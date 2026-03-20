Belgie kvůli antisemitismu nasadí vojsko k ochraně židovských lokací
20. 3. 2026
Jeden z těchto vojáků řekl CBS News, že zvýšená přítomnost přišla po nedávných útocích na židovská místa, včetně výbuchu v synagoze v Lutychu v Belgii minulý týden. Výbuch způsobil škody, ale žádná zranění, což stačilo k tomu, aby belgická vláda oznámila nasazení vojenských sil na ochranu židovských institucí po celé zemi.
Voják v Římě uvedl, že v poslední době navštěvuje židovskou čtvrť méně lidí, protože se obávají opakování antisemitského násilí, jaké bylo vidět v Lutychu a jinde v Evropě.
Úřady po celé Evropě hlásí nárůst antisemitských incidentů od začátku íránské války, včetně útoků a hrozeb vůči židovským komunitám v Amsterdamu a Rotterdamu v Nizozemsku.
Ve Francii státní představitelé uvedli, že zmařili podezřelý teroristický plán zaměřený na židovské cíle.
Antisemitismus celosvětově roste od útoku Hamásu na Izrael 7. října 2023 a války, kterou Izrael zahájil proti Gaze jako reakci. Rozhodnutí Izraele a USA znovu zaútočit na Írán zřejmě znovu rozdmýchalo antisemitskou nenávist po celém světě.
S přímým zapojením Izraele do rozšiřujícího se konfliktu varují židovští lídři a představitelé národní bezpečnosti v Evropě, že riziko odvetných nebo napodobujících útoků může opět narůstat.
Belgické rozhodnutí nasadit vojáky znamená eskalaci reakce alespoň jedné evropské vlády.
Po útoku v Lutychu belgický ministr vnitra Bernard Quintin označil tento krok za nutný a naléhavý.
"Na pozadí rostoucího antisemitismu byl útok, který se odehrál v synagoze v Lutychu, jasnou připomínkou, že hrozba, které čelí belgická židovská komunita, je velmi reálná," řekl. "Zajištění bezpečí našich spoluobčanů je odpovědností státu ve všech jeho podobách, bez ohledu na jiné politické zájmy. Nasazení vojenského personálu k posílení bezpečnosti kolem židovských míst poskytne přímou podporu policii."
Belgičtí představitelé uvádějí, že vojáci budou pomáhat orgánům činným v trestním řízení hlídat synagogy, školy a komunitní centra, zejména ve městech s velkou židovskou populací, jako jsou Brusel a Antverpy, a budou poskytovat jak odstrašení, tak schopnost rychlé reakce.
"Nárůst antisemitských útoků v Itálii o 400 %"
Do dlažebních kostek v římské židovské čtvrti jsou zasazeny malé mosazné desky známé jako Stolpersteine — německy "klopýtající kameny". Každý z nich označuje poslední známý domov židovského obyvatele, který byl deportován a zabit během holokaustu.
Malé památníky dnes nesou novou váhu.
"V Itálii máme nárůst antisemitských útoků o 400 %," řekla Livia Ottolenghi, prezidentka Unie italských židovských komunit (UCEI), pro CBS News s odkazem na nedávnou zprávu této organizace, která zkoumala incidenty v roce 2025. "Před dvěma týdny byli dva židovští mladíci (v Miláně) fyzicky napadeni a museli jít na pohotovost."
Ottolenghi uvedla, že mnoho bezpečnostních opatření, která jsou nyní v Itálii viditelná — ozbrojení strážci, barikády, kontrolovaný přístup do synagog a škol — nejsou nové.
Židovské komunity po celé Evropě s nimi žijí desítky let.
Ale teď řekla, že věci jsou jiné.
"Moje osobní zkušenost je, že poprvé v životě, za určitých okolností, se slyším, jak přemýšlím, zda je vhodné nosit Davidovu hvězdu," řekla.
