' on imprisoned Palestinians since Israel started its genocidal war on Gaza https://t.co/yXyGebgHrP pic.twitter.com/AgDifd1LHU— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 21, 2026
Libanon je postižen nejničivějšími dopady americko-izraelské války proti Íránu. Izraelská vojenská letadla bombardovala Bejrút, zasáhla bytové domy a bomnbardováním zničila celé budovy
Podle íránských zdrojů zahynulo včera v noci při americko-izraelském leteckém útoku na jejich dům dvacetidenní miminko spolu se svou matkou, sestrou a rodinou strýce.
Lebanon is suffering the deadliest spillover of the US-Israeli war on Iran. Israeli warplanes pounded Beirut, hitting apartments and downing entire buildings https://t.co/y7OWQswfJt— Reuters (@Reuters) March 21, 2026
Izrael zintenzivnil represe vůči Palestincům a rozšiřování osad na Západním břehu. Vysvětlíme, jaké škody tato opatření způsobila a jak mohou pomoci zahraniční mocnosti.
According to Iranian sources, a 20-day-old infant was killed along with his mother, sister, and uncle’s family after their home was struck by the US-Israeli airstrike, last night. pic.twitter.com/mJewqyFfFd— Quds News Network (@QudsNen) March 21, 2026
„Izrael se chlubí ‚silným a nezávislým‘ právním systémem, ale nedávné stažení obvinění proti vojákům obviněným z (nafilmovaného!!) znásilnění palestinského vězně ukazuje, jak prázdná jsou tato slova ve skutečnosti“
Israel has ramped up repression of Palestinians and settlement expansion in the West Bank. We explain the harm these measures have caused and how outside powers can help.https://t.co/myZt4hWPmO— Crisis Group (@CrisisGroup) March 21, 2026
Dokonalý příklad dvojího metru. Izrael tajně drží 90 jaderných zbraní, odmítá podepsat Smlouvu o nešíření jaderných zbraní a nenese za to žádné důsledky, zatímco Západ bombarduje země, které mezinárodní právo skutečně dodržují. Globální systém kontroly zbraní je naprostý podvod.
"Israel boasts of a 'robust and independent" legal system, but the recent dismissal of charges against soldiers accused of the rape of a male Palestinian prisoner shows how empty these words really are"— Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 20, 2026
✍️ Opinion by Peter Oborne and Irfan Chowdhuryhttps://t.co/MWDfFZTwnQ
Následky americko-izraelského bombardování obytné a turistické čtvrti v Ahvázu.
The ultimate double standard. Israel secretly holds 90 nuclear weapons, refuses to sign the non-proliferation treaty, and faces zero consequences, while the West bombs countries that actually comply with international law. The global arms control system is a total fraud. pic.twitter.com/q1Va5qJHHS— Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) March 20, 2026
Haaretz? S mrazivým klidem vypráví jedenáctiletý palestinský chlapec o posledních chvílích své rodiny
The aftermath of the US-Israeli bombardment on a residential and tourist area in Ahvaz. pic.twitter.com/YlrSyWeg1r— Quds News Network (@QudsNen) March 21, 2026
With chilling composure, an 11-year-old Palestinian boy recounts his family's final momentshttps://t.co/3UUUS9sGn6— Haaretz.com (@haaretzcom) March 21, 2026
Gaza: 96 % dětí říká, že mají pocit, že smrt je blízko. Odráží to sílu strachu a traumatu, kterému jsou denně vystaveny. Po více než dvou letech války a neustálého násilí čelí mladí Palestinci prohlubující se krizi duševního zdraví. @unfpa
